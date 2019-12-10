Экономика

RT на русскомRT на русскомГосдума приняла закон об отмене банковского роуминга

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Читать в источнике
Комментировать87
с чего всё началось

В России отменяется «банковский роуминг»

Изменения законодательства обеспечат свободу перемещения денег на финрынке РФ, развитие безналичных платежей, устранение дискриминационных практик тарификации, ущемляющих интересы потребителя, а также мотивацию банков оптимизировать бизнес-модели и бизнес-процессы.
Государственная Дума РФвчера в 05:25

Подробнее о событии

Совет федерации одобрил отмену комиссий за банковский роуминг

Коммерсантъ07:20

Госдума приняла закон об отмене «банковского роуминга»

РБКвчера в 07:37

Сенаторы одобрили закон об отмене «банковского роуминга»

Москва 2405:41

Совфед одобрил закон об отмене «банковского роуминга»

ТАСС05:31

Совет Федерации одобрил закон об отмене банковского роуминга

RT на русском05:47

Сенаторы одобрили закон об отмене «банковского роуминга»

Парламентская газета05:36

Закон об отмене банковского роуминга одобрили сенаторы

Телеканал 360°06:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7088 источников, обновлено в 11:02, Ашберн
Шоу-бизнес

СМИ сообщают о параличе актрисы Анастасии Заворотнюк

REGNUM 09:16
Общество

Илон Маск сбил ограждение за рулём Tesla Cybertruck

Глава Tesla Илон Маск решил лично проехаться за рулём недавно представленного пикапа Cybertruck и протаранил небольшой столб ограждения при повороте.
CarsWeek.ru вчера в 04:12
Политика

Сурков ответил на слова Авакова о саммите в Париже

Помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал утверждение главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у него якобы "сдали нервы" во время переговоров на саммите "нормандской четверки" в Париже.
РИА Новости 07:49
Политика

Аваков рассказал о сдавших нервах участников саммита в Париже

По словам Авакова, в процессе обсуждения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе президент Украины Владимир Зеленский «сорвался» на главу МИД России Сергея Лаврова, заявив, что он обошел «все эти места вдоль границы своими ногами» в отличие от российского министра.
Известия вчера в 11:26
Шоу-бизнес

Сын Плющенко устроил «разнос» после шоу в Будапеште

Сын фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской пришёл в ярость после неудавшегося выступления в Будапеште.
News.ru 05:59
Единоборства

Боксеры сборной России отказались ехать на Олимпиаду в Токио без флага

Российские боксеры заявили о нежелании ехать на Олимпийские игры 2020 года в Токио без своего национального флага.
Российская газета 03:00
Общество

Полицейских в Калининграде заставили вырезать снежинки

Сотрудники УМВД по Калининградской области подшутили над коллегами и отправили им от имени руководства поддельный приказ о необходимости вырезать снежинки из бумаги «для поднятия настроения в преддверии Нового года».
Известия 06:53
Политика

Песков прокомментировал заявление главы ДНР о лжи Украины

Все искажения итогового документа «нормандского саммита», допущенные украинской стороной в ходе публикации документа, не имеют значения.
REGNUM 09:42
Музыка

Эд Ширан назван артистом десятилетия в Великобритании

Москва 24 08:25
Авто

КамАЗ готовится показать конкурента «Газели»

Автомобиль сможет дозагрузить сборочную площадку автопредприятия, которая сейчас работает в половину мощности — вместо 70 тысяч машин в год КамАЗ выпускает 40 тысяч из-за низкого спроса.
News.ru вчера в 18:24
Политика

Путин обвинил Европарламент в искажении правды о Великой Отечественной

Президент РФ Владимир Путин считает, что попытки исказить правду о Великой Отечественной войне продолжаются до сих пор.
REGNUM 09:04
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал на видео, как его ждут дома Алла Пугачёва и дети

Максим Галкин опубликовал в Instagram несколько видео, на которых его с трепетом ждут дома жена и дети.
Территория новостей вчера в 14:22
Происшествия

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

РБК вчера в 14:21
Футбол

Гончаренко дисквалифицирован на три матча за мат в адрес судьи

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко получил трехматчевую дисквалификацию за нецензурную брань в адрес арбитра во время матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА — "Краснодар" (1:1). Об этом информирует "Чемпионат" со ссылкой на главу КДК РФС Артур Григорьянц.
Газета.Ru 07:15
Происшествия

Родственник убитой в Москве студентки РУДН раскрыл детали трагедии

Дедушка студентки РУДН, убитой на юго-западе Москвы, рассказал телеканалу "360" об обстоятельствах трагедии.
РИА Новости вчера в 21:08
Общество

Журнал Time назвал человеком года Грету Тунберг

Шведская школьница и эко-активистка Грета Тунберг стала человеком 2019 года по версии журнала Time.
Интерфакс 08:18
Армия и оружие

Российский корабль подозревают в охоте за американским авианосцем

В течение нескольких дней российское многофункциональное аварийно-спасательное судно "Спасатель Демидов" могло вести охоту за американским авианосцем Harry Truman в Средиземном море.
РЕН ТВ вчера в 23:03
Технологии

«Доктор Веб» предупредил о новой версии кибершпиона в Google Play

Вирусные аналитики «Доктор Вэб» обнаружили новую версию опасного кибершпиона в сервисе Google Play.
РБК 09:05
Политика

Саммит ЕС примет решение о продлении санкций против России

Главы государств и правительств Евросоюза примут решение о продлении экономических санкций в отношении России.
Газета.Ru 06:43
Шоу-бизнес

Миллионер Денис Ребров: «При первой встрече Шурыгина стеснялась меня»

Первый брак остался в прошлом, и сейчас она встречается с миллионером Денисом Ребровым, который не скрывает: он без ума от избранницы, несмотря на пересуды за спиной.
StarHit.ru вчера в 12:30
Происшествия

Бывший заместитель директора «Росгеологии» получил 3,5 года колонии

Ведомости 10:29
Политика

Путин прокомментировал убийство террориста в Берлине

Убитый в Берлине Зелимхан Хангошвили был кровавым и жестким боевиком. Он один из организаторов терактов в московском метро.
Русская Планета вчера в 03:14
Политика

Меркель назвала Путина победителем на «нормандском саммите» в Париже

Немецкий канцлер Ангела Меркель после встречи в «нормандском формате», прошедшей в Париже девятого декабря, назвала президента России Владимира Путина победителем.
iReactor вчера в 19:02
Авто

Skoda объявила российские цены на компактный кроссовер Karoq

Компания Skoda на специальном мероприятии в Санкт-Петербурге представила компактный кроссовер Karoq и объявила российские цены на модель.
Российская газета 08:11
Происшествия

Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, не выходил на связь с родственниками Ещенко и не пытался компенсировать ущерб, заявила адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы матери убитой.
РИА Новости 10:06
Общество

Франция пошла на уступки протестующим из-за пенсионной реформы

Deutsche Welle отмечает, что таким образом правительство пошло на значительные уступки противникам запланированной реформы.
Lenta.ru 10:17
Общество

В Курганской области 31 декабря сделали выходным

Курганский губернатор Вадим Шумков перенес выходной день с субботы 28 декабря, на 31 декабря, сообщила его пресс-служба.
Интерфакс 07:31
Авто

Россиян предупредили о подорожании новых автомобилей в 2020 году

В 2020 году, по мнению экспертов ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД), объемы продаж легковушек и LVC в России упадут на 8%. Такую новость озвучил журналистам ТАСС Олег Моисеев, президент ассоциации.
Новые автомобили вчера в 10:21
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о присвоении звания Героя России

РИА Новости 07:00
Игры

Ремейк Resident Evil 2 продался лучше оригинала

Ремейк Resident Evil 2 сместил оригинал с шестой позиции. Resident Evil 2 вышла на PlayStation в январе 1998 года.
CyberSport.ru 04:01
Как работают Яндекс.Новости?
Главное