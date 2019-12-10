Экономика

RT на русскомRT на русскомСовет Федерации одобрил закон об отмене банковского роуминга

Совет Федерации одобрил законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на комитет Совфеда по бюджету и финансовым рынкам.
Читать в источнике
Комментировать87
с чего всё началось

В России отменяется «банковский роуминг»

Изменения законодательства обеспечат свободу перемещения денег на финрынке РФ, развитие безналичных платежей, устранение дискриминационных практик тарификации, ущемляющих интересы потребителя, а также мотивацию банков оптимизировать бизнес-модели и бизнес-процессы.
Государственная Дума РФвчера в 05:25

Подробнее о событии

Совет федерации одобрил отмену комиссий за банковский роуминг

Коммерсантъ07:20

Закон об отмене банковского роуминга одобрили сенаторы

Телеканал 360°06:29

Сенаторы одобрили закон об отмене «банковского роуминга»

Парламентская газета05:36

Совфед одобрил закон об отмене «банковского роуминга»

ТАСС05:31

Совет Федерации одобрил закон об отмене банковского роуминга

RT на русском05:47

Сенаторы одобрили закон об отмене «банковского роуминга»

Москва 2405:41

Госдума приняла закон об отмене «банковского роуминга»

РБКвчера в 07:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7088 источников, обновлено в 10:30, Ашберн
Политика

Апелляционная инстанция ВТО осталась без судей

На этой неделе ВТО осталась без апелляционной инстанции, поскольку истекают полномочия у двух из трех оставшихся ее членов.
Газета.Ru вчера в 14:26
Общество

Минимальная пенсия во Франции будет увеличена до тысячи евро

Размер минимальной пенсии во Франции может быть увеличен почти вдвое к 2022 году.
Аргументы недели 09:43
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы

Близкие Анастасии Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы.
Lenta.ru 10:17
Армия и оружие

В России создали аналог американской винтовки М16 под советский патрон

Аналог американской штурмовой винтовки AR-15 (на вооружении армии США с обозначением М16) под патрон «русского» калибра 7,62х39 мм создали в российской компании ООО «Промтехнология».
Известия вчера в 20:26
Экономика

Премьер Украины рассказал, кто проигрывает от укрепления курса гривны

Премьер Украины признал существование проблемы — при снижении курса гривны не так уж стремительно падают цены.
REGNUM 08:39
Экономика

В Петербурге массово банкротятся строительные организации

Каждая пятая из 150 крупных и средних строительных компаний Северной столицы оказалась на грани банкротства к концу 2019 года.
REGNUM 08:18
Происшествия

Голунов пожаловался в ФСБ на избивавших его полицейских

Журналист Иван Голунов подал в ФСБ жалобу на то, что при задержании его избивали сотрудники полиции.
РБК 09:11
Политика

Путин назвал ложью резолюцию ЕП о Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин раскритиковал недавнюю резолюцию Европарламента (ЕП) за попытки исказить правду о Второй мировой войне.
Газета.Ru 09:15
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о присвоении звания Героя России

РИА Новости 07:00
Музыка

Андрей Разин раскритиковал директора Юрия Шатунова и Андрея Малахова

Продюсер «Ласкового мая» пытается выйти на связь с бывшим подопечным, но все попытки завершаются неудачно из-за действий директора Юрия Шатунова Аркадия Кудряшова, который, по мнению, Разина, всячески настраивает музыканта против него.
Актуальные Новости 09:43
Общество

Госдума приравнивает вейпы и кальяны к сигаретам

Госдума в первом чтении приняла законопроект, приравнивающий электронные системы доставки никотина и кальяны к сигаретам, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.
REGNUM 08:05
Происшествия

Экс-мэра Челябинска заподозрили в коррупции

Бывшего главу Челябинска Евгения Тефтелева заподозрили в получении крупной взятки за покровительство коммерческой структуре.
Российская газета 06:30
Политика

Путин поручил проработать дополнительные выплаты ветеранам

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по дополнительным выплатам ветеранам Великой Отечественной войны в честь празднования 75-летнего юбилея Победы.
Rambler News Service 10:24
Политика

Путин прокомментировал предложение сделать 31 декабря выходным

Президент России Владимир Путин на встрече с Советом по правам человека принял к сведению предложение о том, чтобы сделать 31 декабря выходным днем.
Дождь вчера в 13:00
Происшествия

Названа причина смерти ребенка в детском саду под Астраханью

Напомним, трагедия произошла 9 декабря этого года в одном из детских садов города Камызяка. Девочка не проснулась после тихого часа.
Канал 7+ 06:50
Политика

Германия отвергла экстерриториальные санкции США

Германия следит за дискуссиями в Вашингтоне по планам ввести санкции против участников проекта «Северный поток — 2» и отвергает экстерриториальные санкции США.
Политика Сегодня 09:21
Политика

Путин выступил за приглашение на Парад Победы нынешних героев

ТАСС вчера в 09:25
Происшествия

В поле в Подмосковье нашли обезглавленное тело мужчины

Обезглавленное тело москвича обнаружено в поле недалеко от автобусной остановки в подмосковной деревне Никифорово, заведено дело об убийстве, говорится в сообщении ГСУ СК России по Московской области.
РИА Новости 05:15
Общество

Журнал Time назвал человеком года Грету Тунберг

Интерфакс 08:18
Общество

Полицейских в Калининграде заставили вырезать снежинки

Сотрудники УМВД по Калининградской области подшутили над коллегами и отправили им от имени руководства поддельный приказ о необходимости вырезать снежинки из бумаги «для поднятия настроения в преддверии Нового года».
Известия 06:53
Происшествия

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

РБК вчера в 14:21
Наука

В самой сухой пустыне мира нашли растения, питающиеся туманом

В самой засушливой пустыне мира выявили уникальную экосистему, способную обходиться совершенно без воды.
МИР 24 04:47
Политика

Киев опубликовал исправленное коммюнике «нормандского саммита»

Офис президента Украины Владимира Зеленского выполнил требования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», исправив ошибки в опубликованном на сайте президента коммюнике по итогам саммита «нормандской четверки».
Lenta.ru 08:54
Происшествия

Камеры сняли, как семеро парней избили девушку из-за внешнего вида

В распоряжении РЕН ТВ оказалась видеозапись с камер наблюдения, которые запечатлели избиение компании девушек в Санкт-Петербурге.
РЕН ТВ 07:57
Политика

В Конгрессе представили проект обвинения по импичменту Трампа

Демократы палаты представителей Конгресса США представили проект обвинения по импичменту главы государства Дональда Трампа.
Взгляд.ру вчера в 09:20
Общество

Стало известно, от чего умер Юрий Лужков

DixiNews вчера в 05:18
Политика

Президент Грузии заявила, что у ее страны «нет армии»

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что сейчас у страны «нет армии, нет вооружений, и никогда не будет».
Коммерсантъ 08:46
Здоровье

Россиянам упростили доступ в бассейны

Верховный суд России вынес решение, согласно которому бассейны теперь можно посещать без справок.
Калужские Губернские Ведомости 07:23
Музыка

Билан отказался выступать на шоу звезд «Евровидения»

Российский певец Дима Билан отказался выступать на фестивале звезд музыкального конкурса «Евровидение» Het Grote Songfestivalfeest 2019 в Амстердаме.
Известия 07:25
Политика

Саммит ЕС примет решение о продлении санкций против России

Главы государств и правительств Евросоюза примут решение о продлении экономических санкций в отношении России.
Газета.Ru 06:43
Как работают Яндекс.Новости?
Главное