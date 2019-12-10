Изменения законодательства обеспечат свободу перемещения денег на финрынке РФ, развитие безналичных платежей, устранение дискриминационных практик тарификации, ущемляющих интересы потребителя, а также мотивацию банков оптимизировать бизнес-модели и бизнес-процессы.

с чего всё началось

Совет Федерации одобрил законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на комитет Совфеда по бюджету и финансовым рынкам.

Политика Апелляционная инстанция ВТО осталась без судей На этой неделе ВТО осталась без апелляционной инстанции, поскольку истекают полномочия у двух из трех оставшихся ее членов.

Экономика В Петербурге массово банкротятся строительные организации Каждая пятая из 150 крупных и средних строительных компаний Северной столицы оказалась на грани банкротства к концу 2019 года.

Музыка Андрей Разин раскритиковал директора Юрия Шатунова и Андрея Малахова Продюсер «Ласкового мая» пытается выйти на связь с бывшим подопечным, но все попытки завершаются неудачно из-за действий директора Юрия Шатунова Аркадия Кудряшова, который, по мнению, Разина, всячески настраивает музыканта против него.

Общество Госдума приравнивает вейпы и кальяны к сигаретам Госдума в первом чтении приняла законопроект, приравнивающий электронные системы доставки никотина и кальяны к сигаретам, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.

Происшествия Экс-мэра Челябинска заподозрили в коррупции Бывшего главу Челябинска Евгения Тефтелева заподозрили в получении крупной взятки за покровительство коммерческой структуре.

Политика Путин поручил проработать дополнительные выплаты ветеранам Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по дополнительным выплатам ветеранам Великой Отечественной войны в честь празднования 75-летнего юбилея Победы.

Политика Путин прокомментировал предложение сделать 31 декабря выходным Президент России Владимир Путин на встрече с Советом по правам человека принял к сведению предложение о том, чтобы сделать 31 декабря выходным днем.

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Общество Полицейских в Калининграде заставили вырезать снежинки Сотрудники УМВД по Калининградской области подшутили над коллегами и отправили им от имени руководства поддельный приказ о необходимости вырезать снежинки из бумаги «для поднятия настроения в преддверии Нового года».

Политика Киев опубликовал исправленное коммюнике «нормандского саммита» Офис президента Украины Владимира Зеленского выполнил требования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», исправив ошибки в опубликованном на сайте президента коммюнике по итогам саммита «нормандской четверки».

Здоровье Россиянам упростили доступ в бассейны Верховный суд России вынес решение, согласно которому бассейны теперь можно посещать без справок.