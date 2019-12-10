Экономика

RT на русскомRT на русскомГосдума приняла закон об отмене банковского роуминга

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
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В связи с этой проблемой на днях был принят законопроект об отмене комиссии за переводы денежных средств внутри одного банка, сообщает "Российская газета" со ссылкой на документ
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Россиянам разрешили экономить на банковских переводах

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Госдума приняла закон об отмене «банковского роуминга»

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Госдума отменила банковский роуминг

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Госдума приняла закон об отмене «банковского роуминга»

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Госдума отменила комиссию за банковский роуминг

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Госдума приняла закон об отмене банковского роуминга

RT на русском05:50

Госдума приняла закон об отмене «банковского роуминга»

Парламентская газета05:47
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