Экономика

RT на русскомRT на русскомГосдума приняла закон об отмене банковского роуминга

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Читать в источнике
Комментировать46
с чего всё началось
В связи с этой проблемой на днях был принят законопроект об отмене комиссии за переводы денежных средств внутри одного банка, сообщает "Российская газета" со ссылкой на документ
.
Слава труду (Бавлы)08 декабря в 11:08

Подробнее о событии

Госдума приняла закон об отмене «банковского роуминга»

ТАСС05:42

Госдума приняла закон об отмене «банковского роуминга»

Известия06:17

Госдума приняла закон об отмене банковского роуминга

RT на русском05:50

Госдума приняла закон об отмене «банковского роуминга»

РБК07:37

Госдума отменила комиссию за банковский роуминг

РИА Новости05:29

Госдума отменила банковский роуминг

Российская газета05:57

Госдума приняла закон об отмене «банковского роуминга»

Парламентская газета05:47
Показать все источники
Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено в 08:21, Ашберн
Общество

Умерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон

Интерфакс 07:11
Здоровье

Врач назвала продукты людей, излечившихся от рака при последней стадии

Врач озвучил основные продукты для людей, излечившихся от злокачественной опухоли на последней стадии.
Evo-rus.com вчера в 23:17
Общество

Стало известно, где будет похоронен Лужков

Вести.Ru 06:09
Политика

Зеленский обсудил с Путиным вопрос транзита газа

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что переговорил с российским президентом Владимиром Путиным о транзите газа, и считает, что вопрос получилось разблокировать.
ФАН вчера в 19:06
Происшествия

Прокуратура разберется с давкой в ходе эвакуации петербургской школы

Российская газета 08:04
Происшествия

Задержан гендиректор «Метростроя» Николай Александров

Гендиректор ОАО "Метрострой" Николай Александров задержан и ожидает предъявления обвинения, а также решения об избрании меры пресечения, сообщает пресс-служба компании.
Интерфакс 08:01
Политика

Лидеры «нормандской четвёрки» приняли итоговое коммюнике

Президенты России, Украины, Германии и Франции приняли на саммите «нормандской четвёрки» в Париже итоговое коммюнике.
RT на русском вчера в 17:48
Экономика

Греф о сроках подключения к СБП: как пойдет

Сбербанк начнет тестировать подключение к Системе быстрых платежей ЦБ в январе следующего года, сообщил журналистам глава кредитной организации Герман Греф.
Банки.ру 07:12
Экономика

Греф прокомментировал изменения в управлении «Яндексом»

Изменения в структуре управления «Яндексом» вывели компанию на новый уровень, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.
Rambler News Service 06:45
Происшествия

Глава района Крыма погибла в ДТП

В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко.
РБК 03:09
Экономика

Госдума приняла закон о продлении заморозки накопительных пенсий

Депутаты Государственной думы приняли в третьем чтении внесенный правительством закон о продлении до конца 2022 года заморозки накопительной части пенсии, сообщает ТАСС.
РБК 07:54
Музыка

Конфликт Юрия Шатунова с продюсером «Ласкового мая» набирает обороты

Певец Юрий Шатунов покинул группу «Ласковый май» летом 2019 года.
Слово и Дело 03:01
Происшествия

Названо место работы вероятного убийцы двух девушек в Екатеринбурге

Предполагаемый убийца двух девушек на горе Уктус в Екатеринбурге работал инженером на одном из местных предприятий.
REGNUM 07:12
Хоккей

Артемий Панарин: «В НХЛ все команды примерно одинаковые, и любой может победить кого угодно»

Матч ТВ 05:05
Спорт

WADA отстранило Россию от международных спортивных соревнований

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию от участия в международных спортивных соревнованиях на ближайшие четыре года.
Время Н 03:38
Шоу-бизнес

Сестра Фриске рассказала, как Шепелев вел себя во время болезни певицы

Сестра Жанны Фриске Наталья рассказала, как муж певицы - телеведущий Дмитрий Шепелев - вел себя после известия о болезни.
ТК Звезда вчера в 13:31
Финансы

Рубль повышается к доллару и евро

На открытии торгов курс рубля показал положительную динамику по отношению к доллару и евро, гласят данные Московской биржи.
Газета.Ru вчера в 02:10
Политика

Парламент Финляндии утвердил Санну Марин новым премьером страны

Парламент Финляндии утвердил первого заместителя председателя правящей Социал-демократической партии (СДП) Санну Марин новым премьер-министром страны.
RT на русском 07:40
Происшествия

Устроивший стрельбу в чешской больнице покончил с собой

Мужчина, который устроил стрельбу в больнице в чешском городе Острава и убил шестерых человек, покончил с собой.
Газета.Ru 04:46
Политика

Аваков рассказал о «сдавших нервах» Суркова на переговорах в Париже

Глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал журналисту Дмитрию Гордону, что в ходе переговоров в Париже лидеров стран "нормандской четверки" у членов делегации "сдали нервы".
Газета.Ru 06:44
Общество

Титул «Мисс Вселенная» получила представительница ЮАР

Титул "Мисс Вселенная" получила представительница ЮАР. Зозибини Тунци 26 лет, она активно борется с насилием по отношению к женщинам.
Piter.tv вчера в 00:50
Экономика

Рекламный рынок России вырос на 5%

Отмечается отрицательная динамика объема рекламы на телевидении и в прессе. Пресса показывает спад уже не первый год.
Коммерсантъ 07:53
Общество

Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Вести.Ru 04:43
Культура

Появились соблазнительные фото со съемок сериала «Содержанки»

Экспресс газета 06:56
Происшествия

Руководителя сгоревшего колледжа в Одессе подозревают в халатности

РИА Новости 06:35
Общество

Москва предоставит жилье жертвам репрессий

КС признал данное сочетание федерального закона и норм субъектов неконституционным, поскольку нарушается принцип, который заложен в Конституции – возместить вред, нанесенный жертвам политических репрессий в те годы.
ФедералПресс 05:30
Происшествия

Неизвестный устроил стрельбу в автобусе в Москве, сообщили СМИ

В Москве неизвестный устроил стрельбу из травматического пистолета в автобусе, сообщает "Пятый канал".
РИА Новости 07:39
Музыка

Овсянникова выступила за выступление Бузовой на «Евровидение-2020»

Певица Марго Овсянникова заявила, что поддерживает порыв Ольги Бузовой, которая желает выступить на «Евровидение-2020», сообщает Dni.ru.
Московский Комсомолец 05:49
Общество

В России хотят защитить пенсии от взыскания долгов

В правительственную комиссию направлен законопроект, призванный ограничить удержание долгов с пенсий, сообщает "Российская газета" со ссылкой на Минтруд и Минэкономразвития.
Деловое.ТВ вчера в 04:53
Здоровье

Гигантскую опухоль удалили трёхмесячной девочке в Приморье

Восток-Медиа вчера в 23:58
Как работают Яндекс.Новости?
Главное