с чего всё началось

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Политика Путин рассказал про опасения повторения Сребреницы в Донбассе Президент России не исключил, что если у Киева будет контроль над границей в Донбассе, а у жителей не будет гарантий, там может повториться ситуация, как резня в Сребренице.

Происшествия Главу московского роддома арестовали из-за жалоб пациентов В Москве после многочисленных жалоб пациенток арестовали заведующую родильным отделением при ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом №27) Марину Сармосян.

Политика Аваков рассказал, как Зеленский вёл себя на саммите О поведении украинского президента Владимира Зеленского на «нормандском» саммите в Елисейском дворце рассказал министр внутренних дел этой страны Арсен Аваков в интервью Дмитрию Гордону.

Политика На Украине предлагают отменить закон о госязыке Народный депутат из фракции "Слуга народа" Максим Бужанский предлагает Верховной раде Украины отменить существующий закон о государственном языке.

Общество Умерла вокалистка Roxette Мари Фредрикссон Солистка шведской группы Roxette Мари Фредрикссон умерла в возрасте 61 года.

Политика Соловьев принял вызов Зеленского Телеведущий и журналист Владимир Соловьев показал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что готов отправиться в Донбасс хоть сейчас, – экипировка у него подходящая.

Политика Советник Трампа сообщил о возможности встречи Трампа и Лаврова Советник по нацбезопасности президента США Роберт О'Брайен сообщил, что Белый дом работает над организацией встречи главы МИД России Сергея Лаврова и Дональда Трампа.

Шоу-бизнес Энн Хэтэуэй родила второго ребенка Актриса жаловалась на трудности с зачатием В Сети появилась радостная новость — в семье 37-летней звезды "Дневника принцессы" Энн Хэтэуэй и 38-летннего дизайнера Адама Шульмана случилось пополнение.