Экономика

RT на русскомRT на русскомГосдума приняла закон об отмене банковского роуминга

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
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с чего всё началось
В связи с этой проблемой на днях был принят законопроект об отмене комиссии за переводы денежных средств внутри одного банка, сообщает "Российская газета" со ссылкой на документ
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Слава труду (Бавлы)08 декабря в 11:08

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Госдума приняла закон об отмене «банковского роуминга»

РБК07:37

Госдума приняла закон об отмене «банковского роуминга»

Известия06:17

Госдума приняла закон об отмене «банковского роуминга»

Парламентская газета05:47

Госдума приняла закон об отмене «банковского роуминга»

ТАСС05:42

Госдума отменила комиссию за банковский роуминг

РИА Новости05:29

Госдума отменила банковский роуминг

Российская газета05:57

Госдума приняла закон об отмене банковского роуминга

RT на русском05:50
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США обвинили Россию в подкупе ФИФА за организацию ЧМ-2018

Как заявил Минюст США, некий «российский олигарх подкупил президента ФИФА, чтобы Россия могла выиграть право на проведение чемпионата мира».
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Деловая газета. Юг 02:14
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Гендиректора «Метростроя» задержали в Петербурге

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Аваков рассказал, как Зеленский вёл себя на саммите

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На Украине предлагают отменить закон о госязыке

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Максим Бужанский предлагает Верховной раде Украины отменить существующий закон о государственном языке.
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Умерла вокалистка Roxette Мари Фредрикссон

Солистка шведской группы Roxette Мари Фредрикссон умерла в возрасте 61 года.
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Лидеры встречи «нормандской четверки» приняли коммюнике

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Премьер-министр Украины не исключил «газовой войны» с Россией

На своей странице в Facebook Гончарук написал, что вопрос транзита газа удалось вывести за пределы обсуждения ситуации в Донбассе.
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Кубок Первого канала пройдет с 12 по 15 декабря в Москве и Санкт-Петербурге.
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Дети родителей с депрессией имеют разные структуры головного мозга

Дети от родителей с депрессией имеют уменьшенную структуру мозга, об этом сообщили американские ученые в Child & Adolescent Psychiatry.
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Фигурант дела о теракте в метро в Петербурге получил пожизненный срок

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Россия запросит у Италии экстрадицию топ-менеджера ОДК Коршунова

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Судебные решения должны быть соразмерны содеянному, заявил Фадеев

Решения суда должны быть соразмерны правонарушениям, "брошенный стаканчик в сторону полиции" не должен караться тюремным сроком, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев.
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Путин назвал Беслан своей личной болью на всю жизнь

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10 декабря на заседании Медицинского совета при губернаторе Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что введение электронных виз поможет сделать Санкт-Петербург одним из центров медицинского туризма.
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