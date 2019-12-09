Экономика

RT на русскомRT на русскомГосдума приняла закон об отмене банковского роуминга

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
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Госдума приняла закон об отмене «банковского роуминга»

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