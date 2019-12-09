Экономика
RT на русскомГосдума приняла закон об отмене банковского роуминга
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
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DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года
Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
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Глава районной администрации Крыма погибла в крупном ДТП
В результате ДТП на 7-м км региональной трассы Черноморское–Евпатория погибли четыре человека.
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В ведомстве добавили, что поднимать флаг РФ на крупных спортивных событиях нельзя еще на протяжении 4 лет.
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Врач-диетолог перечислила пять «антипродуктов» новогоднего стола
Самые вредные для фигуры и организма продукты новогоднего стола назвала врач-диетолог Мария Дубская.
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Мужчина убил четырех человек под Брянском
Тела четырех человек нашли в одном из домов в селе Вельяминово в Карачевском районе Брянской области.
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Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско и генеральный директор "красно-белых" Томас Цорн прибыли на совет директоров футбольного клуба.
Политика
Путин, Зеленский и Меркель приехали на саммит в Елисейский дворец
Политика
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Политика
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США не вписали санкции против госдолга России в бюджет Пентагона
Первыми идею включить в оборонный бюджет санкции против российского госдолга предложили члены палаты представителей демократы Брэдли Шерман и Максин Уотерс.
Фигурное катание
Плющенко пробил трубу с водой во время выступления
Об инциденте в своем Instagram-акаунте рассказала жена Евгения Плющенко Яна Рудковская.
Здоровье
Медики назвали, как при помощи стула определить рак легких
Эксперты назвали несколько признаков, которые могут указывать на рак легких.
Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал проходящие на Банковой протесты против капитуляции, назвав их козырем российского руководства на переговорах по Донбассу.
Происшествия
В Петербурге вынесли приговор по делу о теракте в метро
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Воронежской области
В дорожно-транспортном происшествии погибли пять человек, среди которых водитель автобуса и четыре пассажира.
Политика
В ДНР заявили о готовности передать Киеву 53 пленных
Омбудсмен самопровозглашённой Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила о готовности провести обмен пленными с Киевом.
Экономика
«АЛРОСА» в ноябре увеличила продажи на 5%
Группа "АЛРОСА" в ноябре 2019 года реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $287,8 млн (+5% г/г).
Кино
Звезда сериала «Охотник за разумом» сыграет в «Матрице 4»
Как сообщает издание Collider, к нему присоединился исполнитель главной роли в сериале "Охотник за разумом" Джонатан Грофф.
Шоу-бизнес
Настя Каменских кардинально сменила образ
Украинская певица и участница дуэта «Потап и Настя» Анастасия Каменских мастерски удивляет своих фанатов образами.
Армия и оружие
Глава ДНР Денис Пушилин о ситуации в самопровозглашённой республике
Накануне саммита «нормандской четвёрки» в Париже, посвящённого урегулированию ситуации в Донбассе, корреспонденты RT встретились с главой самопровозглашённой Донецкой народной республики.
Спорт
Роднина нашла виновных в отстранении России от ОИ
Депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что вину в отстранении России от участия в крупных международных соревнованиях не стоит перекладывать на председателя Олимпийского комитета РФ и министра спорта страны, сообщает издание «Подъем».
Футбол
Спартак — Ростов 1:4
Кино
Silver Cinema-Воскресенск. Новинки кинопроката с 12 декабря
Киноцентр «Silver Cinema» сообщает о новинках кинопроката с 12 по 18 декабря.
Футбол
«Зенит» сегодня сыграет в Лиссабоне с португальской «Бенфикой»
Клуб из Петербурга в своей группе на втором месте и сохраняет шансы на выход в следующую стадию турнира.