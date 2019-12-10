Экономика
RT на русскомГосдума приняла закон об отмене банковского роуминга
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
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с чего всё началось
Изменения законодательства обеспечат свободу перемещения денег на финрынке РФ, развитие безналичных платежей, устранение дискриминационных практик тарификации, ущемляющих интересы потребителя, а также мотивацию банков оптимизировать бизнес-модели и бизнес-процессы.Государственная Дума РФ05:25
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Общество
Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон
Политика
Экономист прокомментировал суд по спору России и Украины о евробондах
Украинский экономист Александр Дудчак прокомментировал начало слушаний по спору России и Украины о непогашенных евробондах на три миллиарда долларов.
Футбол
Определились 14 из 16 участников плей-офф футбольной Лиги чемпионов
По итогам первой половины матчей шестого тура группового раунда футбольной Лиги чемпионов, которые состоялись во вторник, 10 декабря, число команд, гарантировавших себе участие в плей-офф турнира, возросло до 14.
Политика
Путин ответил Киеву стихами про газ
Газовый вопрос обсуждали в Париже президенты России и Украины на двусторонней встрече, в рамках "нормандского саммита" он не поднимался.
Общество
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Как сообщили vc.ru в пресс-службе компании, Рай погиб вместе с супругой, «при трагических обстоятельствах».
Общество
Скончался экс-мэр Москвы Юрий Лужков
Экс-мэр Москвы скончался на 84-ом году жизни.
Шоу-бизнес
Варнава в платье-комбинации и накидке из перьев блистала на вечеринке
Сама именинница блистала в платье-комбинации кремового цвета. Поверх она надела накидку из перьев.
Происшествия
В Екатеринбурге задержали предполагаемого убийцу двух девушек
Кино
Появился трейлер фильма «Главный герой» с Райаном Рейнольдсом
Экономика
Цены на авиабилеты в России продолжат расти в 2020 году
Российские авиакомпании в 2020 году будут вынуждены поднимать цены на авиабилеты ввиду увеличения расходов, передают 10 декабря «Известия» со ссылкой на Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта.
Общество
Россияне назвали размер справедливой зарплаты
Более трети (35%) россиян считают, что размер справедливого минимума доходов для работающего человека должен быть выше 50 тысяч рублей, к такому выводу пришли эксперты Общественной палаты по итогам исследования "Социальное неравенство в современном российском обществе и пути его преодоления", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
Армия и оружие
Атаковать израильские истребители разрешили С-300 и Bavar-373
Иранским Bavar-373 и сирийским С-300 дано разрешение атаковать израильские истребители, но имеется условие.
Политика
Лавров пошутил в Вашингтоне про импичмент и санкции
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров пошутил, что каждый приезд в Соединенные Штаты сопровождается либо санкциями, либо импичментом.
Политика
В Германии назвали санкции США против «Северного потока-2» угрозой ЕС
Новые санкции США против российского газопровода «Северный поток-2» ударят по суверенитету Евросоюза.
Происшествия
Двухлетний малыш пять дней провел в квартире с телом умершей матери
В Ижевске социальные работники обнаружили в квартире двухлетнего мальчика, который пять дней был без присмотра.
Транспорт
Правкомиссия РФ утвердила программу ремонта мостов до 2035 г
Правительственная комиссия по транспорту утвердила программу приведения в нормативное состояние и строительства мостов, путепроводов и искусственных сооружений на автодорогах регионального или межмуниципального и местного значения до 2035 года, рассказал журналистам вице-премьер Максим Акимов после заседания комиссии.
Футбол
«Наполи» отправил в отставку Анчелотти
Итальянский "Наполи" отправил в отставку с поста главного тренера клуба Карло Анчелотти. Об этом сообщает пресс-служба неаполитанцев.
Общество
Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав
В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Культура
Вышел тизер второго сезона «Содержанок»
Видеосервис START опубликовал тизер второго сезона сериала «Содержанки».
Здоровье
Врачи предупредили об опасности пробников в косметических магазинах
Врач-дерматолог Наталья Васильева рассказала, чем грозит использование пробников — специальных тестеров — косметической продукции в специализированных магазинах.
Политика
Аваков рассказал о сдавших нервах участников саммита в Париже
По словам Авакова, в процессе обсуждения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе президент Украины Владимир Зеленский «сорвался» на главу МИД России Сергея Лаврова, заявив, что он обошел «все эти места вдоль границы своими ногами» в отличие от российского министра.
Музыка
София Ротару выступила на «Песне года-2019» в Москве
София Ротару приехала в Россию, чтобы выступить на фестивале «Песня года-2019», который прошел в Москве.
Политика
Президент Бразилии назвал Грету Тунберг соплячкой
Президент Бразилии Жаир Болсонару назвал 16-летнюю шведскую экоактивистку Грету Тунберг соплячкой, которой слишком много времени уделяется в СМИ, пишет 10 декабря Globo.
Общество
Молочные продукты с растительными жирами предложили переименовать
Произведенную на основе молока и растительных жиров продукцию предлагается переименовать, чтобы не вводить в заблуждение покупателей, сообщает газета "Известия" со ссылкой на технический комитет при Росстандарте.
Здоровье
Россияне смогут обращаться в поликлиники без полиса ОМС
Как пояснили в организации, благодаря сервису россияне смогут обращаться в больницы и поликлиники по паспорту.
Авто
АвтоВАЗ договорился с General Motors и возвращает себе бренд Niva
Как сообщается на сайте АвтоВАЗа, он выкупит у американской стороны 50% акций совместного предприятия.
Космос
Уточнены размеры потенциально опасного для Земли астероида
Первоначально размер астероида оценивался как около 990 метров. В этот раз он пролетел на расстоянии 0,41 а.е. от Земли.
Авто
Водителям дали советы по прогреву машин зимой
Лучший результат дает кратковременный прогрев - и по экологии, и по расходу топлива. Это также позволит снизить вероятность поломок.
Происшествия
Один человек погиб при извержении вулкана в Новой Зеландии
Ранее премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн в ходе пресс-конференции заявила, что примерно 100 человек находились вблизи вулкана Уайт-Айленд, когда произошло извержение.