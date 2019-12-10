Экономика

RT на русскомRT на русскомГосдума приняла закон об отмене банковского роуминга

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
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с чего всё началось

В России отменяется «банковский роуминг»

Изменения законодательства обеспечат свободу перемещения денег на финрынке РФ, развитие безналичных платежей, устранение дискриминационных практик тарификации, ущемляющих интересы потребителя, а также мотивацию банков оптимизировать бизнес-модели и бизнес-процессы.
Государственная Дума РФ05:25

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Госдума отменила банковский роуминг

RT на русском11:59

Эксперт оценил финансовый ущерб от отмены «банковского роуминга»

Известия09:50

Госдума приняла закон об отмене «банковского роуминга»

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Россиянам разрешили экономить на банковских переводах

Lenta.ru06:24

Госдума приняла закон об отмене «банковского роуминга»

ТАСС05:42

Госдума отменила комиссию за банковский роуминг

РИА Новости05:29

Госдума приняла закон об отмене «банковского роуминга»

РБК07:37
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Президент Бразилии Жаир Болсонару назвал 16-летнюю шведскую экоактивистку Грету Тунберг соплячкой, которой слишком много времени уделяется в СМИ, пишет 10 декабря Globo.
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