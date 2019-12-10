Изменения законодательства обеспечат свободу перемещения денег на финрынке РФ, развитие безналичных платежей, устранение дискриминационных практик тарификации, ущемляющих интересы потребителя, а также мотивацию банков оптимизировать бизнес-модели и бизнес-процессы.

с чего всё началось

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Музыка Эд Ширан признан в Великобритании артистом десятилетия Композиция Эда Ширана Shape Of You, которая продержалась на первом месте в 2017 году 14 недель, стала песней десятилетия.

Интернет Chrome начнёт предупреждать об украденных паролях Компания Google выпустила новую версию Chrome с функцией, которая предупреждает пользователя, если его пароль был скомпрометирован в результате крупного взлома или утечки.

Экономика Кипр обогнал регионы России по объему активов у российских брокеров Кипр является единственной иностранной юрисдикцией, чьи клиенты обладают существенным объемом активов на брокерском обслуживании, отмечает ЦБ: на его резидентов приходится 87% от общего объема активов, приходящихся на клиентов из иностранных юрисдикций.

Авто Продажи Skoda Karoq в России начнутся в первом квартале 2020 года Стоимость всех модификаций Skoda Karoq пока не названа, известно лишь, что 150-сильный переднеприводный кроссовер в комплектации Ambition будет стоить от 1,5 млн руб. Автомобили в базовой комплектации Active, версии со 100-сильным двигателем и полноприводные варианты выйдут на рынок во второй половине 2020 года.

Экономика Зеленский подписал закон о госбюджете на 2020 год Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2020 год. Об этом сообщает сайт Верховной рады страны.

Гаджеты Дорогой Mac Pro поступит в продажу 10 декабря Напомним, новое поколение Mac Pro было представлено еще в июне, и тогда было сказано, что компьютер поступит в продажу в декабре, но точной даты презентации озвучено не было.

Шоу-бизнес Близкие Заворотнюк прокомментировали сообщения о параличе Перечеркнутый скриншот публикаций о якобы парализованной правой стороне тела актрисы Анастасии Заворотнюк был опубликован в Instagram-аккаунте, который создали близкие артистки.

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Общество Полицейских в Калининграде заставили вырезать снежинки Сотрудники УМВД по Калининградской области подшутили над коллегами и отправили им от имени руководства поддельный приказ о необходимости вырезать снежинки из бумаги «для поднятия настроения в преддверии Нового года».

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Общество Илон Маск сбил ограждение за рулём Tesla Cybertruck Глава Tesla Илон Маск решил лично проехаться за рулём недавно представленного пикапа Cybertruck и протаранил небольшой столб ограждения при повороте.

Шоу-бизнес Петросян прокомментировал сообщения о женитьбе Юморист Евгений Петросян отреагировал на публикации СМИ о его новом браке. Соответствующий пост артист опубликовал в своем инстаграме.