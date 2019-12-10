Экономика

RT на русскомRT на русскомГосдума приняла закон об отмене банковского роуминга

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
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с чего всё началось

В России отменяется «банковский роуминг»

Изменения законодательства обеспечат свободу перемещения денег на финрынке РФ, развитие безналичных платежей, устранение дискриминационных практик тарификации, ущемляющих интересы потребителя, а также мотивацию банков оптимизировать бизнес-модели и бизнес-процессы.
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Совет федерации одобрил отмену комиссий за банковский роуминг

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Совфед одобрил закон об отмене «банковского роуминга»

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RT на русском05:47

Сенаторы одобрили закон об отмене «банковского роуминга»

Парламентская газета05:36

Госдума приняла закон об отмене «банковского роуминга»

РБКвчера в 07:37
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