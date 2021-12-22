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Госдума приняла закон об отмене обязательного техосмотра для личных автомобилей россиян

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Госдума приняла в третьем чтении закон
 об отмене обязательного техосмотра для легковых автомобилей и мотоциклов.
Коммерсантъ
Техосмотр остается обязательным для такси, автобусов и грузовиков.
Коммерсантъ
В соответствии с другой поправкой, техосмотр исключается по требованию сотрудников ГИБДД в том случае, если у водителя имеется диагностическая карта.
Коммерсантъ
По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, принятие закона «облегчит жизнь» многим автовладельцам – техосмотр перестанет быть обязательным примерно для 50 млн транспортных средств.
Ведомости

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