Замдиректора Евразийского центра при Атлантическом совете Мелинда Харинг в статье для журнала The National Interest написала, что Россия может напасть на Украину до нового года, потому что российский президент "озабочен своим наследием" и считает, что вряд ли кто-то может ему помешать.