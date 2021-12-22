Замдиректора Евразийского центра при Атлантическом совете Мелинда Харинг в статье для журнала The National Interest написала, что Россия может напасть на Украину до нового года, потому что российский президент "озабочен своим наследием" и считает, что вряд ли кто-то может ему помешать.
Американские власти видят в импортозамещении и преференциях для товаров и услуг внутреннего производства отход России от норм Всемирной торговой организации (ВТО) и намерены работать над ответными мерами по линии этой организации, заявил офис торгового представителя Соединенных Штатов Кэтрин Тай.
Мать двух детей, найденных в овраге у села Прокудино Аткарского района Саратовской области, задержана правоохранительными органами, передает пресс-служба областного правительства в своем Telegram-канале.
Что потребовал "Нафтогаз" "Нафтогаз" попросил, чтобы Европейская комиссия обязала "Газпром" выставить на продажу через его электронную платформу значительные объемы газа "для поставки на украинско-российской границе или, по крайней мере, на границе Украины и стран ЕС".