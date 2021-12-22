Lenta.ruГосдума приняла закон об отмене обязательного техосмотра для личных автомобилей россиянХорошо ли подобран заголовок?ДаНетГосдума приняла в третьем чтении закон об отмене обязательного техосмотра для легковых автомобилей и мотоциклов.КоммерсантъТехосмотр остается обязательным для такси, автобусов и грузовиков.КоммерсантъДля грузового, общественного транспорта и такси обязательный техосмотр действует по-прежнему, - цитирует издание замглавы комитета по транспорту Павла Федяева.Южный УралДепутаты предусмотрели, что владельцев личного транспорта не будут штрафовать за отсутствие диагностической карты.ТАССЧитать далееСвернутьПервый каналПервый каналНТВМИР 24ГородовойГТРК СтавропольеДума ТВМоя Москва.онлайнPiter.tvРЕН ТВМой БрянскЦентральная Служба НовостейЛенТВ24Тарантас НьюсDaily MoscowДождьRT на русскомМосква 24Общественная служба новостейПарламентская газетаMotorPage.RuУсть-Лабинск ИнфоТатарстан-24Журнал Авто.руDailyReadovka NewsKonkurent.ru12 Канал Омск56orb.ruTatCenterПенза-ВзглядЯмал-МедиаЗа рулемDixiNewsПодробнее о событииГосдума принял законопроект об отмене обязательного техосмотраInc-news.ru11:39Автовладельцев освободили от обязательного техосмотраГосударственная Дума РФ03:02В России принят закон об отмене обязательного техосмотраАмур.инфо03:50Что нужно знать о новом порядке техосмотраПарламентская газета07:44Как быть россиянам после отмены техосмотра: ответы на самые важные вопросыQuto.ru11:30Госдума приняла закон об отмене обязательного техосмотра для личного транспортаРИА Новости03:55Госдума отменила техосмотр для личного транспортаТАСС03:06Показать ещёОценить2,1KПоделиться