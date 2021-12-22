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Госдума приняла закон об отмене обязательного техосмотра для личных автомобилей россиян

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Госдума приняла в третьем чтении закон
 об отмене обязательного техосмотра для легковых автомобилей и мотоциклов.
Коммерсантъ
Техосмотр остается обязательным для такси, автобусов и грузовиков.
Коммерсантъ
Для грузового, общественного транспорта и такси обязательный техосмотр действует по-прежнему, - цитирует издание замглавы комитета по транспорту Павла Федяева.
Южный Урал
Депутаты предусмотрели, что владельцев личного транспорта не будут штрафовать за отсутствие диагностической карты.
ТАСС

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