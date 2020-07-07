Новый закон дает возможность пенсионерам оформить рассрочку на выплату долгов по кредитам, страховым взносам и займам на срок до 24 месяцев. Отмечается, что при этом сумма долга не должна быть больше миллиона рублей.

с чего всё началось

Госдума приняла закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров и бизнеса, передает РИА "Новости". Речь идет о гражданах, которые получают пенсии в размере менее двух МРОТ. Они смогут получить отсрочку по кредитам в размере до 1 млн руб.

Госдума приняла закон об отсрочке платежей по долгам пенсионеров

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