Экономика
Газета.RuГосдума приняла закон об отсрочке платежей по долгам пенсионеров
Госдума приняла закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров и бизнеса, передает РИА "Новости". Речь идет о гражданах, которые получают пенсии в размере менее двух МРОТ. Они смогут получить отсрочку по кредитам в размере до 1 млн руб.
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с чего всё началось
Новый закон дает возможность пенсионерам оформить рассрочку на выплату долгов по кредитам, страховым взносам и займам на срок до 24 месяцев. Отмечается, что при этом сумма долга не должна быть больше миллиона рублей.NashGorod.ru07 июля в 11:37
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Госдума приняла закон о наделении МСП правом на внесудебную рассрочку долгов до 15 млн рублей
Интерфакс07 июля в 08:31
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