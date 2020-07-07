Экономика
Газета.RuГосдума приняла закон об отсрочке платежей по долгам пенсионеров
Госдума приняла закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров и бизнеса, передает РИА "Новости". Речь идет о гражданах, которые получают пенсии в размере менее двух МРОТ. Они смогут получить отсрочку по кредитам в размере до 1 млн руб.
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с чего всё началось
Новый закон дает возможность пенсионерам оформить рассрочку на выплату долгов по кредитам, страховым взносам и займам на срок до 24 месяцев. Отмечается, что при этом сумма долга не должна быть больше миллиона рублей.NashGorod.ru07 июля в 11:37
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Госдума приняла закон о наделении МСП правом на внесудебную рассрочку долгов до 15 млн рублей
Интерфакс07 июля в 08:31
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Дипломаты министерства иностранных дел Грузии провели встречу с украинским послом Игорем Долговым, который был вызван в ведомство в связи с заявлениями главы исполнительного комитета национального совета реформ Украины, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о том, что он не признает легитимность нынешнего грузинского руководства, сообщает пресс-служба МИД Грузии.
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Все участники чемпионских боев UFC 251 успешно прошли взвешивание
Шестеро участников главных поединков турнира UFC 251 показали необходимые результаты на церемонии взвешивания, информирует пресс-служба промоушена.
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Россия может возобновить авиасообщение с 13 странами, включая Китай
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Риккардо разбил болид во второй практике перед Гран-при Штирии
Пилот «Рено» Даниэль Риккардо попал в аварию во второй практике перед Гран-при Штирии.
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Глава комитета Совета Федерации по законодательству Андрей Клишас прокомментировал поведение адвокатов Александра Добровинского и Эльмана Пашаева, которые работают над скандальным делом актёра Михаила Ефремова.
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Смертность в России за май выросла на 11,9%
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Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане
В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
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Мэтт Ривз снимет сериал про Готэм-Сити
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Президент США Дональд Трамп заявил о разработке гиперзвуковой ракеты, которая превзойдет существующие в мире аналоги, так как сможет развить скорость в 17 раз больше.
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