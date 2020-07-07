Экономика
Газета.RuГосдума приняла закон об отсрочке платежей по долгам пенсионеров
Госдума приняла закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров и бизнеса, передает РИА "Новости". Речь идет о гражданах, которые получают пенсии в размере менее двух МРОТ. Они смогут получить отсрочку по кредитам в размере до 1 млн руб.
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с чего всё началось
Новый закон дает возможность пенсионерам оформить рассрочку на выплату долгов по кредитам, страховым взносам и займам на срок до 24 месяцев. Отмечается, что при этом сумма долга не должна быть больше миллиона рублей.NashGorod.ruвчера в 11:37
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 13:36, Ашберн
Здоровье
Некоторые устаревшие правила ЗОЖ опроверг теледоктор Мясников
Александр Мясников поделился некоторыми медицинскими назначениями, которые совсем не соответствуют здоровому образу жизни.
ToDay News Ufa 05:36
Наука
Жир на животе вызывает ускоряющие старение заболевания
В результате своей работы ученые поняли, что висцеральный жир, который находится в брюшной полости, способствует вялотекущему воспалению, а оно влияет на ускорение развития возрастных заболеваний, а также на ослабление иммунитета.
ToDay News Ufa вчера в 09:03
Здоровье
Пациенты назвали неприятности после выздоровления от коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa, у некоторых пациентов, пернесших коронавирус, продолжаются проблемы со здоровьем спустя три месяца после выздоровления, когда тест показывает отрицательные результаты.
ToDay News Ufa 07:38
Политика
Медведев станет пожизненным сенатором после принятия закона
Дмитрий Медведев как бывший президент России не получит автоматически место пожизненного сенатора, для этого необходимо принять соответствующий закон, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
РИА Новости 07:21
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова встречается с фигуристом Ильей Авербухом
25-летняя актриса театра и кино была замечена вместе с фигуристом и хореографом ледовых шоу 46-летним Ильей Авербухом.
Sunmag.me 04:47
Общество
Медали за любовь и верность вручили супружеским парам в Ленобласти
В Ленобласти поздравили супружеские пары, прожившие вместе более 25 лет. Им вручили медали в День семьи, любви и верности.
Общая газета Ленинградской области 10:02
Политика
Медведев назван вероятным преемником Путина
Венедиктов считает, что если бы Путин сейчас выбирал преемника для себя, то Медведев оказался бы в числе первых кандидатов.
Цензуры.Нет 06:03
Экономика
Дворкович предрек России самый тяжелый период кризиса из-за пандемии
Россия еще не достигла дна кризиса, вызванного пандемией коронавируса, проблемы у малого и среднего бизнеса начнутся к концу лета, осенью или к концу года, заявил председатель фонда "Сколково", бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович в ходе выступления на форуме Innoprom.
РИА Новости вчера в 14:00
Общество
Ученые перечислили места с повышенным риском заражения коронавирусом
Специалисты в разговоре с «Известиями» перечислили места, где риск заражения коронавирусом наиболее высок.
Известия вчера в 18:42
Наука
Выявлена главная опасность коронавируса для мозга
Как сообщает ToDay News Ufa, британские исследователи оценили степень повреждений, которые коронавирус наносит человеческому мозгу.
ToDay News Ufa 08:58
Космос
Некоторые экзопланеты может покрывать океан сверхкритической воды
Naked Science вчера в 02:25
Происшествия
СК возбудил дело после гибели ребенка на озере в Свердловской области
Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после гибели ребенка на озере в Свердловской области, сообщает в среду СУСК по региону.
РИА Новости 12:15
Шоу-бизнес
Джонни Депп дал показания против Эмбер Херд
В Королевском суде Лондона начались слушания по делу о клевете, в которой Джонни Депп обвиняет свою бывшую жену Эмбер Херд, пишет storinka.com.ua.
Srnsk 13:07
Происшествия
Актеру Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции
MOS.news 06 июля в 15:00
Здоровье
Онколог назвала единственный способ очистить организм от шлаков
Смирнова говорит, что подобные процедуры могут нанести человеку вред, поскольку способствуют снижению перистальтики кишечника, вымывают такие минералы, как натрий, магний, калий и кальций.
Evo-rus.com вчера в 07:24
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских истребителях в Турции
РИА Новости вчера в 10:02
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Газета.Ru вчера в 13:45
Космос
Астроном-любитель заметил новое пятно на Юпитере
Новое пятно Юпитера было замечено 31 мая 2020 года Клайдом Фостером из Астрономического общества Южной Африки.
Популярная механика 06 июля в 07:06
Политика
Байден пообещал вернуть США в ВОЗ в случае победы на выборах
Главный соперник Дональда Трампа на предстоящих в ноябре выборах президента США, демократ Джо Байден пообещал в случае своей победы дезавуировать решение нынешнего хозяина Белого дома о приостановке членства в ВОЗ.
Российская газета 03:47
Здоровье
Зафиксирован третий случай в мире полного излечения от ВИЧ
Специалистами зафиксирован третий случай в мире полного излечения от ВИЧ. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:33
Политика
Власти США могут заблокировать соцсеть TikTok на территории страны
Помпео подчеркнул, что Штаты примут все необходимые меры относительно приложений, разработанных в Китае, которыми пользуются американцы.
Evo-rus.com 12:42
Политика
Генерал ФСБ описал процесс вычисления шпионов
Генерал ФСБ Александр Михайлов рассказал о том, как спецслужбы вычисляют шпионов.
Lenta.ru 04:42
Здоровье
60% врачей в России не доверяют официальной статистике по коронавирусу
Почти 60% российских врачей не доверяют официальной статистике по коронавирусу, следует из опроса, проведенного фондом "Общественное мнение" и "Левада-центром".
Накануне.Ru вчера в 02:06
Происшествия
В Петербурге осудят 25 человек, которые не носили маски
Колпинский районный суд зарегистрировал 25 новых материалов по делам об административных правонарушениях – горожане понесут ответственность за то, что не носили средства индивидуальной защиты в магазинах и автобусах.
Gazeta.SPb 13:24
Общество
Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице
По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
REGNUM вчера в 07:12
Фигурное катание
Фигуристка Мария Сотскова объявила о завершении карьеры
Российская фигуристка, двукратный призер чемпионатов страны Мария Сотскова объявила о завершении профессиональной карьеры.
Вести.Ru 11:05
Армия и оружие
ООН обвинила российских военных в преступлениях в Сирии
Комиссия считает, что Сирия и РФ причастны к атакам на гражданские объекты. ООН обвинила российских военных в преступлениях в Сирии.
Piter.tv 01:02
Шоу-бизнес
Симоньян похудела на 30 кг ради свадьбы Навки
Симоньян рассказала, что периодически сидит на диетах, чтобы сбросить несколько лишних кг, из-за которых она не может носить любимую одежду.
Shraibikus News 07:53