Экономика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыВ России принят закон об отсрочке уплаты налогов в этом году

Госдума одобрила закон об отсрочке уплаты налогов, сборов и страховых взносов в текущем году, пишет РИА Новости.
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Госдума в трех чтениях приняла закон
, согласно которому правительство сможет предоставить отсрочку по уплате налогов, сборов и страховых взносов в 2020 году.
Коммерсантъ04:21

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