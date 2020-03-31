Экономика
Вести.RuГосдума одобрила закон об отсрочке по уплате налогов
По новому закону правительство РФ получает в 2020 году право приостанавливать, отменять или переносить налоговые проверки, увеличивать сроки уплаты налогов, сборов и страховых взносов, менять порядок уплаты пеней, штрафов, процентов, сообщило ТАСС.
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Госдума в трех чтениях приняла закон, согласно которому правительство сможет предоставить отсрочку по уплате налогов, сборов и страховых взносов в 2020 году.Коммерсантъ04:21
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Госдума одобрила законопроект об отсрочке по уплате налогов и страховых взносов
Комсомольская правда04:31
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