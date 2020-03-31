с чего всё началось

По новому закону правительство РФ получает в 2020 году право приостанавливать, отменять или переносить налоговые проверки, увеличивать сроки уплаты налогов, сборов и страховых взносов, менять порядок уплаты пеней, штрафов, процентов, сообщило ТАСС.

Госдума одобрила закон об отсрочке по уплате налогов

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