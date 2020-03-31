Экономика

Вести.RuВести.RuГосдума одобрила закон об отсрочке по уплате налогов

По новому закону правительство РФ получает в 2020 году право приостанавливать, отменять или переносить налоговые проверки, увеличивать сроки уплаты налогов, сборов и страховых взносов, менять порядок уплаты пеней, штрафов, процентов, сообщило ТАСС.
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с чего всё началось
Госдума в трех чтениях приняла закон
, согласно которому правительство сможет предоставить отсрочку по уплате налогов, сборов и страховых взносов в 2020 году.
Коммерсантъ04:21

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Госдума одобрила закон об отсрочке по уплате налогов

Вести.Ru05:50

Во II чтении принят законопроект об отсрочке по уплате налогов и сборов

ТК Звезда04:36

Бюджетный комитет ГД одобрил предоставление отсрочки по уплате налогов в 2020 году

ПРАЙМвчера в 14:28

Госдума одобрила законопроект об отсрочке по уплате налогов и страховых взносов

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Госдума приняла закон об отсрочке по уплате налогов

Коммерсантъ04:21

В Госдуму внесен законопроект о праве правительства РФ давать отсрочку по налогам

Milknews.ru02:25

Госдума дала право правительству предоставлять отсрочку по налогам

Российская газета04:33
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