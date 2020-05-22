Общество

Российская газетаРоссийская газетаГосдума приняла закон об удвоении пособий на детей

Госдума приняла в третьем чтении комплексный законопроект правительства о неотложных мерах для борьбы с последствиями пандемии. Одна из поддержанных мер увеличивает вдвое пособие по уходу за первым ребенком. Повысить размер пособия 11 мая предложил президент РФ Владимир Путин.
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Андрей Исаев
Многие семьи сейчас в сложной ситуации, у них есть долги, и мы считаем, что будет неправильно, если деньги, которые президент РФ предложил направить на прямую помощь гражданам, семьям с детьми, в итоге окажутся у кредиторов, будут списаны за долг
— Андрей Исаев, российский политикЦарьград 05:43

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