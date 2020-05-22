Общество
Российская газетаГосдума приняла закон об удвоении пособий на детей
Госдума приняла в третьем чтении комплексный законопроект правительства о неотложных мерах для борьбы с последствиями пандемии. Одна из поддержанных мер увеличивает вдвое пособие по уходу за первым ребенком. Повысить размер пособия 11 мая предложил президент РФ Владимир Путин.
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Многие семьи сейчас в сложной ситуации, у них есть долги, и мы считаем, что будет неправильно, если деньги, которые президент РФ предложил направить на прямую помощь гражданам, семьям с детьми, в итоге окажутся у кредиторов, будут списаны за долг
— Андрей Исаев, российский политикЦарьград 05:43
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Наука
Суперкомпьютер назвал причину исчезновения неандертальцев
Суперкомпьютер назвал наиболее вероятную причину исчезновения неандертальцев.
Актуальные Новости вчера в 10:04
Общество
Беглов объяснил сохранение почти всех ограничений в Петербурге
Санкт-Петербург, 22 мая 2020, 13:28 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о том, что тенденции к снижению заболеваемости коронавирусной инфекцией в Петербурге пока не наблюдается, поэтому почти все введенные запреты и ограничения продолжат действовать по 31 мая.
REGNUM 06:28
Происшествия
В Пакистане разбился пассажирский самолет
В непосредственной близости от аэропорта Карачи в пятницу разбился Airbus 320, принадлежавший местной авиакомпании Pakistan International Airlines.
Российская газета 06:40
Общество
Определены самые популярные среди российских абитуриентов факультеты
20% российских абитуриентов этого года планируют поступить на факультет информационных технологий.
Время Н 02:37
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева анонсировала съемки нового проекта «На даче»
В микроблоге Instagram в разделе сторис ведущая Лариса Гузеева рассказала о том, что она принимает участие в новом проекте «На даче».
OAnews вчера в 05:05
Общество
МФЦ Петербурга возобновят работу с 25 мая
Многофункциональные центры Петербурга возобновят работу с 25 мая.
Телеканал Санкт-Петербург 06:27
Экономика
Госдума приняла закон о неотложных мерах поддержки экономики России
Госдума в пятницу, 22 мая, приняла в третьем, окончательном чтении, закон о неотложных мерах поддержки экономики России в период пандемии коронавируса.
Известия 05:49
Путешествия
Хорватия ждёт российских отдыхающих с 15 июня
С 1 июня Хорватия откроет въезд для путешественников из стран ЕС, а с 15 июня – для граждан из третьих стран, в том числе, россиян.
Prian.ru вчера в 12:20
Политика
У главы СБУ нашли бизнес в Испании
У главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова журналисты программы «Схемы» нашли бизнес в Испании, сообщает «Страна.ua».
Lenta.ru 05:21
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
Кино
Netflix убрал непристойную сцену из фильма «Назад в будущее 2»
Подписчики Netflix обнаружили, что из находящегося на потоковом сервисе фильма «Назад в будущее 2» был вырезан целый кусок, содержание которого, по всей видимости, сочли непристойным.
Киноафиша России 20 мая в 06:02
Общество
Российскую вакцину от COVID-19 испытали на людях
По словам Гинцбурга, ученые ввели себе вакцину сами — больше для собственной защиты от коронавируса, чем для исследований.
Вести.Ru 02:05
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже с роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:26
Происшествия
На тверских педагогов завели дело после вспышки COVID-19 в интернате
Следствие в Тверской области возбудило уголовное дело в отношении двух сотрудников ГКОУ "Кимрская школа-интернат", предположительно, ставших виновниками вспышки коронавируса среди воспитанников учреждения.
Российская газета 06:39
Происшествия
Под Тулой завели дело из-за фото Гитлера на сайте Бессмертного полка
Российская газета вчера в 05:38
Финансы
Набиуллина заявила об остановке усиления роста цен
«Что касается инфляции, по-видимому, ускорение темпа роста цен, связанное с ослаблением рубля и временным увеличением спроса на товары первой необходимости, исчерпано»,-- сказала госпожа Набиуллина (цитата по сайту ЦБ).
Коммерсантъ 06:59
Шоу-бизнес
Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии
Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 17:15
Игры
В сети появились кадры отмененного четвертого эпизода Half-Life 2
Arkane Studios, которая разрабатывала четвертый эпизод Half-Life 2, показала видеофрагмент отмененной игры.
CyberSport.ru вчера в 15:10
Общество
Путин внес в Госдуму законопроект о патриотическом воспитании в школах
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о формировании чувства патриотизма у детей, а также уважении «к подвигам героев Отечества».
Daily Storm вчера в 12:20
Экономика
России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19
Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета 03:38
Общество
Съемки сиквелов «Аватара» возобновят на следующей неделе
Продюсер Джон Ландау сообщил, что работа над сиквелами Аватара возобновится в ближайшее время.
NewInform 06:31
Политика
Трамп объявил о выходе из Договора по открытому небу из-за России
Вашингтон, 21 мая 2020, 20:11 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил о выходе из международного соглашения по открытому небу из-за России, 21 мая сообщает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 13:11