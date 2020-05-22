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Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан. Теперь за каждого ребенка можно будет получить 6752 руб.

Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет

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