Многие семьи сейчас в сложной ситуации, у них есть долги, и мы считаем, что будет неправильно, если деньги, которые президент предложил направить на прямую помощь гражданам, семьям с детьми, в итоге окажутся у кредиторов и будут списаны за долг. Эти средства должны быть защищены от списания.

Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан. Теперь за каждого ребенка можно будет получить 6752 руб.

Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет

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