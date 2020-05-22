Общество

КоммерсантъКоммерсантъГосдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет

Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан. Теперь за каждого ребенка можно будет получить 6752 руб.
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Андрей Исаев
Многие семьи сейчас в сложной ситуации, у них есть долги, и мы считаем, что будет неправильно, если деньги, которые президент предложил направить на прямую помощь гражданам, семьям с детьми, в итоге окажутся у кредиторов и будут списаны за долг. Эти средства должны быть защищены от списания.
— Андрей Исаев, российский политикСеверпост 08:29

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