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КоммерсантъГосдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан. Теперь за каждого ребенка можно будет получить 6752 руб.
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Многие семьи сейчас в сложной ситуации, у них есть долги, и мы считаем, что будет неправильно, если деньги, которые президент предложил направить на прямую помощь гражданам, семьям с детьми, в итоге окажутся у кредиторов и будут списаны за долг. Эти средства должны быть защищены от списания.
— Андрей Исаев, российский политикСеверпост 22 мая в 08:29
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