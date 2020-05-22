Общество
КоммерсантъГосдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан. Теперь за каждого ребенка можно будет получить 6752 руб.
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Многие семьи сейчас в сложной ситуации, у них есть долги, и мы считаем, что будет неправильно, если деньги, которые президент предложил направить на прямую помощь гражданам, семьям с детьми, в итоге окажутся у кредиторов и будут списаны за долг. Эти средства должны быть защищены от списания.
— Андрей Исаев, российский политикСеверпост вчера в 08:29
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Компания SpaceX провела успешное испытание ракеты-носителя Falcon 9, которой на следующей неделе предстоит осуществить запуск пилотируемого корабля Crew Dragon к МКС, сообщила компания в своем Twitter-аккаунте.
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Технологии
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Экспресс газета 12:46
Шоу-бизнес
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Блогер Давид Манукян отреагировал на критику его совместного видео с Бузовой.
News.ru вчера в 06:01
Футбол
«Бавария» победила «Айнтрахт» в матче Бундеслиги
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RT на русском вчера в 13:08
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ABC (Испания): десять любопытных фактов об икре, которые вы точно не знали (ABC.es)
Самую дорогую разновидность икры в мире получают от белуг-альбиносов из Каспийского моря: 100 грамм могут стоить более 3 тысяч евро.
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АО "КРЭТ" (входит в госкорпорацию "Ростех") после пожаров в больницах Москвы и Петербурга провел дополнительные испытания аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) марки "Авента-М", в том числе проверена их работа в аварийных режимах.
ТАСС 07:40
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Общество
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Акция "Последний звонок — 2010" состоится 25 мая.
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По данным министерства, в вузах Минобороны зарегистрировано 738 случаев заражения военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей, а также 402 случая инфицирования гражданских сотрудников.
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Тарзан призвал властей помочь артистам, а не пенсионерам
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