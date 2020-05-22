Одна из важнейших поправок предложена Сергеем Неверовым и Андреем Исаевым вместе с нашими коллегами из Совета Федерации Андреем Турчаком и Валерием Рязанским. Размер ежемесячного пособия по уходу за ребёнком для безработных граждан увеличивается более чем в два раза.

Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан. Теперь за каждого ребенка можно будет получить 6752 руб.

Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет

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