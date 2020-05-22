Многие семьи сейчас в сложной ситуации, у них есть долги, и мы считаем, что будет неправильно, если деньги, которые президент предложил направить на прямую помощь гражданам, семьям с детьми, в итоге окажутся у кредиторов и будут списаны за долг. Эти средства должны быть защищены от списания.

Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан. Теперь за каждого ребенка можно будет получить 6752 руб.

Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет

Происшествия Стало известно о выживших при авиакатастрофе в Пакистане По меньшей мере два человека выжили при крушении самолета «Пакистанских авиалиний» рядом с аэропортом Карачи, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источник в Управлении гражданской авиации Пакистана. 19

Футбол В Подмосковье открываются тренировочные базы клубов РПЛ Возобновление работы баз клубов РПЛ допускается с даты направления уведомления об их готовности в адрес Министерства физической культуры и спорта Московской области и органа местного самоуправления Московской области, но не ранее 23 мая 2020 года, отмечается в документе.

Общество Португалия объявила о готовности принимать туристов Глава португальского правительства в интервью изданию Observador заявил, что его страна «с радостью примет туристов».

Происшествия В Петербурге осужден порнограф, снимавший воспитанников детдома Как установили следователи СКР, в те времена Брыков приводил в свою квартиру несовершеннолетних воспитанников ряда детских домов и снимал с их участием порнографические материалы, а также совершал в отношении детей насильственные действия сексуального характера. 6

Общество Петербургские инвалиды получили по 2000 рублей за самоизоляцию По словам Беглова, единовременно по 2 тыс. рублей уже получили инвалиды I группы, инвалиды II группы старше 74 лет, а также те, кто находится на социальном обслуживании на дому. 142

Политика Киевские власти начали украинизацию болгар Киевские власти начали украинизацию болгар Между Болгарией и Украиной резко ухудшились отношения. 20

Шоу-бизнес Галкин опубликовал романтичное видео с Пугачевой Шоумен регулярно выкладывает в Сеть фото и видео с участием избранницы. На своей странице в Instagram юморист опубликовал романтичное видео. 70

Авто Стартовали продажи тягачей КамАЗ нового поколения «КамАЗ» начал продажи магистрального тягача «КамАЗ-54901» – первой модели нового семейства грузовиков с кабинами К5. 178

Энергетика Главный конкурент «Газпрома» подготовил новый удар Все контракты подготовят до конца года. Эти данные аль-Кааби привел в ходе вебинара американо-катарского Совета по бизнесу. 34

Экономика Минфин проведет масштабные размещения гособлигаций 20 мая Министерство финансов России провело рекордный аукцион по продаже облигаций федерального займа ОФЗ-ПД с погашением в октябре 2027 года: инвесторам были проданы бумаги на 112 миллиардов руб. Предыдущий рекорд был поставлен 13 мая 2020 года, когда Минфин продал максимальный объем ОФЗ за год - на 92 миллиарда. 32

Политика Лукашенко поставил задачу создать белорусскую ракету Президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил задачу создать собственную ракету дальностью до 300 км. Об этом сообщает БЕЛТА. 731

Общество Махачкалу закроют на время празднования Ураза-байрама Махачкалу закроют на въезд и выезд на время празднования Ураза-байрама, сообщил глава города Салман Дадаев. 8

Политика Трамп призвал открыть церкви как «необходимые места» Президент США Дональд Трамп назвал церкви, синагоги и мечети «необходимыми местами» и призвал власти штатов открыть их прямо сейчас.