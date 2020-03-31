Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъГосдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина

Госдума приняла в трех чтениях закон об уголовной ответственности за нарушение карантина, который предусматривает до семи лет лишения свободы. Авторы — председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
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Госдума приняла закон об уголовной ответственности за нарушение карантина

Известия10:33

Госдума одобрила наказания за нарушение карантина и фейки о вирусе

РБК06:12

В случае гибели людей от нарушения карантина уголовное наказание составит до семи лет лишения свободы

Государственная Дума РФ04:05

Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина

РИА Новости04:07

Госдума приняла закон о наказании за нарушение карантина

RT на русском05:04

Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина

Коммерсантъ03:54

Госдума ввела лишение свободы до семи лет за нарушение карантина

ТАСС04:19
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Здоровье

Представитель ВОЗ оценила меры России против коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия 24» заявила, что меры, которые принимают в России из-за пандемии коронавируса, помогут не допустить европейский сценарий распространения коронавируса.
RT на русском 11:25
Политика

Трамп заявил, что Россия направила медицинскую помощь в США

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Россия прислала в США "большой самолет с медицинскими принадлежностями".
Газета.Ru 01:14
Общество

В Самарской области ввели режим полной самоизоляции

В Самарской области введен усиленный режим самоизоляции для всех жителей.
Российская газета 04:22
Экономика

Налог на вклады и ценные бумаги в России ужесточили

Налог на доход по банковским вкладам и долговым бумагам в России ужесточили по отношению к тем параметрам, которые ожидались ранее.
Lenta.ru 11:01
Общество

В Курской области зарегистрированы три случая коронавируса

На сегодняшний день в области имеется шестимесячный запас антибактериальных препаратов, сообщает пресс-служба обладминистрации.
Kurskcity.ru 05:42
Общество

В Прикамье вводится режим обязательной самоизоляции

Пермь, 31 марта 2020, 16:11 — REGNUM В Пермском крае со 2 апреля вводится режим обязательной самоизоляции.
REGNUM 09:11
Общество

Во время карантина на Кубани ограничат движение личного транспорта

В Краснодарском крае с 31 марта ограничат движение легкового и грузового транспорта из-за карантина 31 марта с 18:00 в Краснодарском крае введут карантин, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
Юга.ру 09:22
Политика

Алексей Пичугин подал третье прошение о помиловании

BFM.ru 06:28
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

У главного врача больницы № 40 в Коммунарке Дениса Проценко диагностировали коронавирус, сообщает «Россия 24».
Ведомости 09:06
Технологии

В России запустили ресурс по дистанционному образованию для учителей

На портале «Учись дома онлайн» открыт бесплатный онлайн-курс «Дистанционное обучение: организация процесса и использование бесплатных приложений, курсов, видеолекций».
Лицей 29 марта в 05:02
Политика

Трамп отказался платить за безопасность принца Гарри и Меган Маркл

Президент США Дональд Трамп отреагировал на новость о переезде в Лос-Анджелес британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл.
News.ru 29 марта в 17:28
Здоровье

Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России

В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
РИА Новости вчера в 16:49
Общество

Стали известны штрафы за нарушение режима изоляции в Москве

Нарушение режима самоизоляции в Москве предлагается наказывать штрафами в размере 4 тысяч рублей за первое нарушение и 5 тысяч рублей — за повторное.
Lenta.ru 11:23
Политика

США выдвинули условия для снятия санкций с Венесуэлы

США предлагают создать в Венесуэле временное правительство из членов Национальной ассамблеи с последующим проведением выборов и снятием санкций, заявил госсекретарь Майк Помпео.
РИА Новости 11:20
Энергетика

Европейский бензин приедет в Россию

По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.
Коммерсантъ вчера в 14:13
Общество

Режим самоизоляции с сегодняшнего дня введен для всех жителей Москвы

Начиная с сегодняшнего дня обязательная самоизоляция касается не только граждан пожилого возраста и граждан, имеющих хронические заболевания, о чем были внесены предыдущие изменения соответствующим Указом от 23 марта 2020 г. № 26-УМ.
Гарант вчера в 03:53
Шоу-бизнес

Заболевший Игорь Николаев показал вид из палаты в Коммунарке

Народные новости 05:09
Авто

ГАЗ вывел на тесты новый «Соболь Next»

Первые фотографии проходящего дорожные и доводочные испытания прототипа появились в группе ВКонтакте «RCI News | Russian Cars Industry».
Автоновости дня 04:18
Общество

В Кировской области введена обязательная самоизоляция

Согласно документу, с 31 марта по 5 апреля гражданам в Кировской области запрещено покидать места проживания без веских причин.
Московский Комсомолец Киров 08:44
Шоу-бизнес

Кудрявцева рассказала о вечеринке с зараженным Лещенко

Артистка рассказала, что на самой съемочной площадке шоу с Лещенко ее не было, поскольку она испугалась, что заразилась COVID-19.
NewInform 29 марта в 13:55
Игры

Activision внезапно выпустила ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2

Российская газета вчера в 11:29
Общество

Власти Севастополя установили блокпосты на въезде в город

На въездах в Севастополь установили блокпосты, на которых проверяют все автомобили, которые пытаются въехать в город.
РБК 10:27
Общество

В Италии остались провинции, до которых коронавирус не добрался

Как сообщает МедиаПоток, город с населением чуть более 1000 жителей Феррера Эрбоньоне является один из немногих муниципалитетов, куда новая инфекция не дошла.
МедиаПоток 09:16
Происшествия

У врача Гатчинской больницы диагностировали коронавирус

Известно, что 37-летний врач сдал анализ с отрицательным результатом сразу после прибытия из Шри-Ланки.
Piter.tv 11:13
Происшествия

Двух сотрудников аппарата ЛДПР заподозрили в хищении денег партии

По данным пресс-службы МВД, обоим подозреваемым предъявлено обвинение в хищении средств молодёжных организаций, подконтрольных партии.
REGNUM вчера в 07:00
Политика

ВЦИОМ опубликовал новый рейтинг популярности поправок к Конституции

Что же касается политического блока поправок, то почти две трети россиян (65%) рассматривают как важную поправку о снятии ограничений для занимавшего или занимающего должность президента РФ на участие в следующих выборах президента нашей страны.
Газета.Ru 05:35
Энергетика

Цены на газ в Европе упали ниже внутрироссийского уровня

Спотовые цены на газ в Европе опустились ниже уровня внутрироссийских цен из-за рекордных остатков газа в подземных хранилищах после очень мягкой зимы и растущих поставок СПГ.
Взгляд.ру 10:10
Шоу-бизнес

В сети появилось фото голого Джигана в наручниках

Рэпер считает что только плохими делами можно вызвать к себе пристальное внимание.
Srnsk 09:54
Общество

Президент Сербии почувствовал себя плохо и отменил обращение к нации

Президент Сербии Александр Вучич плохо себя чувствует, заявил министр финансов Сербии Синиши Мали.
Московский Комсомолец 10:47
Экономика

Сбербанк выдаст бизнесу 5 млрд рублей кредитов на зарплаты

Сбербанк в рамках госпрограммы по кредитованию предприятий на выплату зарплат под 0% планирует выдать ИП, микробизнесу и малому бизнесу кредиты на 5 млрд рублей.
BFM.ru вчера в 09:19
Как работают Яндекс.Новости?
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