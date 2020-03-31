Коронавирус
КоммерсантъГосдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина
Госдума приняла в трех чтениях закон об уголовной ответственности за нарушение карантина, который предусматривает до семи лет лишения свободы. Авторы — председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
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В случае гибели людей от нарушения карантина уголовное наказание составит до семи лет лишения свободы
Государственная Дума РФ04:05
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Здоровье
Представитель ВОЗ оценила меры России против коронавируса
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Президент США Дональд Трамп утверждает, что Россия прислала в США "большой самолет с медицинскими принадлежностями".
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В Самарской области ввели режим полной самоизоляции
В Самарской области введен усиленный режим самоизоляции для всех жителей.
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Налог на вклады и ценные бумаги в России ужесточили
Налог на доход по банковским вкладам и долговым бумагам в России ужесточили по отношению к тем параметрам, которые ожидались ранее.
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В Курской области зарегистрированы три случая коронавируса
На сегодняшний день в области имеется шестимесячный запас антибактериальных препаратов, сообщает пресс-служба обладминистрации.
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В Прикамье вводится режим обязательной самоизоляции
Пермь, 31 марта 2020, 16:11 — REGNUM В Пермском крае со 2 апреля вводится режим обязательной самоизоляции.
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Во время карантина на Кубани ограничат движение личного транспорта
В Краснодарском крае с 31 марта ограничат движение легкового и грузового транспорта из-за карантина 31 марта с 18:00 в Краснодарском крае введут карантин, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
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На портале «Учись дома онлайн» открыт бесплатный онлайн-курс «Дистанционное обучение: организация процесса и использование бесплатных приложений, курсов, видеолекций».
Политика
Трамп отказался платить за безопасность принца Гарри и Меган Маркл
Президент США Дональд Трамп отреагировал на новость о переезде в Лос-Анджелес британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл.
Здоровье
Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России
В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
Общество
Стали известны штрафы за нарушение режима изоляции в Москве
Нарушение режима самоизоляции в Москве предлагается наказывать штрафами в размере 4 тысяч рублей за первое нарушение и 5 тысяч рублей — за повторное.
Политика
США выдвинули условия для снятия санкций с Венесуэлы
США предлагают создать в Венесуэле временное правительство из членов Национальной ассамблеи с последующим проведением выборов и снятием санкций, заявил госсекретарь Майк Помпео.
Энергетика
Европейский бензин приедет в Россию
По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.
Общество
Режим самоизоляции с сегодняшнего дня введен для всех жителей Москвы
Начиная с сегодняшнего дня обязательная самоизоляция касается не только граждан пожилого возраста и граждан, имеющих хронические заболевания, о чем были внесены предыдущие изменения соответствующим Указом от 23 марта 2020 г. № 26-УМ.
Шоу-бизнес
Заболевший Игорь Николаев показал вид из палаты в Коммунарке
Авто
ГАЗ вывел на тесты новый «Соболь Next»
Первые фотографии проходящего дорожные и доводочные испытания прототипа появились в группе ВКонтакте «RCI News | Russian Cars Industry».
Общество
В Кировской области введена обязательная самоизоляция
Согласно документу, с 31 марта по 5 апреля гражданам в Кировской области запрещено покидать места проживания без веских причин.
Шоу-бизнес
Кудрявцева рассказала о вечеринке с зараженным Лещенко
Артистка рассказала, что на самой съемочной площадке шоу с Лещенко ее не было, поскольку она испугалась, что заразилась COVID-19.
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Activision внезапно выпустила ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2
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На въездах в Севастополь установили блокпосты, на которых проверяют все автомобили, которые пытаются въехать в город.
Общество
В Италии остались провинции, до которых коронавирус не добрался
Как сообщает МедиаПоток, город с населением чуть более 1000 жителей Феррера Эрбоньоне является один из немногих муниципалитетов, куда новая инфекция не дошла.
Происшествия
У врача Гатчинской больницы диагностировали коронавирус
Известно, что 37-летний врач сдал анализ с отрицательным результатом сразу после прибытия из Шри-Ланки.
Происшествия
Двух сотрудников аппарата ЛДПР заподозрили в хищении денег партии
По данным пресс-службы МВД, обоим подозреваемым предъявлено обвинение в хищении средств молодёжных организаций, подконтрольных партии.
Политика
ВЦИОМ опубликовал новый рейтинг популярности поправок к Конституции
Что же касается политического блока поправок, то почти две трети россиян (65%) рассматривают как важную поправку о снятии ограничений для занимавшего или занимающего должность президента РФ на участие в следующих выборах президента нашей страны.
Энергетика
Цены на газ в Европе упали ниже внутрироссийского уровня
Спотовые цены на газ в Европе опустились ниже уровня внутрироссийских цен из-за рекордных остатков газа в подземных хранилищах после очень мягкой зимы и растущих поставок СПГ.
Шоу-бизнес
В сети появилось фото голого Джигана в наручниках
Рэпер считает что только плохими делами можно вызвать к себе пристальное внимание.
Общество
Президент Сербии почувствовал себя плохо и отменил обращение к нации
Президент Сербии Александр Вучич плохо себя чувствует, заявил министр финансов Сербии Синиши Мали.
Экономика
Сбербанк выдаст бизнесу 5 млрд рублей кредитов на зарплаты
Сбербанк в рамках госпрограммы по кредитованию предприятий на выплату зарплат под 0% планирует выдать ИП, микробизнесу и малому бизнесу кредиты на 5 млрд рублей.