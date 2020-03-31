Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъГосдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина

Госдума приняла в трех чтениях закон об уголовной ответственности за нарушение карантина, который предусматривает до семи лет лишения свободы. Авторы — председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
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с чего всё началось
Теперь в случае массового заболевания людей или создания такой угрозы нарушителя могут оштрафовать
 на сумму от 500 тысяч до 700 тысяч рублей, либо лишить свободы на срок до двух лет.
Новая газета04:34

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Комитет СФ по соцполитике поддержал пакет законов, направленных на борьбу с коронавирусом

ТАСС06:02

Председатель ГД: в условиях эпидемии коронавируса нужно бережно относиться друг к другу

Государственная Дума РФ05:44

Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина

РИА Новости04:07

В России принят закон об уголовной ответственности за нарушение карантина

ГЛАС.RU05:05

Госдума одобрила наказание за фейки о коронавирусе вплоть до 5 лет лишения свободы

Коммерсантъ06:01

Можно ли спортсменам тренироваться после ужесточения ответственности за нарушение карантина. Отвечает депутат Госдумы

Спорт-Экспресс05:55

Госдума приняла закон о наказании до 7 лет за нарушение карантина

Московский Комсомолец04:38
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Автоматически обработаны 7123 источника, обновлено в 07:01, Ашберн
Общество

Режим самоизоляции введен в Новосибирской области

Режим самоизоляции введен в Новосибирской области. Ограничения для жителей такие же, как и для других регионов России.
Любимый город 04:33
Общество

«Яндекс» подсчитал индекс самоизоляции Пензы

«Яндекс» подготовил индекс городов России , а также ближнего зарубежья, по самоизоляции.
Пенза-Пресс вчера в 10:42
Общество

Госдума разрешила правительству РФ вводить режим ЧС

31 марта Госдума Р Ф приняла в третьем чтении закон об экстренных мерах в связи с распространением коронавируса.
Маяк (г. Сосновый Бор) 05:18
Политика

Украина может ослабить карантин для спасения экономики

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство рассматривает возможность ослабления карантинных мер для спасения экономики страны.
Газета.Ru 03:22
Общество

Суд утвердил передачу органам опеки девочки, живущей в медцентре

РИА Новости 05:53
Политика

Россия прислала в США самолет с медоборудованием

Газета.Ru вчера в 18:33
Происшествия

В Костромской области подтвердился второй случай коронавируса

Кострома, 31 марта 2020, 09:39 — REGNUM В Костромской области выявлен второй случай коронавируса.
REGNUM 02:39
Здоровье

Обнаружена связь между смертностью от COVID-19 и популярной прививкой

Специалисты из Технологического института Нью-Йорка выявили связь между показателем смертности от коронавирусной инфекции и применением в разных странах всеобщей вакцины от туберкулёза для населения, сообщает RG.ru.
UfacityNews.ru 02:44
Экономика

Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам

Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 04:24
Общество

Режим самоизоляции ввели в Алтайском крае

Власти Алтайского края приняли решение о введении режима самоизоляции для всех жителей региона с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства края.
ТАСС 06:21
Общество

Госдума ужесточила наказание за фейки о пандемии коронавируса

Во вторник, 31 марта, депутаты Государственной Думы приняли поправки об ужесточении наказания для юридических лиц за распространение фейковых новостей, представляющих угрозу жизни и безопасности россиян.
Петербургский дневник 04:29
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл попрощались с поклонниками

Принц Гарри и Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи Великобритании 8 января.
Известия 06:29
Общество

26 регионов России перешли на режим самоизоляции

В 26 регионах России введен режим самоизоляции. Об этом гласят данные стопкоронавирус.рф.
Газета.Ru 01:28
Происшествия

В Пензе умер больной с коронавирусом

ФедералПресс 06:07
Общество

В Удмуртии ввели режим самоизоляции

Режим самоизоляции ввели в Удмуртии, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
АиФ Удмуртия 05:53
Общество

Около 5% новых заразившихся в Москве оказались детьми

В столице выявлено 387 новых случая заражения коронавирусом. Около 5% из них, или примерно 20 человек, — дети.
Известия 05:55
Общество

В московских СИЗО запретили пускать адвокатов и посетителей

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) из-за распространения коронавируса прекратила прием подозреваемых и обвиняемых в семь из восьми следственных изоляторов в Москве.
Интерфакс 06:33
Общество

Минюст предложил приостановить заключение и расторжение браков

Минюст из-за пандемии коронавируса предложил приостановить заключение и расторжение браков.
РИА Новости 05:26
Общество

Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 03:12
Общество

Эпидемиолог дал прогноз о пике заражений коронавирусом в России

Россия подходит к пику заболеваемости COVID-19, заявил РИА Новости главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РИА Новости 05:56
Общество

Лукашенко сообщил о первой смерти от коронавируса в Белоруссии

В Белоруссии скончался первый зараженный коронавирусом человек.
Известия 06:56
Общество

В Краснодарском крае готовятся ввести жёсткий карантин

Губернатор сообщил, что за период карантина должна быть проведена полная дезинфекция улиц.
REGNUM 06:13
Общество

В России выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России подтверждено 500 новых случаев коронавирусной инфекции в 24 регионах. Большая часть заболевших - 387 - в Москве.
Российская газета 05:00
Общество

Москвичей на три месяца освободили от взносов на капремонт

Собственники жилья в Москве с 1 апреля по 30 июня 2020 г. освобождаются от уплаты взносов на капитальный ремонт, сообщил мэр города Сергей Собянин на своем сайте.
Ведомости 03:20
Политика

Правительство расширит меры поддержки бизнеса

Мишустин отметил, что в текущих условиях важна тесная координация всех ветвей власти.
ТАСС 06:25
Здоровье

В России создали новый аппарат ИВЛ сразу для нескольких пациентов

Федеральное медико-биологическое агентство разработало опытные образцы аппаратов искусственной вентиляции легких.
Сибмеда вчера в 01:10
Общество

Число зараженных коронавирусом в Италии превысило 100 тысяч человек

В Италии объявлена новая сводка, согласно которой общее число зараженных коронавирусом перешагнуло за 100 тысяч случаев.
Российская газета вчера в 12:56
Общество

В России ужесточили штрафы за нарушение карантина

Правительство РФ одобрило поправки в Кодекс об административных правонарушениях об ужесточении наказания за нарушение ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции.
Урал-пресс-информ вчера в 04:09
Общество

На подъездах к Севастополю установили «коронавирусные» блокпосты

Севастополь, 31 марта 2020, 12:29 — REGNUM На подъездах к Севастополю установили пункты пропуска, которые проверяют все въезжающие в город автомобили в рамках предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
REGNUM 05:29
Хоккей

Науменков может продолжить карьеру в Америке

Матч ТВ 06:54
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