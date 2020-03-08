Коронавирус
КоммерсантъГосдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина
Госдума приняла в трех чтениях закон об уголовной ответственности за нарушение карантина, который предусматривает до семи лет лишения свободы. Авторы — председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
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Общество
Госдума упростила правила техосмотра автомобилей
Госдума упростила правила прохождения обязательного технического осмотра автомобилей.
Экономика
Госдума приняла закон о налоге с процентов по вкладам
Государственная Дума приняла в окончательном чтении закон о налоге с процентов по вкладам, превышающим миллион рублей.
Армия и оружие
В Ливии сбит турецкий ударный беспилотник
В Ливии сбит очередной турецкий ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2 . Это произошло сегодня ночью к югу от Триполи.
Общество
Режим самоизоляции ввели в Алтайском крае
Власти Алтайского края приняли решение о введении режима самоизоляции для всех жителей региона с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства края.
Общество
В Ростовской области введен режим самоизоляции
Режим самоизоляции из-за опасности распространения коронавирусной инфекции введен в Ростовской области.
Политика
Песков сообщил об обсуждении Путиным и Трампом темы помощи США
Накануне Трамп сообщил, что Россия направила в США самолет с медицинским оборудованием для оказания помощи в борьбе с коронавирусом.
Общество
Госдума утвердила штрафы за нарушение карантина
Закон о штрафах за нарушение карантина во время угрозы коронавирусной инфекции СOVID-19 Госдума РФ приняла в трех чтениях.
Экономика
Владимирский хлебокомбинат повысит цены на свою продукцию
В магазинах Владимирской области покупателей предупреждают о предстоящем повышении цен на продукцию Владимирского хлебокомбината.
Общество
Куйвашев ввел в Свердловской области режим тотальной самоизоляции
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обязал всех жителей региона соблюдать режим самоизоляции и не покидать своих домов.
Политика
Весенний призыв в России начнется 1 апреля
Президент России Владимир Путин подписал указ о начале весеннего призыва 1 апреля 2020 года.
Общество
Нарушившие карантин граждане РФ начнут получать СМС-уведомления
Граждане России, которые находятся на карантине из-за коронавируса, в случае нарушения ими режима самоизоляции с 3 апреля будут получать СМС-уведомления.
Шоу-бизнес
Самойлова разводится с Джиганом
Предпринимательница Оксана Самойлова рассказала у себя в Instagram о разводе с рэпером Джиганом.
Здоровье
Обнаружена связь между смертностью от COVID-19 и популярной прививкой
Специалисты из Технологического института Нью-Йорка выявили связь между показателем смертности от коронавирусной инфекции и применением в разных странах всеобщей вакцины от туберкулёза для населения, сообщает RG.ru.
Общество
В Воронежской области введен режим всеобщей самоизоляции
Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал указ о всеобщей самоизоляции на территории региона.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл попрощались с поклонниками
Принц Гарри и Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи Великобритании 8 января.
Общество
Лукашенко сообщил о первой смерти от коронавируса в Белоруссии
В Белоруссии скончался первый зараженный коронавирусом человек.
Здоровье
Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса
Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Общество
В России приостановят регистрацию браков
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил министерству юстиции и регионам временно прекратить торжественную регистрацию браков в ЗАГСах.
Общество
В Москве ввели режим самоизоляции для всех жителей
Домашний режим самоизоляции введут для всех жителей Москвы независимо от возраста. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
Политика
Рада приняла закон о рынке земли
Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.
Энергетика
«Газпром» ответил на заявление Польши о победе над ним
После заявления Польши о победе над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже по делу о пересмотре цен на газ российская компания подтвердила, что еще 13 марта получила соответствующее судебное решение, передает РИА Новости.
Авто
Обновленный кроссовер Honda Avancier поступил в продажу
Японская компания Honda вывела на рынок обновленный купеобразный кроссовер Avancier.
Политика
Глава МВД Украины назвал сроки окончания карантина
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал сроки окончания карантина.
Здоровье
Ведомству Скворцовой привезут 79 аппаратов ИВЛ
Минпромторг должен обеспечить поставку Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА), которое возглавляет сейчас экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова, 79 аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и 10 эстракорпоральных мембранных оксигенаций (ЭКМО).
Общество
Испания вновь поставила чудовищный рекорд по смертям от коронавируса
Со вторника, по информации Минздрава, умерли 849 человек. До этого рекорд был поставлен 29 марта — 838 смертей, напоминают СМИ страны.
Общество
Эпидемиолог Минздрава: Россия подходит к пику по коронавирусу
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что Россия подходит к пику по коронавирусу, но число заболевших может еще расти, пишет РИА "Новости".
Общество
Ракова: Более 10 тысяч человек обратились за выплатами для безработных
Уже сегодня получили почти 10 тысяч заявок от жителей на регистрацию статуса безработного, а сайт службы занятости посетило более 40 тысяч человек за сутки, - добавила Анастасия Ракова.
Общество
В Кировской области ввели режим самоизоляции
В указанный период кировчанам запрещается покидать места проживания за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и следования к месту работы, а также для посещения ближайшего магазина.
Авто
Haval в России изменил цены на свои автомобили
Общество
В Краснодарском крае вводят карантин
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о введении карантина на всей территории региона.