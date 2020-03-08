Госдума приняла в трех чтениях закон об уголовной ответственности за нарушение карантина, который предусматривает до семи лет лишения свободы. Авторы — председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина

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