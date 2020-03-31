Коронавирус

Life.ruLife.ruГосдума приняла закон об уголовном наказании нарушителей карантина

Государственная дума РФ приняла закон, который вводит уголовное наказание для нарушителей карантина. Речь идёт о поправках в статью 236 Уголовного кодекса РФ и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ.
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Павел Крашенинников
Важно подчеркнуть, что речь идет о распространении заведомо недостоверной информации, то есть когда лицо осознает недостоверность информации и тем не менее осуществляет ее распространение под видом достоверных сообщений.
— Павел Крашенинников, российский государственный деятельГосударственная Дума РФ вчера в 04:05

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