Экономика
АрбузГосдума одобрила увеличение МРОТ на 850 рублей
Государственная Дума РФ приняла во втором чтении законопроект о повышении минимального уровня оплаты труда с 2020 года. Он повысится на 850 рублей и составит 12 130 рублей.
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с чего всё началось
Второе чтение в Госдуме прошел правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.Российская газета05 декабря в 05:53
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Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении МРОТ
Парламентская газета05 декабря в 05:43
Законопроект об увеличении МРОТ до 12 тыс. руб. с 2020 г. прошел в Госдуме второе чтение
Агентство Москва05 декабря в 05:26
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