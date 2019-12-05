с чего всё началось

Государственная Дума РФ приняла во втором чтении законопроект о повышении минимального уровня оплаты труда с 2020 года. Он повысится на 850 рублей и составит 12 130 рублей.

Политика Медведев назвал условие разрешения спора России и Украины по газу Премьер Дмитрий Медведев в программе «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым назвал единственный способ урегулирования разногласий по вопросам поставок и транзита газа через Украину.

Гаджеты Российский проект «Тайгафон» закрыт из-за убытков в 40 млн рублей В проект компания Infowatch вложила 40 млн рублей, а для доработок недостатков требовались еще инвестиции, но в результате было принято решение отказаться от разработки смартфона и закрыть проект.

Транспорт На серой ветке московского метро произошел сбой Сбой в движении поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро произошел из-за проверки инфраструктуры, в настоящий момент движение от станции "Чеховская" до "Отрадное" восстановлено.

Музыка Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года Американская певица Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года по версии журнала Forbes, заработав за год около $185 млн.

Происшествия Бывшего главу Щелковского района обвинили во взяточничестве Главное следственное управление Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Московской области (МО) предъявило обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) бывшему замминистра транспорта и главе Щелковского района МО Алексею Валову.

Общество Илон Маск выиграл суд у дайвера, которого он назвал педофилом Американский предприниматель Илон Маск выиграл суд у британского дайвера Вернона Ансворта, которой помогал вызволить детей из затопленной пещеры в Таиланде и которого Маск назвал педофилом.

Наука Ученые выявили ранее неизвестную причину возникновения рака Эксперты выяснили, что в основном такие вариации встречаются в регионах ДНК, отвечающих за регуляцию иммунной системы и специфичных для каждой из тканей внутриклеточных процессов В ноябре издание MedicalXpress опубликовало статью ученых из университета Северной Каролины, которые описали теорию возникновения раковых заболеваний.

Общество В России изменят состав сопроводительных документов на автомобиль В России вводится ГОСТ по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств, из-за чего поменяется состав сопроводительной документации на автомобили, сообщает RT со ссылкой на текст стандарта.

Музыка Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос» Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время выступления на шоу "Голос" насыпал на стол Полины Гагариной семечки.

Общество Эксперты: смертность от отравлений алкоголем в России выросла на 11,9% Смертность от случайных отравлений алкоголем в России за девять месяцев 2019 года выросла на 11,9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, - умерло более 5 тыс. человек.

Политика В России назвали провокацией «Марш достоинства» Чубарова на Крым Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель крымской общественной организации «Инкишаф» Эскендер Билялов считает провокационной инициативу лидера запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа» Рефата Чубарова провести «Марш достоинства».

Общество В Совфеде задумались об общей системе оплаты труда учителей Заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов в разговоре с "Известиями" заявил о необходимости создать общую для всей страны систему оплаты труда учителей.

Наука Ученые рассказали, какой режим питания помогает похудеть Группа ученых из Калифорнийского университета и института исследований Солка советуют есть в десятичасовой период, а оставшиеся 14 часов голодать.

Религия День памяти святой великомученицы Екатерины 7 декабря по уже сложившейся благочестивой традиции чествуют Екатерину-великомученицу. В Екатеринин день устраивались гонки на санях.