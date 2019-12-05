Экономика

АрбузАрбузГосдума одобрила увеличение МРОТ на 850 рублей

Государственная Дума РФ приняла во втором чтении законопроект о повышении минимального уровня оплаты труда с 2020 года. Он повысится на 850 рублей и составит 12 130 рублей.
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с чего всё началось
Второе чтение в Госдуме прошел правительственный законопроект
 об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.
Российская газета05 декабря в 05:53

Подробнее о событии

С 1 января МРОТ вырастет на 850 рублей. Как изменится жизнь россиян?

Аргументы и Фактывчера в 06:35

Госдума обсудит повышение минимальной зарплаты в России

URA.Ru04 декабря в 17:43

Госдума повышает МРОТ на 850 рублей

Российская газета05 декабря в 05:53

Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении МРОТ

Парламентская газета05 декабря в 05:43

Госдума увеличивает МРОТ на 850 рублей

ТАСС05 декабря в 05:29

Законопроект об увеличении МРОТ до 12 тыс. руб. с 2020 г. прошел в Госдуме второе чтение

Агентство Москва05 декабря в 05:26

Госдума повысит МРОТ на 850 рублей

Телеканал 360°05 декабря в 07:09
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 06:13, Ашберн
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Транспорт

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Сбой в движении поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро произошел из-за проверки инфраструктуры, в настоящий момент движение от станции "Чеховская" до "Отрадное" восстановлено.
РИА Новости 04:13
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Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года

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Полиция возбудила уголовное дело после драки со стрельбой в кафе на Таганской улице в Москве.
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Происшествия

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Главное следственное управление Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Московской области (МО) предъявило обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) бывшему замминистра транспорта и главе Щелковского района МО Алексею Валову.
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Американский предприниматель Илон Маск выиграл суд у британского дайвера Вернона Ансворта, которой помогал вызволить детей из затопленной пещеры в Таиланде и которого Маск назвал педофилом.
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Qualcomm представила новые ARM-чипы Snapdragon для Windows

Процессор Snapdragon 7c создан для ноутбуков и хромбуков, а с этим процессором устройства должны быть недорогими.
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Футбол

Сёмин опроверг слухи о своей отставке из «Локомотива»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на информацию о своей возможной отставке.
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Наука

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Эксперты выяснили, что в основном такие вариации встречаются в регионах ДНК, отвечающих за регуляцию иммунной системы и специфичных для каждой из тканей внутриклеточных процессов В ноябре издание MedicalXpress опубликовало статью ученых из университета Северной Каролины, которые описали теорию возникновения раковых заболеваний.
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РЕН ТВ 06:08
Авто

В РФ с 1 января вырастут цены на автомобили BMW

SpeedMe 05 декабря в 08:42
Общество

СМИ узнали о работе подозреваемого в убийстве в Берлине в спецназе ФСБ

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У сбившего пешеходов около МЦК нашли 12 штрафов за нарушение скорости

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Запашный прокомментировал свои слова о футбольных фанатах

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Смертность от случайных отравлений алкоголем в России за девять месяцев 2019 года выросла на 11,9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, - умерло более 5 тыс. человек.
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Политика

В России назвали провокацией «Марш достоинства» Чубарова на Крым

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Общество

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Общество

ГИБДД изменит правила сдачи экзамена на права

ГИБДД внесет ряд изменений в сдачу экзамена на получение водительских прав.
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День памяти святой великомученицы Екатерины

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Политика

Жириновский прокомментировал «обман» россиян со стиральными порошками

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал в Twitter заявление Федеральной антимонопольной службы, которая обвинила производителей стиральных порошков Ariel и Persil и шоколада Lindt в двойных стандартах.
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Запуск нового американского корабля Starliner перенесен на 20 декабря

Первый запуск нового американского космического корабля Starliner был перенесен на сутки и теперь состоится 20 декабря.
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