Экономика

News.ruNews.ruГосдума приняла закон о повышении МРОТ в 2020 году

Госдума РФ в четверг, 12 декабря, в окончательном третьем чтении приняла закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года. Это составляет 100% величины прожиточного минимума за второй квартал 2019 года.
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Госдума увеличила МРОТ на 850 рублей

Коммерсантъвчера в 06:34

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Госдума увеличила МРОТ на 850 рублей

ТАССвчера в 05:17

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Государственная Дума РФвчера в 05:14
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