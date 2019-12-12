Экономика
News.ruГосдума приняла закон о повышении МРОТ в 2020 году
Госдума РФ в четверг, 12 декабря, в окончательном третьем чтении приняла закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года. Это составляет 100% величины прожиточного минимума за второй квартал 2019 года.
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Авто
Суперкар Factory Five F9R дебютирует с 9,5-литровым V12
Фигурное катание
Загитова объяснила своё решение приостановить карьеру
Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова объяснила, почему приняла решение приостановить карьеру.
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Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) рассмотрел эпизод с негативными высказываниями владельца ЦСКА Евгения Гинера в адрес руководителя департамента судейства и инспектирования Александра Егорова.
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МИД: Переговоры на «нормандском» саммите шли на повышенных тонах
Переговоры между российской и украинской делегациями на "нормандском" саммите в Париже прошли в исключительно напряженной атмосфере, дискуссия иногда велась на повышенных тонах.
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«Спектр-РГ» приступил к выполнению основной программы
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Россия и Украина завершили переговоры о транзите газа в Вене
Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры о сотрудничестве в газовой сфере в Вене.
Политика
Путин отметил недостаточность мер по поддержке рождаемости
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Президент лыжной федерации Норвегии извинился перед Вяльбе
Президент норвежской лыжной федерации Эрик Рёсте принёс извинения сборной России за свой призыв отстранить россиян от участия в Кубке мира после решения ВАДА.
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Черногория выдала России экс-гендиректора «Нижегородского водоканала»
Черногория экстрадировала в Россию бывшего генерального директора «Нижегородского водоканала» Александра Попова, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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Медведев вышел в финал выставочного турнира в Эр-Рияде
В финале проигравших теперь выступят Ян-Леннард Штруфф и американец Джон Иснер.
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Зеленский внес в Раду проект об изменениях в конституции
Верховная рада Украины в 2015 году одобрила в первом чтении конституционные изменения в части децентрализации власти, которая предусматривает передачу финансовых полномочий из центра в регионы.
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Найден второй погибший на «Адмирале Кузнецове»
Спасатели обнаружили тело еще одного погибшего при пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов».
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Благоустройство Москвы в этом году оказалось дороже Крымского моста
Первый год руководства Сергея Собянина запомнился москвичам развороченными тротуарами в центре: их мостили плиткой.
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Головин в заявке «Монако» на матч с «Анже»
Стала известна заявка «Монако» на матч 18-го тура чемпионата Франции против «Анже», информирует официальный Twitter монегасков.
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Ученые узнали, сколько воды в атмосферах экзопланет
Происшествия
Студентка напала с ножом на преподавателя чебоксарского колледжа
Студентка Чебоксарского экономико-технологического колледжа напала с ножом на преподавателя, женщину доставили в больницу, сообщили в республиканском управлении МВД.
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Сын Валерии попал в ДТП второй раз за неделю
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в аварию сразу после выписки из больницы. Об этом он сообщил в Instagram.
Здоровье
Умер еще один не дождавшийся операции у Каабака ребенок
В Москве умер ожидавший трансплантации почки ребенок, один из близнецов из Южно-Сахалинска, которых должен был прооперировать врач-трансплантолог Михаил Каабак.
Шоу-бизнес
Дима Билан признался, что должен был стать папой двойняшек
В недавнем интервью на YouTube канале "А поговорить!" артист впервые признался, что несколько лет назад он пытался создать семью и даже готовился стать папой двойняшек.
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На пресс-конференцию Путина аккредитовали рекордное число журналистов
Пресс-конференция президента России Владимира Путина, которая состоится 19 декабря, снова побила рекорд по количеству аккредитованных на нее журналистов.
Футбол
ЦСКА хочет купить форварда и центрального защитника зимой
По информации «Бизнес Online», московский клуб собирается купить форварда и при этом продать 23-летнего японца Такуму Нисимуру, который провел за ЦСКА 5 матчей в РПЛ в этом сезоне и не отметился результативными действиями.
Происшествия
Глава московского офиса Абызова скрылся от следствия за границей
На заседании Басманного суда следователь сообщил, что глава московского офиса экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова скрылся от следствия за границей.
Происшествия
ФСБ задержала в Москве пятерых готовивших теракты членов ИГ
Федеральная служба безопасности (ФСБ) объявила о задержании в Москве пятерых членов «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена на территории России), готовивших теракты.
Футбол
Гвардиола высказался о возможности досрочно покинуть «Манчестер Сити»
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался об информации, что в его контракте имеется пункт о досрочном прекращении сотрудничества.
Футбол
Клопп продлил контракт с «Ливерпулем»
Происшествия
В Петербурге частично обрушился горящий ангар
В МЧС заявили, что ангар в Санкт-Петербурге, в котором произошло возгорание, частично обрушился.
Спорт
Женская сборная России проиграла в полуфинале чемпионата мира
Музыка
Директор Софии Ротару объяснил возрастом ее отказ от выступлений
Концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров в беседе с "Газетой.Ru" внес ясность в сообщения о том, что Ротару приходится уговаривать выступать в России, и рассказал, что певица отказывается от концертов в основном в силу возраста.
Общество
Российским туристам запретили ввозить в ЕС фрукты и овощи
В середины декабря 2019 года российские туристы не смогут ввозить в страны Европейского союза овощи и фрукты без специального фитосанитарного сертификата.