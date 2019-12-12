Экономика

RuNews24.ruRuNews24.ruГосдума приняла закон об увеличении МРОТ до 12130 рублей

В соответствии с действующими законами, минимальный размер оплаты труда составляет 11 280 рублей, тогда как теперь размер выплат вырастет на 850 рублей или на 7,5%. Такой размер МРОТ соответствует 100% величины прожиточного минимума за второй квартал 2019 года.
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Госдума увеличила МРОТ на 850 рублей

Коммерсантъвчера в 06:34

Госдума приняла закон о повышении МРОТ на 850 руб

РБКвчера в 06:29

Выше инфляции

Российская газетавчера в 05:55

Госдума приняла закон о повышении МРОТа

Известиявчера в 06:27

Госдума подняла МРОТ на 850 рублей

РИА Новостивчера в 05:20

Госдума увеличила МРОТ на 850 рублей

ТАССвчера в 05:17

МРОТ с 1 января будет увеличен

Государственная Дума РФвчера в 05:14
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Парламент Турции осудил резолюцию США о признании геноцида армян

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Украина надеется, что заложенные в новый оборонный бюджет США санкции против "Северного потока — 2" остановят реализацию данного проекта, заявил вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
РИА Новости 15:00
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Разгневанные коммунисты требуют отставки Путина и Медведева

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Многочисленная критика со стороны представителей средств массовой информации и звезд шоу-бизнеса вынуждает Софию Ротару отказываться от концертов на территории РФ.
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Лещенко оправдался за мат в шоу Галкина на YouTube

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Клуб Бекхэма заинтересован в покупке двух игроков «Зенита»

Руководство американского клуба, который находится в управлении легендарного бывшего футболиста сборной Англии Дэвида Бекхэма, предложило «Зениту» 27 миллионов евро за двух аргентинских игроков.
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Минюст предложил изменить порядок взыскания долгов

Авторы отмечают, что документ разработан «в целях защиты прав граждан от возврата просроченной задолженности недобросовестными участниками рынка».
РБК 15:31
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В Киеве арестована врач Кузьменко, подозреваемая в убийстве Шеремета

Суд в Киеве на два месяца арестовал детского врача Юлию Кузьменко, которую следствие считает исполнительницей убийства журналиста Павла Шеремета.
Вести.Ru 16:52
Экономика

Банк России снизил ключевую ставку

Центробанк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до 6,25 процента годовых, сказано в сообщении на сайте регулятора.
Lenta.ru 05:34
Политика

СМИ узнали о переговорах основателя американской ЧВК с властями Венесуэлы

Собеседник, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что основатель ЧВК также предложил направить в Венесуэлу персонал для обучения полицейских сил страны, а также защиты судей и политических деятелей, чтобы «помочь подготовить почву для новых президентских выборов».
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Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа

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РИА Новости 16:47
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Диетологи дали рекомендации по выбору блюд и напитков на Новый год

Врачи-диетологи рассказали, как правильно подобрать продукты, блюда и напитки для новогоднего стола, чтобы не допустить неприятных последствий для организма.
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Политика

Зеленский внес в Раду проект изменений в конституцию Украины

Проект изменений внес президент страны Владимир Зеленский.
Российская газета 16:20
Здоровье

Почему россиянам массово отказывают в оформлении инвалидности

Медико-социальные комиссии стали всё чаще отказывать даже тем людям, которым очевидно требуется группа инвалидности, — без льгот многие просто не смогут выжить.
RT на русском вчера в 10:13
Политика

Украина надеется на проведение нормандского саммита в апреле 2020 года

Глава МИД Украины Пристайко надеется, что следующая встреча "нормандской четврки" состоится в апреле, и отмечает, что до этого времени Киеву следует принять ряд ключевых решений в законодательной плоскости для усиления своей позиции на переговорах.
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Спорт

Президент лыжной федерации Норвегии извинился перед Вяльбе

Президент норвежской лыжной федерации Эрик Рёсте принёс извинения сборной России за свой призыв отстранить россиян от участия в Кубке мира после решения ВАДА.
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Общество

В Калифорнии на пляжи выбросило тысячи «рыб-пенисов»

Тысячи рыб неприличной формы, похожие на пенис, оказались на пляжах Калифорнии.
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Российский биатлонист Александр Логинов выиграл бронзовую медаль в спринтерской гонке на 10 км на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
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В «Нафтогазе» определились с ценами на газ с 1 января 2020 года

Цена на газ для промышленных предприятий с 1 января 2020 года будет снижена на 6,2-6,4 процента.
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Нино Нинидзе воссоединилась с бывшим мужем на празднике сына

На семейном торжестве присутствовали и старшие сыновья Плетнева: 12-летний Георгий, а также восьмилетний Федор от актрисы Лидии Милюзиной.
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Умерла дочь Льва Дурова актриса Екатерина Дурова

13 декабря после продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка РФ Екатерина Львовна Дурова.
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Хабиб пообещал «особенно сильно бить» Фергюсона

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Умер снимавшийся в «Крестном отце» и «Леоне» актер Дэнни Айелло

РБК 13:06
Армия и оружие

Украинские боевики вновь нарушили режим прекращения огня — НМ ДНР

14 декабря в 22:30, в нарушение Минских договоренностей украинские боевики произвели обстрел с применением стрелкового оружия позиций Народной милиции ДНР в районе поселка шахты «6/7» в Горловке.
Новостной фронт 16:10
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Учитель ростовской школы обматерил ученика за политические взгляды

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В Пензе глава группы свидетелей Иеговы приговорен к 6 годам колонии

Организатор приговорен к 6 годам колонии общего режима с лишением права заниматься работой в общественных религиозных организациях сроком на 2 года и ограничением свободы на 1 год.
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