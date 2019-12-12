В соответствии с действующими законами, минимальный размер оплаты труда составляет 11 280 рублей, тогда как теперь размер выплат вырастет на 850 рублей или на 7,5%. Такой размер МРОТ соответствует 100% величины прожиточного минимума за второй квартал 2019 года.

Госдума приняла закон об увеличении МРОТ до 12130 рублей

Общество Греф прокомментировал конфликт между Rambler и Nginx Президент Сбербанка Герман Греф прокомментировал конфликт вокруг компании Nginx, права на разработки которой заявил Rambler, сообщает Forbes.

Политика Зеленский внес в раду законопроект о децентрализации власти В августе 2015 года Верховная рада Украины одобрила в первом чтении законопроект об изменениях в конституцию, который предусматривает децентрализацию власти, а также передачу финансовых полномочий из центра в регионы.

Общество БДК «Петр Моргунов» вышел в море на испытания Большой десантный корабль "Петр Моргунов" проекта 11711, построенный на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде, начал заводские ходовые испытания в полигонах на Балтийском море.

Политика В Шотландии проведут новый референдум о независимости Первый министр Шотландии, глава Шотландской национальной партии (SNP) Никола Стерджен заявила о намерении провести новый референдум о выходе Шотландии из состава Великобритании.

Общество В смерти Лужкова обвинили врачей Бывший мэр Москвы Юрий Лужков умер из-за врачебной ошибки во время операции на сердце в больнице в Мюнхене, сообщил тележурналист Андрей Караулов в своем Facebook.

Общество В Москве простились с Юрием Лужковым В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.

Экономика ФАС обвинила банки в желании нажиться на борьбе с отмыванием Высокие комиссии не помогают борьбе с отмыванием, признает президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян: «Выходит, что, пока деньги у тебя на счете, они не преступные, а когда человек их получает или снимает со своего же счета наличность – преступные».

Наука Самую глубокую точку на суше обнаружили в Антарктиде Группа исследователей под руководством ученых из Калифорнийского университета в Ирвайне обнаружила в Антарктиде самую глубокую точку на суше, пишет сайт argumenti.ru.

Политика Путин оставил автограф на новом грузовике «КамАЗ» Президент России Владимир Путин ознакомился с новейшими разработками компании КамАЗ и оставил автограф на одном из грузовиков.

Футбол Неймар подал новый иск к «Барселоне» Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар снова подал в суд на каталонскую «Барселону», за которую он выступал с 2013 по 2017 год, сообщат El Mundo.

Общество МЧС предупредило о гололедице в Москве Столичный главк МЧС распространил экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях, ожидающихся в Москве в ночь на субботу.