Экономика

RuNews24.ruRuNews24.ruГосдума приняла закон об увеличении МРОТ до 12130 рублей

В соответствии с действующими законами, минимальный размер оплаты труда составляет 11 280 рублей, тогда как теперь размер выплат вырастет на 850 рублей или на 7,5%. Такой размер МРОТ соответствует 100% величины прожиточного минимума за второй квартал 2019 года.
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Выше инфляции

Российская газетавчера в 05:55

Госдума приняла закон о повышении МРОТ на 850 руб

РБКвчера в 06:29

Госдума приняла закон о повышении МРОТа

Известиявчера в 06:27

Госдума увеличила МРОТ на 850 рублей

Коммерсантъвчера в 06:34

Госдума подняла МРОТ на 850 рублей

РИА Новостивчера в 05:20

Госдума увеличила МРОТ на 850 рублей

ТАССвчера в 05:17

МРОТ с 1 января будет увеличен

Государственная Дума РФвчера в 05:14
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Авто

Серийное производство автомобилей Aurus начнется в 2021 году

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Во Вьетнаме проведены успешные испытания зенитного комплекса, недавно созданного на шасси российского вездехода КамАЗ-43266.
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Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала "1+1"ответил на шуточную реплику Владимира Путина о газе, произнесенную во время "нормандского саммита".
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ВЭБ получит контроль над футбольным клубом ЦСКА, став основным владельцем (более 75%), сообщил глава ВЭБа Игорь Шувалов по итогам заседания наблюдательного совета госкорпорации под председательством премьера Дмитрия Медведева.
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Квентин Тарантино может снять «Убить Билла-3»

Ореанда-Новости 11 декабря в 08:00
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ФСБ задержала директора департамента Правительства Башкортостана

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Происшествия

Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов» потушили

В Мурманске пожарные делают проливку очага возгорания на крейсере «Адмирал Кузнецов»
КП - Мурманск 01:57
Экономика

В Грузии оценили потери из-за отмены авиасообщения с Россией

Как передавало ИА REGNUM, ранее из-за антироссийских акций в Тбилиси и других регионах страны власти России приостановили авиасообщение между странами.
REGNUM 07:51
Общество

В Британии пенсионерка заказала стриптизера в дом престарелых

Одна из пенсионерок, 89-летняя Джоан, захотела, чтобы в дом престарелых приехал стриптизер в костюме пожарного и исполнил танец с раздеванием.
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Песков прокомментировал слова Зеленского о рукопожатии с Путиным

РИА Новости 04:39
Общество

Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет

Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
РБК вчера в 22:00
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Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) отстранил президента московского ЦСКА Евгения Гинера на три месяца от футбольной деятельности и оштрафовал на один миллион рублей за высказывания в адрес главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова и арбитра Василия Казарцева.
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Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова высмеяла слова журналиста Дмитрия Гордона о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы довел главу российского МИД Сергея Лаврова до "синего каления".
Комсомольская правда 09:24
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В Красноярске массажистка сломала ноги младенцу

Информация об инциденте появилась в СМИ. Сообщалось, что женщина-массажист во время сеанса массажа сломала ноги грудной девочке.
REGNUM 01:47
Политика

Британский суд закончил слушания о долге Украины перед РФ

Судьям осталось принять решение, сообщает канцелярия суда. Дело о долге Украины перед Россией суд рассматривал четыре дня.
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Что изменилось в новом «Джуманджи»

В четверг в российский прокат выходит фильм «Джуманджи: Новый уровень» — продолжение ленты 2017 года «Джуманджи: Зов джунглей».
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Компания Kia зарегистрировала новый фирменный логотип

Как сообщает издание Motor1, компания Kia зарегистрировала в патентном ведомстве Южной Кореи (KIPRIS) новый фирменный логотип, который в будущем может заменить актуальную эмблему бренда.
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Шоу-бизнес

Заслуженная артистка РФ Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет

Скончалась заслуженная артистка России Екатерина Дурова.
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Армия и оружие

О готовности реинтегрироваться с ДНР и ЛНР, заявили в ВСУ

В ходе круглого стола по поиску «новых решений старых проблем» украинский военачальник заявил о готовности «реинтегрироваться с военными РФ и отрядами сепаратистов Донбасса».
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«Бавария» еще не решила, выкупать ли права на Коутиньо

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге поразмышлял о будущем полузащитника команды Филиппе Коутиньо, права на которого принадлежат «Барселоне».
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ЦБ пятый раз за год снизил ключевую ставку

Регулятор снизил ставку пятый раз с начала года, суммарно – на 1,5 п. п. с 7,75%.
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Во время матча NHL Овечкин нанес травму судье

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ЦСКА проведет сборы в Испании

Армейцы проведут зимние сборы в испанском Кампоаморе, которые начнутся 14 января.
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Регина Тодоренко расплакалась после вопросов Собчак про Украину

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В прокат вышел «Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел 2»

Piter.tv 08:45
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