Экономика
RuNews24.ruГосдума приняла закон об увеличении МРОТ до 12130 рублей
В соответствии с действующими законами, минимальный размер оплаты труда составляет 11 280 рублей, тогда как теперь размер выплат вырастет на 850 рублей или на 7,5%. Такой размер МРОТ соответствует 100% величины прожиточного минимума за второй квартал 2019 года.
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Авто
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Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала "1+1"ответил на шуточную реплику Владимира Путина о газе, произнесенную во время "нормандского саммита".
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Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет
Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
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Евгений Гинер отстранен от футбольной деятельности на три месяца
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Захарова высмеяла слова о том, что Зеленский довел Лаврова
Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова высмеяла слова журналиста Дмитрия Гордона о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы довел главу российского МИД Сергея Лаврова до "синего каления".
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В Красноярске массажистка сломала ноги младенцу
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Кино
Что изменилось в новом «Джуманджи»
В четверг в российский прокат выходит фильм «Джуманджи: Новый уровень» — продолжение ленты 2017 года «Джуманджи: Зов джунглей».
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Как сообщает издание Motor1, компания Kia зарегистрировала в патентном ведомстве Южной Кореи (KIPRIS) новый фирменный логотип, который в будущем может заменить актуальную эмблему бренда.
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Скончалась заслуженная артистка России Екатерина Дурова.
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О готовности реинтегрироваться с ДНР и ЛНР, заявили в ВСУ
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Во время матча NHL Овечкин нанес травму судье
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ЦСКА проведет сборы в Испании
Армейцы проведут зимние сборы в испанском Кампоаморе, которые начнутся 14 января.
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Регина Тодоренко расплакалась после вопросов Собчак про Украину
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