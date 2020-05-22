Общество

ИжевскИнфо.РУИжевскИнфо.РУГосдума приняла закон об увеличении пособия по уходу за детьми

22 мая Госдума приняла в окончательном чтении законопроект по поддержке граждан и бизнеса, сообщает РБК. Законопроект увеличивает минимальный размер ежемесячного пособия для неработающих граждан по уходу за первым ребёнком до 1,5 лет до 6752 рублей.
Читать в источнике
Комментировать2,4K
Андрей Исаев
Многие семьи сейчас в сложной ситуации, у них есть долги, и мы считаем, что будет неправильно, если деньги, которые президент предложил направить на прямую помощь гражданам, семьям с детьми, в итоге окажутся у кредиторов и будут списаны за долг. Эти средства должны быть защищены от списания.
— Андрей Исаев, российский политикСеверпост 22 мая в 08:29

Подробнее о событии

Госдума в два раза увеличила пособия на детей для безработных

Комсомольская правда22 мая в 15:31

Антикоронавирусные меры: какую еще поддержку получат экономика и население

ТАСС22 мая в 05:45

Госдума приняла закон об увеличении пособий по уходу за детьми

RT на русском22 мая в 11:19

Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до 1,5 лет

Телеканал 360°22 мая в 07:24

Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет

Коммерсантъ22 мая в 07:28

Пособия по уходу за детьми увеличены вдвое

Российская газета22 мая в 05:41

Госдума приняла закон об увеличении пособий на детей

РИА Новости22 мая в 15:15
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 09:37, Ашберн
Армия и оружие

Военные ДНР подавили огневые точки ВСУ

ФАН 22 мая в 06:34
1,9K
Шоу-бизнес

Пригожин ответил Шнурову после критики его слов о бедствующих артистах

Продюсер Иосиф Пригожин ответил музыканту Сергею Шнурову, который высмеял его слова о "чудовищном" положении артистов.
Газета.Ru 04:13
694
Шоу-бизнес

Актриса Бабенко сообщила о своём заболевании коронавирусом

Заслуженная артистка России Алёна Бабенко сообщила, что у неё обнаружили коронавирусную инфекцию, она госпитализирована.
RT на русском 03:23
43
Здоровье

Доказан вред «лекарства Трампа» против коронавируса

Исследователи из Центра исследований сложных болезней сердца при бостонском госпитале Бригэма доказали, что применение хлорохина и гидроксихлорохина неэффективно при лечении коронавируса.
Live24 06:30
5
Экономика

Британия уведомила Россию о введении новой таможенно-тарифной системы

Российское правительство поставлено в известность о введении Великобританией новой таможенно-тарифной системы.
ТАСС 22 мая в 10:55
1
Политика

В Киеве проходит митинг против политики Зеленского

Газета.Ru 09:27
2
Здоровье

Карта коронавируса. Число заболевших в Саратове достигло 552

Оперативный штаб опубликовал обновленную карту распределения лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в Саратовской области.
Взгляд-инфо вчера в 09:03
754
Армия и оружие

Бомбардировщики США демонстративно пролетели рядом с Курилами

Как сообщает ряд российских СМИ, после выхода США из Договора по открытому небу сразу несколько американских изданий опубликовали материалы, в которых рассказывается читателям о полете 2-х стратегических бомбардировщиков ВВС США B-1B Lancer над Охотским морем.
Военное дело 02:57
63
Общество

В Минобрнауки назвали число дополнительных бюджетных мест в вузах

Российским вузам в 2020 году планируется выделить дополнительно более 30 тыс. бюджетных мест, сообщил в эфире радиостанции «Комсомольская правда» замглавы Министерства науки и высшего образования России Дмитрий Афанасьев.
RT на русском 05:18
Финансы

С какими курсами к доллару и евро рубль войдет в лето

Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик TeleTrade, назвал причины падения цен на нефть в конце недели, а также обозначил уровень, выше которого рублю будет трудно подняться.
Российская газета вчера в 23:00
17
Общество

«Последний звонок» для выпускников пройдет 25 мая онлайн

11.00 часов – каждый выпускник сможет выйти на балкон и позвонить в колокольчик в честь последнего звонка.
Orengrad.ru вчера в 09:34
142
Общество

Россиянам рассказали о резких перепадах температуры летом

Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций пообещали москвичам, что температура летом днем может подниматься до плюс 30 градусов.
Lenta.ru 05:41
5
Общество

В Гонконге возобновились массовые протесты

В Гонконге возобновились массовые акции протеста после того, как китайское правительство 21 мая неожиданно предложило ввести там закон о национальной безопасности.
Ведомости 07:55
Авто

В Крыму планируют выпустить более 100 электромобилей в 2021 году

ТАСС 00:06
6
Происшествия

Пропавшая в Пензе школьница найдена убитой

14-летняя девочка пропала 22 мая, сегодня обнаружено ее тело с признаками насильственной смерти, сообщает следственное управление СК России по Пензенской области.
Российская газета 05:42
160
Гаджеты

На смартфон Redmi Note 7 Pro уже можно установить Android 11

В смартфоне Note 7 Pro, выпускаемом как продукт бренда Redmi, уже можно использовать Android 11 в качестве оболочки.
Дни24 вчера в 06:40
Экономика

ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей

С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor 07:01
13
Шоу-бизнес

Сестра Ким Кардашьян Хлои кардинально сменила имидж

Сестра американской бизнесвумен и светской львицы Ким Кардашьян Хлои на странице в Instagram продемонстрировала кардинально изменившийся имидж.
Дни24 01:53
Общество

В Крыму обяжут платить за обсерваторы приезжающих «бесцельно»

Граждане из других регионов, приезжающие в Крым «бесцельно», должны будут заплатить за размещение в обсерваторе, сообщил глава республики Сергей Аксенов, передает «Крыминформ».
РБК 06:32
2,3K
Баскетбол

ЦСКА и «Химки» выступают против возобновления баскетбольной Евролиги

Два российских участника баскетбольной Евролиги — ЦСКА и "Химки" выступают против возобновления нынешнего розыгрыша турнира.
Вести.Ru 07:38
Авто

В Латвии в апреле упали продажи автомобилей

В Латвии в апреле снизился уровень продаж автомобилей.
Vevby.ru 09:10
Экономика

Правительство России выделило 100 млрд рублей на помощь регионам

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить 100 млрд рублей для компенсации доходов в 56 регионах страны.
Известия 02:56
699
Общество

В Минздраве рассказали, как назначаются страховые выплаты медикам

Медработники, пострадавшие от коронавируса, получили первые страховые выплаты, сообщили в Минздраве.
Российская газета 09:28
2
Общество

Кузбасс продлил режим повышенной готовности

Кемеровская область продлила режим повышенной готовности на неделю, пишет РИА "Новости" со ссылкой на губернатора области Сергея Цивилева.
Газета.Ru 06:23
5
Происшествия

Голый мужчина облил прохожего краской в Москве

Известия 09:05
4
Общество

Эксперт предположила снижение пенсионного возраста в России

Возраст выхода на пенсию в России могут снизить из-за сокращения рынка труда, заявила доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.
Daily Storm вчера в 09:58
1,9K
Общество

На одной из стройплощадок в Крыму выявили новый очаг коронавируса

РИА Новости 04:21
7
Происшествия

Пограничники Киргизии и Таджикистана устроили перестрелку

Lenta.ru 06:09
9
Общество

В Челябинской области приступили к снятию ограничений

В Челябинской области с сегодняшнего дня снят ряд ограничений, введенных в регионе из-за пандемии коронавируса.
Российская газета 08:03
10
Экономика

«Роснефть» потребовала от РБК 43 млрд рублей

«Роснефть» требует через суд взыскать с РБК 43 млрд рублей.
BFM.ru 21 мая в 09:53
1,3K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное