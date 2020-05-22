Многие семьи сейчас в сложной ситуации, у них есть долги, и мы считаем, что будет неправильно, если деньги, которые президент предложил направить на прямую помощь гражданам, семьям с детьми, в итоге окажутся у кредиторов и будут списаны за долг. Эти средства должны быть защищены от списания.

22 мая Госдума приняла в окончательном чтении законопроект по поддержке граждан и бизнеса, сообщает РБК. Законопроект увеличивает минимальный размер ежемесячного пособия для неработающих граждан по уходу за первым ребёнком до 1,5 лет до 6752 рублей.

Госдума приняла закон об увеличении пособия по уходу за детьми

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