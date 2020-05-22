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ИжевскИнфо.РУГосдума приняла закон об увеличении пособия по уходу за детьми
22 мая Госдума приняла в окончательном чтении законопроект по поддержке граждан и бизнеса, сообщает РБК. Законопроект увеличивает минимальный размер ежемесячного пособия для неработающих граждан по уходу за первым ребёнком до 1,5 лет до 6752 рублей.
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Многие семьи сейчас в сложной ситуации, у них есть долги, и мы считаем, что будет неправильно, если деньги, которые президент предложил направить на прямую помощь гражданам, семьям с детьми, в итоге окажутся у кредиторов и будут списаны за долг. Эти средства должны быть защищены от списания.
— Андрей Исаев, российский политикСеверпост 22 мая в 08:29
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