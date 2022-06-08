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Госдума приняла закон о праве президента вводить капитальные финансовые ограничения

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном, чтении закон, позволяющий президенту России вводить капитальные ограничения в национальной финансовой системе в рамках действий, направленных на обеспечение стабильности в условиях санкций.
Lenta.ru
Поправки были внесены в закон «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств» (127-ФЗ).
Forbes
Часть полномочий президент сможет делегировать правительству и Центробанку, говорится в документе
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ИА Клерк.Ру
Уточняется, что часть полномочий по введению ограничений может быть делегирована президентом правительству или ЦБ.
Интерфакс

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