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Госдума приняла закон о введении единого налогового платежа для бизнеса

Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении поправки в Налоговый кодекс, которые распространяют механизм единого налогового платежа на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Ведомости
Механизмом ЕНП смогут воспользоваться лишь те организации и ИП, которые осуществили с налоговиками сверку расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, по результатам которой не имеется разногласий.
РИА Новости
Перечислять денежные средства в бюджетную систему РФ в качестве единого налогового платежа смогут как сами плательщики (организации или ИП), так и другие лица за них.
РИА Новости
Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров уточнил, что всего в бюджет подготовили более тысячи поправок.
Вечерняя Москва

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