Механизмом ЕНП смогут воспользоваться лишь те организации и ИП, которые осуществили с налоговиками сверку расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, по результатам которой не имеется разногласий.
Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург порекомендовал молодым людям, уже переболевшим коронавирусом, прививаться «Спутником Лайт».
Правоохранительные органы Казахстана начали досудебное расследование о незаконном лишении свободы гражданина России, который утверждает, что в течение 20 лет находился в трудовом рабстве в Карагандинской области.