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Госдума приняла закон о расширении полномочий полиции

Госдума на заседании в среду поддержала в третьем, окончательном чтении резонансный законопроект о расширении полномочий полиции, устанавливающий в том числе перечень оснований, по которым полицейские смогут вскрывать автомобили.
ТАСС
Согласно тексту документа, опубликованного на сайте СОЗД
, вскрытие транспортного средства может осуществляться для спасения жизни гражданина, задержания подозреваемых и обвиняемых, угрозе теракта или пресечения преступления.
ТК Звезда
В тексте внесенного законопроекта сказано, что полицейские получат полномочия проникать в жилые и другие помещения, оцеплять строения и представляться задержанному после прекращения противоправных действий.
НДН.инфо
Инициатива подразумевает, что полиция в границах оцепления сможет осуществлять личный осмотр граждан и осмотр транспортных средств.
Интерфакс - Россия

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