Госдума на заседании в среду поддержала в третьем, окончательном чтении резонансный законопроект о расширении полномочий полиции, устанавливающий в том числе перечень оснований, по которым полицейские смогут вскрывать автомобили.
В тексте внесенного законопроекта сказано, что полицейские получат полномочия проникать в жилые и другие помещения, оцеплять строения и представляться задержанному после прекращения противоправных действий.
Беседа с президентом США Джо Байденом была открытой, предметной и конструктивной, заявил российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в Сочи.