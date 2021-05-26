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Экономика

Госдума приняла закон о расширении возможностей размещения пенсионных накоплений

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, позволяющий размещать средства пенсионных накоплений в депозиты в небанковских кредитных организациях, осуществляющих функции центрального контрагента.В источнике
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Для инвестирования пенсионных накоплений предлагают дать больше возможностей

Парламентская газета03:58

Госдума приняла закон о расширении возможностей размещения пенсионных накоплений

ТАСС03:52

Госдума расширяет возможности размещения пенсионных накоплений

Российская газетавчера в 08:09

В ГД одобрили проект о расширении возможностей пенсионных накоплений

Аргументы и Фактывчера в 09:06

Госдума во 2-м чтении приняла законопроект, расширяющий для НПФ возможность инвестирования пенсионных накоплений граждан

Финмаркетвчера в 08:51

Госдума одобрила законопроект о новых способах размещения пенсионных накоплений

Деловое.ТВвчера в 08:19

В РФ расширят возможности размещения пенсионных накоплений

Дума ТВ03:46
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RT на русскомвчера в 17:07

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Царьград12:17

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Консорциум инвесторов, в который вошли Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), "ВТБ Капитал", Millhouse Романа Абрамовича и Invest AG Александра Абрамова и Александра Фролова, Baring Vostok, Flashpoint и суверенные фонды Ближнего Востока, инвестировал $250 млн в онлайн-кинотеатр Ivi, сообщил РФПИ.
Интерфаксвчера в 16:51