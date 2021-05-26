Госдума приняла закон о расширении возможностей размещения пенсионных накоплений
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, позволяющий размещать средства пенсионных накоплений в депозиты в небанковских кредитных организациях, осуществляющих функции центрального контрагента.В источнике
Для инвестирования пенсионных накоплений предлагают дать больше возможностей
Парламентская газета03:58
Госдума одобрила законопроект о новых способах размещения пенсионных накоплений
Деловое.ТВвчера в 08:19