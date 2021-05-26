На Алтае возбудили дело после насилия сверстников над школьницей в заброшенном здании

Следователи в Алтайском крае возбудили уголовное дело после насилия над ученицей начальных классов в заброшенном здании Барнаула, которое сверстники сняли на видео и распространили в соцсетях, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ в среду.