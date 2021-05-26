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Экономика

Госдума приняла закон о расширении возможностей размещения пенсионных накоплений

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, позволяющий размещать средства пенсионных накоплений в депозиты в небанковских кредитных организациях, осуществляющих функции центрального контрагента.В источнике
ФедералПресс
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Для инвестирования пенсионных накоплений предлагают дать больше возможностей

Парламентская газета03:58

Госдума приняла закон о расширении возможностей размещения пенсионных накоплений

ТАСС03:52

В РФ расширят возможности размещения пенсионных накоплений

Дума ТВ03:46

В ГД одобрили проект о расширении возможностей пенсионных накоплений

Аргументы и Фактывчера в 09:06

Госдума во 2-м чтении приняла законопроект, расширяющий для НПФ возможность инвестирования пенсионных накоплений граждан

Финмаркетвчера в 08:51

Госдума одобрила законопроект о новых способах размещения пенсионных накоплений

Деловое.ТВвчера в 08:19

Госдума расширяет возможности размещения пенсионных накоплений

Российская газетавчера в 08:09
Интересное

На Алтае возбудили дело после насилия сверстников над школьницей в заброшенном здании

Следователи в Алтайском крае возбудили уголовное дело после насилия над ученицей начальных классов в заброшенном здании Барнаула, которое сверстники сняли на видео и распространили в соцсетях, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ в среду.
ТАСС03:39