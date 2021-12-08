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Госдума приняла закон, разрешающий полицейским вскрывать машины и проникать в квартиры

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла
 законопроект, значительно расширяющий полномочия полиции.
RTVI
Также полицейские будут вправе вскрыть машину при угрозе теракта, для задержания граждан, на которых потерпевшие или очевидцы указывают как на совершивших преступление, для пресечения преступления.
ТАСС
Также стражи порядка в случае принятия документа получат право осматривать места происшествия, местности, помещения, транспортные средства, предметы, документы и иные объекты, проверяя заявления и сообщения о происшествиях.
Афанасий-бизнес
Закрепляется право полицейского "обозначать доступными средствами, в том числе визуальными", и временно ограждать места проведения публичных и массовых мероприятий.
ТАСС

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