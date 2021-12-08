Также стражи порядка в случае принятия документа получат право осматривать места происшествия, местности, помещения, транспортные средства, предметы, документы и иные объекты, проверяя заявления и сообщения о происшествиях.
Президент США Джо Байден, комментируя переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным, рассказал, что он ясно дал понять своему собеседнику о том, что если Россия «вторгнется» на Украину, то Москву ожидают экономические последствия, «которых не было раньше».
Верховный суд разрешил штрафовать нарушителей масочного режима без проведения расследования и экспертизы, достаточно протокола и фотофиксации, отмечается в постановлении коллегии инстанции по административным правонарушениям.