Экономика

RuNews24.ruRuNews24.ruГосдума приняла законопроект о категориях инвесторов на рынке финансов

Инициаторами выступила группа депутатов и сенаторов во главе с Анатолием Аксаковым – главой комитета по финансовому рынку Госдумы. Частные инвесторы в законопроекте делятся на две категории – квалифицированные и неквалифицированные.
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с чего всё началось
Госдума приняла в третьем чтении закон
, который закрепляет разные категории инвесторов-физлиц и призван тем самым защитить неопытных участников фондового рынка.
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Госдума одобрила закон о категориях инвесторов

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В России инвесторов поделили на две категории с разными возможностями

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Что меняет закон о категориях инвесторов и как он защищает неопытных участников рынка

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Тяжелая обстановка в Краснодарском крае из-за пандемии коронавируса не даст зрителям увидеть в живую схватку, в которой встретятся Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов.
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В центре Москвы в квартире нашли тело девушки

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«Турецкий поток» закроют на второй за месяц ремонт

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Пекин допустил закрытие консульства США в Ухане

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Экономика

Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников

Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году.
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Общество

В ОП предложили выплатить по 15 тысяч рублей пенсионерам

В Общественной палате России предложили «разработать дополнительный механизм адресной помощи каждому пенсионеру в России с единовременной выплатой в 15 тыс. рублей».
RT на русском вчера в 03:15
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Газета.Ru 10:06
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Хоккей

Скончался олимпийский чемпион по хоккею Александр Гусев

Чемпион Олимпийских игр-1976 в австрийском Инсбруке в составе хоккейной сборной СССР Александр Гусев скончался в возрасте 73 лет.
Вести.Ru 06:19
Политика

Дума окончательно приняла закон об отчуждении территории России

Государственная дума приняла во втором и в третьем, окончательном, чтении закон о признании экстремизмом отчуждение части территории Российской Федерации.
Вести.Ru 08:14
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Путешествия

АТОР разъяснила порядок компенсации расходов на отдых в России

За покупку тура стоимостью от 25 до 50 тысяч рублей на карту вернутся пять тысяч.
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Общество

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Ровшан Аскеров прокомментировал «Ридусу» обвинения в домогательствах в адрес Михаила Скипского.
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Политика

Жители Хабаровска на стихийном митинге потребовали отставки Путина

В Хабаровске вечером 22 июля начался очередной стихийный митинг возле здания правительства региона.
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Политика

В Белоруссии призвали разорвать союзный договор с Россией

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Происшествия

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Кабардино-Балкарии, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.
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Политика

Москва не стала согласовывать дату саммита в «нормандском формате»

Власти Москвы не согласовали дату проведения саммита в «нормандском формате». Информация о её назначении является ложной.
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Политика

Зеленский выполнил требование захватившего заложников в Луцке

Бессилие спецслужб Власти Украины начали выполнять требования террориста в Луцке, поскольку спецслужбы оказались не в состоянии освободить заложников, считает почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.
РИА Новости вчера в 19:30
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Экономика

Сбербанк закрыл сделку по выкупу доли «Яндекса» в «Яндекс.Деньгах»

Сбербанк выкупил у "Яндекса" долю в совместном предприятии "Яндекс.Деньги", став тем самым его единственным владельцем.
Интерфакс вчера в 17:38
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Политика

Порошенко обвинили в незаконном получении трех миллиардов долларов

Бывший депутат Верховной Рады Давид Жвания обвинил пятого президента Украины Петра Порошенко в получении коррупционным путем более трех миллиардов долларов США во время пребывания у власти.
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Суд арестовал бренды Natura Siberica

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Microsoft возобновляет стандартный режим обновлений для Windows 10

Следующее стандартное обновление для Windows 10 будет готово к 24 июля.
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Футбол

Кокорин отреагировал на информацию о возможном переходе в «Спартак»

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Саперы подорвали подозрительную сумку, после обнаружения которой перекрыли движение в центре Москвы.
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Дерипаска сравнил курс Путина с программой Рузвельта

Миллиардер Олег Дерипаска заявил, что поддержка россиянами поправок в Конституцию свидетельствует о принятии гражданами курса страны, который он сравнил с программой Франклина Рузвельта New Deal по выводу американской экономики из Великой депрессии в 1930-е годы.
Взгляд.ру 09:00
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