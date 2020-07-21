Экономика
RuNews24.ruГосдума приняла законопроект о категориях инвесторов на рынке финансов
Инициаторами выступила группа депутатов и сенаторов во главе с Анатолием Аксаковым – главой комитета по финансовому рынку Госдумы. Частные инвесторы в законопроекте делятся на две категории – квалифицированные и неквалифицированные.
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с чего всё началось
Госдума приняла в третьем чтении закон, который закрепляет разные категории инвесторов-физлиц и призван тем самым защитить неопытных участников фондового рынка.ТАССвчера в 07:15
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Политика
Госдеп объявил награду за поимку двух хакеров-украинцев
В США объявили награду за помощь в поимке двух хакеров-украинцев. Об этом рассказал глава Госдепа Майкл Помпео в своем Twitter.
Lenta.ru 09:40
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В Сочи Емельяненко без зрителей выйдет на бой против Исмаилова
Тяжелая обстановка в Краснодарском крае из-за пандемии коронавируса не даст зрителям увидеть в живую схватку, в которой встретятся Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов.
CT news 03:22
Общество
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По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
Лезги газет 20 июля в 17:58
Происшествия
В центре Москвы в квартире нашли тело девушки
В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
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«Турецкий поток» закроют на второй за месяц ремонт
Lenta.ru вчера в 12:28
Политика
Пекин допустил закрытие консульства США в Ухане
Вашингтон, 22 июля 2020, 12:59 — REGNUM Китай в ответ на требование США закрыть паспортно-визовое отделение в генеральном консульстве КНР в Хьюстоне рассматривает возможность закрытия американского консульства в городе Ухань.
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Экономика
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Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году.
Газета.Ru вчера в 03:27
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В Общественной палате России предложили «разработать дополнительный механизм адресной помощи каждому пенсионеру в России с единовременной выплатой в 15 тыс. рублей».
RT на русском вчера в 03:15
Хоккей
Скончался олимпийский чемпион по хоккею Александр Гусев
Чемпион Олимпийских игр-1976 в австрийском Инсбруке в составе хоккейной сборной СССР Александр Гусев скончался в возрасте 73 лет.
Вести.Ru 06:19
Политика
Дума окончательно приняла закон об отчуждении территории России
Государственная дума приняла во втором и в третьем, окончательном, чтении закон о признании экстремизмом отчуждение части территории Российской Федерации.
Вести.Ru 08:14
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АТОР разъяснила порядок компенсации расходов на отдых в России
За покупку тура стоимостью от 25 до 50 тысяч рублей на карту вернутся пять тысяч.
РИА Новости 05:43
Общество
Работавшая в купальнике тульская медсестра стала телеведущей
Российская газета 09:49
Общество
Знатока «Что? Где? Когда?» обвинили в домогательствах
Ровшан Аскеров прокомментировал «Ридусу» обвинения в домогательствах в адрес Михаила Скипского.
Известия 09:39
Политика
Жители Хабаровска на стихийном митинге потребовали отставки Путина
В Хабаровске вечером 22 июля начался очередной стихийный митинг возле здания правительства региона.
Znak.com 06:14
Политика
В Белоруссии призвали разорвать союзный договор с Россией
Кандидатами на пост главы государства ЦИК страны зарегистрировал пять человек: Александра Лукашенко, Андрея Дмитриева, Анну Канопацкую, Светлану Тихановскую и Сергея Череченя.
Новые Известия 04:04
Происшествия
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Кабардино-Балкарии, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.
РБК 09:04
Политика
Москва не стала согласовывать дату саммита в «нормандском формате»
Власти Москвы не согласовали дату проведения саммита в «нормандском формате». Информация о её назначении является ложной.
News.ru вчера в 13:35
Политика
Зеленский выполнил требование захватившего заложников в Луцке
Бессилие спецслужб Власти Украины начали выполнять требования террориста в Луцке, поскольку спецслужбы оказались не в состоянии освободить заложников, считает почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.
РИА Новости вчера в 19:30
Экономика
Сбербанк закрыл сделку по выкупу доли «Яндекса» в «Яндекс.Деньгах»
Сбербанк выкупил у "Яндекса" долю в совместном предприятии "Яндекс.Деньги", став тем самым его единственным владельцем.
Интерфакс вчера в 17:38
Политика
Порошенко обвинили в незаконном получении трех миллиардов долларов
Бывший депутат Верховной Рады Давид Жвания обвинил пятого президента Украины Петра Порошенко в получении коррупционным путем более трех миллиардов долларов США во время пребывания у власти.
Lenta.ru 10:13
Общество
Суд арестовал бренды Natura Siberica
BFM.ru 08:50
Авто
Началось производство нового Bentley Bentayga
Компания Bentley Motors начала производство нового Bentayga на заводе в Крю (Великобритания) с нулевым выбросом углекислого газа в атмосферу.
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Технологии
Microsoft возобновляет стандартный режим обновлений для Windows 10
Следующее стандартное обновление для Windows 10 будет готово к 24 июля.
Evo-rus.com 20 июля в 05:55
Футбол
Кокорин отреагировал на информацию о возможном переходе в «Спартак»
Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин, выступающий на правах аренды в "Сочи", высказался о возможном переходе в московский "Спартак".
Газета.Ru 10:14
Футбол
Влашич может перейти в «Наполи» за €15 млн
CT news 03:39
Происшествия
Саперы взорвали сумку с пиццей в центре Москвы
Саперы подорвали подозрительную сумку, после обнаружения которой перекрыли движение в центре Москвы.
Вести.Ru 10:07
Политика
Дерипаска сравнил курс Путина с программой Рузвельта
Миллиардер Олег Дерипаска заявил, что поддержка россиянами поправок в Конституцию свидетельствует о принятии гражданами курса страны, который он сравнил с программой Франклина Рузвельта New Deal по выводу американской экономики из Великой депрессии в 1930-е годы.
Взгляд.ру 09:00