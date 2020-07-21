с чего всё началось

Инициаторами выступила группа депутатов и сенаторов во главе с Анатолием Аксаковым – главой комитета по финансовому рынку Госдумы. Частные инвесторы в законопроекте делятся на две категории – квалифицированные и неквалифицированные.

Госдума приняла законопроект о категориях инвесторов на рынке финансов

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