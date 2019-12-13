Экономика

ToDay News UfaToDay News UfaГосдума приняла законопроект о повышении МРОТ на 850 рублей

12.12.2019 Госдума приняла Закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда.
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Госдума подняла МРОТ на 850 рублей

РИА Новостивчера в 05:20

Госдума приняла закон о повышении МРОТ на 850 руб

РБКвчера в 06:29

Выше инфляции

Российская газетавчера в 05:55

Госдума увеличила МРОТ на 850 рублей

Коммерсантъвчера в 06:34

Госдума увеличила МРОТ на 850 рублей

ТАССвчера в 05:17

МРОТ с 1 января будет увеличен

Государственная Дума РФвчера в 05:14

В Калининградской области с 2020 года повышается МРОТ

Новый Калининград.Ru11 декабря в 02:49
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Общество

Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет

Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
РБК вчера в 22:00
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
RT на русском вчера в 01:01
Политика

Консерваторы одержали победу на выборах в Великобритании

Консервативная партия Великобритании одержала победу на выборах в палату общин с большим перевесом — по предварительным данным, у тори 364 депутатских кресла из 650, тогда как их ближайшие конкуренты, лейбористы, потеряли почти 60 мест и будут представлены лишь 203 парламентариями.
RT на русском 04:21
Политика

На официальном сайте КПРФ появилось заявление иркутского обкома с требованием отправить в отставку Путина и Медведева

На официальном сайте КПРФ появилось заявление иркутского обкома с требованием отправить в отставку президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева.
Эхо Москвы 09:03
Хоккей

Барабанов, Сошников и Жафяров не тренируются со сборной РФ по хоккею

Форварды Александр Барабанов, Никита Сошников, Дамир Жафяров, защитник Артем Сергеев не принимают участие в тренировке сборной России по хоккею перед вторым матчем Кубка Первого канала.
РИА Новости 08:25
Происшествия

Крупный пожар на складе в Москве потушен

МЧС сообщило о ликвидации пожара на складе на Варшавском шоссе в Москве. Об этом сообщили в Twitter МЧС по столице.
Газета.Ru 08:55
Политика

Захарова прокомментировала ответ Зеленского на слова Путина про газ

РИА Новости 02:02
Политика

Зеленский оценил возможность заключения контракта о транзите газа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в эфире телеканала "1+1", что контракт на транзит российского газа через Украину будет подписан.
РИА Новости 07:39
Футбол

Госкорпорация получит более 75% акций ЦСКА

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил, что государственная корпорация конвертирует в акции долг футбольного ЦСКА и получит более 75% акций клуба.
Газета.Ru 09:18
Происшествия

Российская студентка напала с ножом на сотрудницу колледжа

Студентка одного из колледжей российского города Чебоксары напала с ножом на сотрудницу учебного заведения.
Lenta.ru 04:49
Гаджеты

Samsung Galaxy Fold установил рекорд по продажам

Нашумевший Samsung Galaxy Fold поступил в продажу только осенью этого года.
The GEEK 02:55
Экономика

Госдума отказалась отменять транспортный налог

Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене транспортного налога, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.
REGNUM вчера в 08:31
Политика

Путин прибыл в Набережные Челны

Президент России Владимир Путин прибыл в Набережные Челны, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 08:36
Авто

В России начали производство Skoda Karoq

В России стартовало производство кроссовера Skoda Karoq. Компания начала сбору на заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде.
Gazeta.SPb 09:02
Общество

Лукашенко заявил об отсутствии желания жить после докладов министров

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о трудностях работы главой государства и о том, что из-за докладов министров ему иногда не хочется жить.
Известия 08:13
Культура

Симоньян прокомментировала слова Стоуна о доверии к RT

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян отреагировала на заявление режиссера Оливера Стоуна, сказавшего о доверии к данному СМИ.
iReactor 05:17
Шоу-бизнес

Андрей Губин вскоре вернется на сцену

Популярный российский певец Андрей Губин решил вернуться на сцену. Об этом в Instagram заявил его продюсер Тарас Вашинин.
OAnews 09:15
Общество

Российские моряки открыли четыре острова в Красном море

Экипаж гидрографического судна Черноморского флота "Донузлав" обнаружил четыре неизвестных участка суши в Красном море.
РИА Новости 03:54
Политика

Министр иностранных дел Германии обвинил Путина в нелепости

В Берлине министр иностранных дел Германии Хайко Маас оценил заявление российского президента Владимира Путина как «нелепое».
News.ru 07:21
Происшествия

В Киеве подозреваемую в убийстве Шеремета отправили под домашний арест

Печерский районный суд Киева в пятницу избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста военному медику Яне Дугарь, подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета, следует из трансляции, которую ведет канал "Наш".
РИА Новости 07:50
Происшествия

В Красноярске массажистка сломала ноги младенцу

Информация об инциденте появилась в СМИ. Сообщалось, что женщина-массажист во время сеанса массажа сломала ноги грудной девочке.
REGNUM 01:47
Политика

В МИД прокомментировали переговоры по газу с Украиной

Для решения газового спора между Россией и Украиной осталось немного времени, но Россия сделает все, чтобы Европа не осталась без газа, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин.
РИА Новости 08:35
Энергетика

Нефть и газ назвали угрозой будущему России

Долгое развитие технологий приведет к угрозе того, что в будущем энергетический сектор столкнется с рисками в долгосрочной перспективе.
Lenta.ru вчера в 08:55
Политика

Зеленский оценил прекращение показа сериала «Слуга народа» на ТНТ

Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал прекращение показа сериала «Слуга народа» с его участием на российском телеканале ТНТ.
RT на русском 04:13
Политика

Британский суд закончил слушания о долге Украины перед РФ

Судьям осталось принять решение, сообщает канцелярия суда. Дело о долге Украины перед Россией суд рассматривал четыре дня.
REGNUM 00:37
Происшествия

Пожар на «Адмирале Кузнецове» потушен

Пожар на российском авианосце «Адмирал Кузнецов» полностью потушен, устанавливаются причины возгорания, сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.
Взгляд.ру 03:31
Политика

Захарова высмеяла слова о том, что Зеленский довел Лаврова на саммите

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на утверждения украинского журналиста Дмитрия Гордона о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы довел главу МИД России Сергея Лаврова на нормандском саммите в Париже до "синего каления".
РИА Новости 09:08
Игры

Ремейк Resident Evil 2 продался лучше оригинала

Ремейк Resident Evil 2 сместил оригинал с шестой позиции. Resident Evil 2 вышла на PlayStation в январе 1998 года.
CyberSport.ru 11 декабря в 04:01
Происшествия

В Москве задержали пятерых членов ИГ, готовивших теракты

ТАСС 06:45
Здоровье

Умер еще один ребенок, который ждал операции у Каабака

Коммерсантъ 03:55
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