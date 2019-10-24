Минимальный размер оплаты труда в 2020 году вырастет на 7,5% — до 12130 рублей в месяц. Госдума приняла в первом чтении соответствующий законопроект. Повышение затронет более 3 млн человек.

Госдума приняла в первом чтении закон о повышении МРОТа

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