Экономика
Рифей-ПермьГосдума приняла в первом чтении закон о повышении МРОТа
Минимальный размер оплаты труда в 2020 году вырастет на 7,5% — до 12130 рублей в месяц. Госдума приняла в первом чтении соответствующий законопроект. Повышение затронет более 3 млн человек.
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С 2020 года в России повысится минимальный размер оплаты труда
Государственная Дума РФ24 октября в 07:41
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