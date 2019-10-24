Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецГосдума в первом чтении приняла закон о повышении МРОТ

Госдума в ходе первого чтения приняла проект закона о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей. С 1 января 2020 года сумма ежемесячного МРОТ составит 12 130 рублей. Это составляет 100% от прожиточного минимума за второй квартал 2019 года.
Читать в источнике
Комментировать612

Подробнее о событии

Повышение минимальной зарплаты коснется 3,2 млн человек

REGNUM24 октября в 11:13

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ

RT на русском24 октября в 07:53

Госдума приняла в I чтении законопроект о повышении МРОТ

ТАСС24 октября в 07:52

С 2020 года в России повысится минимальный размер оплаты труда

Государственная Дума РФ24 октября в 07:41

Жуков рассказал о плане работы Госдумы на ноябрь

Парламентская газета24 октября в 09:02

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ

РИА Новости24 октября в 07:48

Госдума в четверг рассмотрит в I чтении законопроект о повышении МРОТ

ПРАЙМ23 октября в 17:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 13:37, Ашберн
Футбол

Гончаренко о неудачах Влашича: такие ситуации бывают, через них надо проходить

RT на русском 12:52
Армия и оружие

Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США

Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет в первую очередь к потере Калининградской области.
Lenta.ru вчера в 17:02
Армия и оружие

Россия потребовала от США доказательств ликвидации аль-Багдади

Американская сторона должна предоставить прямые доказательства пребывания главаря «Исламского государства» (запрещенная в РФ террористическая организация) Абу Бакра аль-Багдади на территории, подконтрольной террористам «Джебхат ан-Нусры», заявили в Минобороны России.
Взгляд.ру 12:47
Происшествия

В Петербурге 12-летний мальчик зарезал собственную мать

Российская газета 04:58
Политика

Сорос назвал своего фаворита на пост президента США

Финансист и миллиардер Джордж Сорос поддержал кандидатуру сенатора от штата Массачусетс Элизабет Уоррен на пост президента США в 2020 году.
Известия 25 октября в 21:26
Шоу-бизнес

Наталья Рудова раскритиковала Малахова за передачу об эскорте

Актриса Наталья Рудова написала большой пост о серии передач Андрея Малахова, посвященных эскорту.
Наша версия 08:47
Авто

В Сети показали, как «Нива» ускоряется до сотни за 2 секунды

Показан уникальный внедорожник способный разогнаться до 100 км/ч за невероятные 2,3 секунды.
Тарантас Ньюс 05:22
Общество

«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым

Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.
РИА Новости вчера в 08:06
Происшествия

Студент из Подмосковья подозревается в подготовке массового убийства

Собеседники корреспондента "РГ" в спецслужбах сообщили, что 18-летний учащийся 3 курса зарайского техникума Борис Банин, вооружившись пистолетом Макарова и взрывчаткой, собирался убить как минимум двух однокурсников и одного преподавателя, с которыми он проживал в одном общежитии.
Российская газета 10:37
Политика

Лидер «Азова» угрожает Зеленскому введением 10 тысяч бойцов в Донбасс

Газета.Ru 06:58
Футбол

Самюэль Жиго: «„Спартак“ движется поступательно»

Защитник «Спартака» Самюэль Жиго после победы над «Локомотивом» (3:0) в матче 14-го тура РПЛ сказал, что красно-белым еще предстоит привыкнуть к новой схеме Доменико Тедеско.
Матч ТВ 13:01
Шоу-бизнес

На Троекуровском кладбище установили памятник Николаю Караченцову

Памятник народному артисту РСФСР Николаю Караченцову (1944-2018), актеру Московского государственного театра "Ленком" открыли в воскресенье - в день 75-летия со дня рождения артиста - на его могиле на Троекуровском кладбище.
ТАСС 09:34
Хоккей

Авангард — ЦСКА 0:1 (2-й период)

Московский ЦСКА в серии буллитов обыграл омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
RT на русском 12:46
Армия и оружие

Сирийская армия вышла к границе с Турцией

Известия 11:40
Политика

Левые впервые в своей истории выиграли земельные выборы в Германии

На один процент меньше получил Христианско-демократический союз.
Говорит Москва 13:29
Общество

Мария Бутина прилетела в Россию

Россиянка Мария Бутина, которая была осуждена в США и вышла на свободу лишь 18 месяцев спустя, прилетела в Россию.
ТК Звезда вчера в 04:35
Шоу-бизнес

Ксения Собчак пострадала из-за секса Кристины Асмус

Собчак объяснила это тем, что «пострадала из-за чужого секса».
OAnews 12:32
Происшествия

В Казани задержали 14 предполагаемых участников перестрелки

РИА Новости 04:40
Космос

Пролетевший вблизи от Земли астероид показали на видео

Опубликовано видео пролета астероида (162082) 1998 HL1 на расстоянии 6,21 миллиона километров от Земли.
ТК Звезда вчера в 11:45
Шоу-бизнес

Любовь Успенская: «Я не ношу ни трусы, ни лифчики»

Первой оказалось то, что при регулярной покупке красивого и дорогого нижнего белья этот предмет одежды просто пылится в шкафу звезды, ведь она не носит «ни трусы, ни лифчики».
Дни24 вчера в 04:00
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову

Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову. Экс-супруга опубликовала скриншот страницы с сайта Мосгорсуда.
Актуальные Новости вчера в 00:53
Политика

Зеленский объяснил спор с военными в Донбассе

Lenta.ru вчера в 15:26
Шоу-бизнес

Стас Пьеха рассказал о перенесенном инфаркте

Суть событий 09:43
Авто

В России изменится способ расчета транспортного налога

Счетная палата РФ признала несовершенной методику расчета транспортного налога для роскошных автомобилей, стоимость которых превышает 3 млн рублей.
SpeedMe 24 октября в 07:52
Космос

Секретный челнок США вернулся на Землю после двух лет в космосе

Секретный американский челнок X-37B вернулся на Землю после того, как провел в космосе рекордные два года.
BFM.ru 10:26
Шоу-бизнес

Алла Пугачева порадовала поклонников стильной прической

Под фото в комментариях многие написали, что Пугачева с этой прической стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.
Kleo.ru 05:37
Кино

Съемки нового фильма о Джеймсе Бонде завершены

Народные новости вчера в 14:55
Кино

Сценаристом новых «Пиратов Карибского моря» стал создатель «Чернобыля»

Труд вчера в 08:09
Фигурное катание

Трусова прокомментировала свою победу на Skate Canada

Российская фигуристка Александра Трусова, одержавшая победу на этапе Гран-при Skate Canada c двумя мировыми рекордами, высказалась после выступления в произвольной программе.
Газета.Ru вчера в 18:37
Происшествия

Отец устроившего бойню в Забайкалье солдата назвал причины произошедшего

Отец солдата сообщил, что общался с сыном до произошедшего каждые выходные.
Lenta.ru 13:02
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное