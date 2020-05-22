Экономика

Udm-InfoUdm-InfoГосдума приняла законопроект о расторжении аренды без штрафа

Сообщается, что при таком расторжении обеспечительный платеж остается у арендодателя. Также следует отметить, что перед принятием единоличного решения о расторжении договора арендатору необходимо обратиться к владельцу помещения с просьбой о снижении платы.
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с чего всё началось
Госдума приняла в третьем чтении комплексный законопроект
 правительства, одна из норм которого дает арендаторам право расторгать договоры об аренде без штрафов.
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РИА Новости22 мая в 05:27
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