с чего всё началось

Сообщается, что при таком расторжении обеспечительный платеж остается у арендодателя. Также следует отметить, что перед принятием единоличного решения о расторжении договора арендатору необходимо обратиться к владельцу помещения с просьбой о снижении платы.

Госдума приняла законопроект о расторжении аренды без штрафа

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