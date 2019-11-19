Законопроект внесен депутатами всех фракций. По сути, он станет базовым для отрасли — практически с нуля создается правовое регулирование отечественного виноградарства и виноделия.

Госдума в первом чтении одобрила законопроект о регулировании производства вина в России. Депутат Вячеслав Володин заявил, что закон создаст правовое регулирования отечественного виноделия. В законе дается понятие 80 понятиям отрасли, такие как: "вино", "виноградосодержащий напиток" и др.

Госдума приняла законопроект о виноделии в России

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