Общество
Деловое.ТВГосдума приняла законопроект о виноделии в России
Госдума в первом чтении одобрила законопроект о регулировании производства вина в России. Депутат Вячеслав Володин заявил, что закон создаст правовое регулирования отечественного виноделия. В законе дается понятие 80 понятиям отрасли, такие как: "вино", "виноградосодержащий напиток" и др.
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Законопроект внесен депутатами всех фракций. По сути, он станет базовым для отрасли — практически с нуля создается правовое регулирование отечественного виноградарства и виноделия.
— Вячеслав Володин, российский политикИзвестия 10:09
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