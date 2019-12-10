Экономика
РАПСИГосдума приняла законопроект об отмене «банковского роуминга»
Госдума РФ приняла в третьем (окончательном) чтении правительственный законопроект об отмене банковской комиссии, которая взимается с граждан кредитными организациями при межрегиональном переводе денег внутри одной структуры банка.
Читать в источнике
Оценить112
с чего всё началось
Изменения законодательства обеспечат свободу перемещения денег на финрынке РФ, развитие безналичных платежей, устранение дискриминационных практик тарификации, ущемляющих интересы потребителя, а также мотивацию банков оптимизировать бизнес-модели и бизнес-процессы.Государственная Дума РФвчера в 05:25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 01:26, Ашберн
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать у миллионов пользователей в 2020 году
Популярный мессенджер Whatsapp после Нового года прекратит работать на миллионах смартфонов по всему миру.
Общество
Краснодар назвали самым комфортным для жизни городом в России
Происшествия
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Как сообщили vc.ru в пресс-службе компании, Рай погиб вместе с супругой, «при трагических обстоятельствах».
Происшествия
Десятки машин столкнулись на трассе во Владивостоке
Массовое ДТП произошло на трассе Де-Фриз — Седанка во Владивостоке в среду, 11 декабря. Причиной аварии мог стать сильный снегопад.
Общество
Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав
Политика
Аваков: Зеленский сорвался на Лаврова в Париже
Зеленский сказал: «Я, в отличие от вас, перешел все эти места вдоль линии соприкосновения, поэтому не надо тут кивать головой, что вы все знаете», – процитировал Арсен Аваков слова украинского президента.
Политика
Трамп обсудил с Лавровым тему «вмешательства России» в выборы США
Президент США Дональд Трамп на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым обсудил тему "вмешательства РФ" в выборы США, сообщила по итогам прошедших в Белом доме переговоров пресс-служба Трампа.
Политика
Президент Бразилии назвал отродьем Грету Тунберг
Бразильский лидер Жаир Болсонару считает, что шведская экоактивистка Грета Тунберг отродье, которое получает излишне много внимания со стороны журналистов, передает Globo.
Происшествия
Соседка убитой в Москве студентки РУДН раскрыла детали трагедии
Общество
Умер экс-мэр Москвы Юрий Лужков
Общество
Около трети россиян считают справедливой зарплату 40–50 тысяч рублей
Больше всего респондентов (35%) считают, что справедливый минимум должен превышать 50 тыс. руб.
Политика
25 лет назад Москва ввела войска в Чечню
Политика
«Нагло огрызнулся на Зеленского»: Соловьёв одним фото возмутил укроСМИ
"Российский топ-пропагандист нагло огрызнулся на Зеленского", - под таким заголовком вышла в одном из русофобских СМИ - украинском "Обозревателе" - новость о том, что Соловьёв дал ответ президенту Незалежной.
Общество
Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон
Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон На 62-м году жизни в шведском Дандерюде скончалась певица Мари Фредрикссон, которую весь мир знал благодаря феноменальной популярности дуэта Roxette.
Политика
Путин поддержал идею увольнять чиновников за хамство и оскорбления
Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека (СПЧ) заявил, что поддерживает предложение об увольнении государственных и муниципальных чиновников, которые ведут себя по-хамски и оскорбительно по отношению к гражданам.
Шоу-бизнес
Галкин показал, как Пугачева с детьми встречают его с гастролей
Телеведущий Максим Галкин показал подписчикам Instagram, как супруга Алла Пугачева вместе с детьми встречает его с гастролей.
Гаджеты
Xiaomi представила смартфон Redmi K30
Политика
Эрнст признал ошибку в материалах «Первого канала» о сбившем MH17 истребителе
Происшествия
В Саратовской области мужчина с ножом напал на полицейских
В Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя села в Балтайском районе, которого подозревают в нападении с ножом на двух полицейских.
Политика
Чижов допустил «новое начало» в отношениях России и ЕС
На сегодняшний день отношения РФ и ЕС больше всего, по мнению Чижова, отравляют санкции, различные механизмы сотрудничества «простаивают», при этом зависимость сторон друг от друга остается.
Единоборства
Российские боксеры отказались ехать на Олимпиаду без флага и гимна
По словам Кремлева, спортсмены не видят смысла участвовать в Олимпиаде в Японии без флага и гимна.
Общество
ТНТ покажет сериал «Слуга народа» с Зеленским
Авто
Volvo и Geely сделали модный купе-кроссовер
Новинка построена на базе модели 01 и отличается купеобразной формой кузова, оптикой и бамперами иной формы, большими колесами, а также измененным интерьером: в частности, у модели 05 появились цифровая панель приборов диагональю 12,3 дюйма, проекционный дисплей и большой сенсорный экран мультимедийной системы, который заменяет большую часть аналоговых кнопок.
Происшествия
Шесть человек погибли в результате стрельбы в США
Жертвами стрельбы в американском городе Нью-Джерси стали шесть человек. Об этом сообщает Associated Press.
Гаджеты
В драйвере AMD Adrenalin 2020 Edition появится технология Radeon Boost
На Reddit появилась информация, что в текущем драйвере для видеокарт AMD демонстрируется реклама предстоящего обновления Andrelin 2020.
Политика
Вопрос о претензиях «Нафтогаза» к «Газпрому» снят — Зеленский
По словам Зеленского, вопрос компенсации по решению Стокгольмского арбитража снят – Киев готов пойти на компромисс и «взять газом».
Политика
Юристы не хотят защищать Украину на слушаниях по керченской провокации
Адвокаты не хотят представлять Украину на слушаниях по провокации в Керченском проливе.
Космос
Илон Маск покрасит спутники для интернета, чтобы они не отсвечивали
Космическая компания Илона Маска отмечает, что пока нет стопроцентной уверенности в том, что получится решить проблему, но в качестве возможного выхода из ситуации производитель спутников намерен покрывать их светоотражающей краской, благодаря которой аппараты не будут отсвечивать солнечный свет, ослепляя астрономов.
Футбол
Фанаты «Спартака» поблагодарили покинувших матчи РПЛ болельщиков
Фанаты «Спартака» из группировки «Фратрия» поблагодарили болельщиков, которые поддержали акцию протеста против задержаний поклонников «красно-белых» сотрудниками полиции и ушли с трибун по ходу первого тайма во время матчей 19-го тура чемпионата России по футболу.