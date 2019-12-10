Экономика

РАПСИРАПСИГосдума приняла законопроект об отмене «банковского роуминга»

Госдума РФ приняла в третьем (окончательном) чтении правительственный законопроект об отмене банковской комиссии, которая взимается с граждан кредитными организациями при межрегиональном переводе денег внутри одной структуры банка.
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с чего всё началось

В России отменяется «банковский роуминг»

Изменения законодательства обеспечат свободу перемещения денег на финрынке РФ, развитие безналичных платежей, устранение дискриминационных практик тарификации, ущемляющих интересы потребителя, а также мотивацию банков оптимизировать бизнес-модели и бизнес-процессы.
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Госдума приняла закон об отмене «банковского роуминга»

Парламентская газетавчера в 05:47
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Коммерсантъ вчера в 23:58
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РБК вчера в 10:37
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