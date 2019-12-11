Экономика
RT на русскомГосдума приняла законопроект об увеличении МРОТ
Госдума приняла в третьем чтении проект закона об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.
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Политика
В Раду внесен законопроект об особом статусе Донбасса
3 декабря сообщалось, что Рада не будет принимать новый закон об особом статусе Донбассе.
Футбол
«Ливерпуль» намерен приобрести Минамино в январе
До перехода в «Зальцбург» в 2014 году Минамино играл за японский клуб «Сересо Осака».
Политика
В ООН заявили о 3344 погибших мирных жителях в Донбассе с 2014 года
С начала конфликта в 2014 году на территории Донбасса погибли как минимум 3344 мирных жителя, более 7 тыс. человек с обеих сторон получили ранения.
Политика
Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
Происшествия
Во время пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов» пострадали военные
При пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» пострадали двое военных, их жизни ничто не угрожает.
Политика
В Киеве объяснили исправление текста коммюнике «нормандского саммита»
Официальный представитель Киева в политической подгруппе по Донбассу Алексей Резников в эфире телеканала "Громадське ТВ" назвал скандал с искажением текста коммюнике парижского саммита "нормандской четверки" "надуманной и раздутой из ничего историей".
Политика
Командировку депутатов в Австралию за 5,5 млн рублей отменили
Госдума РФ решила отменить поездку депутатов в Австралию. Она бы обошлась государству в 5,5 миллиона рублей.
Политика
Глава МИД ФРГ раскритиковал США за санкции против «Северного потока-2»
Ранее ФРГ потребовала от ЕС ответить на санкции США по "Северному потоку-2".
Здоровье
Названы болезни, о которых говорит повышенный метеоризм
Озвучены болезни, о которых говорит повышенный метеоризм в организме человека.
Политика
В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2
Читайте полный текст интервью Штеффена Котре >> "Северный поток — 2" Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Общество
В Москве прощаются с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя проходит церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым, сообщает корреспондент "Ъ".
Политика
Эрдоган осудил вручение Нобелевской премии по литературе Петеру Хандке
Президент Турции Тайип Эрдоган выступил с осуждением вручения Нобелевской премии по литературе за 2019 год писателю Петеру Хандке из-за его позиции по войне в бывшей Югославии в 90-е годы.
Происшествия
Экс-главу Челябинска Тефтелева арестовали по делу о взятке
Центральный районный суд Челябинска в четверг избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца бывшему главе Челябинска Евгению Тефтелеву.
Армия и оружие
Военные США в Сирии запросили инструкции на случай нападения России
Американское военное командование в Сирии обратилось в Пентагон за инструкциями на случай атаки со стороны российских, сирийских, иранских или турецких сил и их союзников, сообщили источники.
Общество
Самый мощный в мире ледокол «Арктика» вышел на ходовые испытания
Самый мощный в мире российский головной атомный ледокол "Арктика" вышел на ходовые испытания, сообщается в четверг в официальном аккаунте госкорпорации "Росатом" в Twitter.
Технологии
Первый в мире голографический 5G-звонок совершили на Неделе интернета
В столичном Центре Международной Торговли стартовала «Недели российского интернета»: мероприятие уже на старте успело удивить проведением первого в мире двустороннего голографического междугороднего телемоста с использованием технологии 5G.
Общество
Из эфира ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским
Кино
Квентин Тарантино может снять «Убить Билла-3»
Происшествия
Соколов захотел выплатить компенсацию семье убитой им аспирантки
Адвокат Александр Почуев заявил "Газете.Ru", что подозреваемый в убийстве Олег Соколов захотел выплатить компенсацию семье убитой им аспирантки Анастасии Ещенко.
Политика
Рада отказалась отменить закон о запрете импорта электроэнергии из РФ
Парламент Украины отказался отменить ранее принятый закон, которым запрещен импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам, решение об отмене документа поддержали лишь 47 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
Политика
СМИ назвали смягченными санкции США против «Северного потока-2»
Агентство РБК проанализировало санкции против российских газопроводов, одобренные американским Конгрессом в рамках оборонного бюджета, и нашло, что их смягчили.
Шоу-бизнес
Родные Анастасии Заворотнюк опровергли информацию о параличе актрисы
В Instagram-аккаунте, созданном в поддержку актрисы, опровергли распространившиеся слухи об ухудшении состоянии Анастасии Заворотнюк.
Происшествия
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Биатлон
Санкции WADA не лишат Логинова участия в Олимпиаде — глава СБР
Российский биатлонист Александр Логинов не будет лишён возможности участвовать в Олимпийских играх и чемпионатах мира, несмотря на санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Общество
Госдума отменяет штрафы за превышение «средней скорости»
В пояснительной записке к инициативе законодатели обратили внимание, что в некоторых регионах автомобилистам приходят "штрафы за так называемое движение со средней скоростью, которую измеряют с помощью автоматических комплексов".
Происшествия
В Бурятии двухлетнего ребенка насмерть придавило телевизором
Стол перевернулся, и телевизор упал прямо на голову ребенку, пишет сайт kp.ru.
Общество
Госдума приняла законопроект о возвращении курилок в аэропорты
Профильный комитет Госдумы по охране здоровья поддержал принятие поправки к законопроекту, устанавливающую, что комнаты для курения в аэропортах должны быть с непрозрачными стенами, чтобы исключить процесс наблюдения за курением табака Курилки в аэропортах были запрещены в 2013 году.
Футбол
Онлайн трансляция матча «Динамо» Киев – «Лугано»
В группе В пройдут решающие поединки, но «Динамо» имеет призрачные шансы на успех.
Политика
В сенате США одобрили билль, признающий Россию «спонсором терроризма»
Международный комитет сената США одобрил законопроект (билль), который обязывает госсекретаря решить, надо ли объявить Россию спонсором терроризма, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета.