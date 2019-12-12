Экономика

RT на русскомRT на русскомГосдума приняла законопроект об увеличении МРОТ

Госдума приняла в третьем чтении проект закона об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Госдума увеличила МРОТ с 1 января

Life.ru05:23

В России увеличится минимальная зарплата в 2020 году

URA.Ru05:49

Госдума приняла законопроект об увеличении минимальной оплата труда с 2020 года

Газета.Ru05:44

Госдума повысила МРОТ на 850 рублей

Российская газета05:55

Госдума приняла закон о повышении МРОТ

РИА Новости05:20

Госдума приняла законопроект об увеличении МРОТ

RT на русском05:20

Механизм повышения МРОТ снова приведен в действие – Ростислав Гольдштейн

РИА Биробиджан08 декабря в 21:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 06:15, Ашберн
Происшествия

Военнослужащий покончил с собой на железнодорожной станции в Иркутске

Военнослужащий покончил с собой на железнодорожной станции в Иркутске.
Газета.Ru 04:46
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
RT на русском 01:01
Политика

В Великобритании начались досрочные выборы в парламент

Досрочные выборы в Палату общин британского парламента начались в четверг в Соединенном Королевстве.
ТАСС 02:08
Происшествия

ВМФ сообщил о пострадавших при пожаре на «Адмирале Кузнецове» военных

При пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Североморске пострадали двое военных, пытавшихся потушить огонь.
РБК 05:53
Политика

Рада продлила на год закон об особом статусе Донбасса

Власти Украины взяли на себя обязательства наделить отдельные районы Донбасса особым статусом еще в 2014 году при условии проведения там местных выборов по украинским законам и под контролем международных наблюдателей.
Российская газета 05:19
Общество

Путин проедет на поезде по Крымскому мосту

Президент России Владимир Путин примет участие в торжественной церемонии открытия железнодорожной части Крымского моста.
Lenta.ru 04:15
Шоу-бизнес

Анастасии Волочковой грозит облысение

По словам эксперта Анастасии Сивацкой, балерине грозит облысение.
OAnews вчера в 12:47
Авто

Немецкий завод Tesla будет производить 500 000 электромобилей в год

iXBT.com вчера в 07:47
Общество

СПЧ передал Путину предложения об изъятии родителей из семьи

Изъятие ребенка из семьи сделать крайней мерой, применяемой, «только если угроза исходит от родителя и неустранима».
РБК 01:00
Политика

Жириновский предложил сократить новогодние каникулы

Владимир Путин провел переговоры с Владимиром Жириновским, передает ОТР. Президент поздравил лидера ЛДПР с предстоящим юбилеем партии.
Общественное телевидение России вчера в 23:14
Происшествия

В Петербурге задержали напавших на 18-летнюю девушку из-за ориентации

В Санкт-Петербурге задержали группу парней, которые напали на 18-летнюю девушку Екатерину Лысых из-за ее ориентации.
Lenta.ru 04:50
Футбол

Черчесов – о сборной России, шансах на Евро-2020 и Дзюбе

Заодно главный тренер сборной России рассказал, кто ведет его «Инстаграм» С главным тренером сборной России мы встретились в его рабочем кабинете в офисе на Таганке.
Чемпионат 04:00
Кино

Объявлены номинанты на «Золотой глобус»

Коммерсантъ 09 декабря в 09:37
Общество

Из эфира ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским

РБК вчера в 16:29
Политика

Европу призвали ответить на санкции США против «Северного потока — 2»

Президент Германо-российской промышленной палаты, глава австрийского нефтегазового концерна OMV Райнер Зеле призвал Европу принять меры в ответ на санкции США против газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 03:11
Культура

Режиссер «Великого Гэтсби» собирается снимать «Мастера и Маргариту»

РИА Новости 05:35
Финансы

Большинство экономистов верят в снижение ключевой ставки ЦБ

В этом году регулятор уже четырежды снижал ключевую ставку – суммарно на 1,25 п. п. с 7,75 до 6,5%. Причины такого единодушия – сохраняющийся тренд на замедление инфляции, невысокие инфляционные ожидания населения, укрепление рубля из-за договоренностей ОПЕК+ и сдержанная бюджетная политика.
Ведомости 10 декабря в 16:15
Общество

С первого января россиян лишат ряда льгот

С 1 января прекратится компенсационная выплата в размере 50 рублей, которую ранее получали матери или иные родственники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком.
Gazeta.SPb 01:05
Гаджеты

Windows 10 научилась принимать звонки со смартфонов

В сети появилась информация о том, что Microsoft обновила собственное приложение Your Phone на Windows 10 — теперь программа позволяет синхронизировать компьютер со смартфоном, чтобы в дальнейшем использовать устройство на Windows 10 для принятия и совершения звонков.
Ferra 03:19
Армия и оружие

В НАТО считают, что С-400 и F-35 не могут сосуществовать в Турции

ТАСС 10 декабря в 13:31
Наука

Кефир может восстановить поражённую алкоголем печень

Дни24 10 декабря в 20:35
Происшествия

Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки

РИА Новости вчера в 10:06
Технологии

PlayStation стала главной консолью для просмотра порно

По данным порносайта, самой популярной игровой консолью для просмотра видео для взрослых стала PlayStation.
Lenta.ru 06:03
Политика

В ООН заявили о 3344 погибших мирных жителях в Донбассе с 2014 года

С начала конфликта в 2014 году на территории Донбасса погибли как минимум 3344 мирных жителя, более 7 тыс. человек с обеих сторон получили ранения.
РБК 06:03
Общество

Госдума отменяет штрафы за превышение «средней скорости»

В пояснительной записке к инициативе законодатели обратили внимание, что в некоторых регионах автомобилистам приходят "штрафы за так называемое движение со средней скоростью, которую измеряют с помощью автоматических комплексов".
Российская газета вчера в 08:09
Авто

Рэпер Баста стал лицом китайского автомобильного бренда GAC в России

Баста, российский рэп-исполнитель, смог стать лицом китайской автомобильной марки GAC, специализирующейся на продаже премиум машин.
Discover24 вчера в 02:47
Общество

Госдума приняла закон о возврате курилок в аэропорты

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект, позволяющий вернуть места для курения в аэропорты, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:03
Общество

Стал известен средний срок жизни россиян на пенсии

Для мужчин рекордный срок жизни после выхода на пенсию – 18,6 лет – был зафиксирован в Республике Ингушетия.
9111.ru вчера в 08:16
Происшествия

Отец и сын возили труп мужчины по городу на санках

Оказалось, что отец и сын хотели спрятать его тело, но невольный свидетель происходящего их спугнул.
Регион 64 02:34
Общество

Сбербанк хочет передать сокращенных сотрудников другим банкам

Сбербанк предложил ряду своих конкурентов взять на работу сотрудников, которых сама кредитная организация намерена сократить.
Компания 05:17
Как работают Яндекс.Новости?
Главное