Экономика
RT на русскомГосдума приняла законопроект об увеличении МРОТ
Госдума приняла в третьем чтении проект закона об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Механизм повышения МРОТ снова приведен в действие – Ростислав Гольдштейн
РИА Биробиджан08 декабря в 21:30
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 06:15, Ашберн
Происшествия
Военнослужащий покончил с собой на железнодорожной станции в Иркутске
Военнослужащий покончил с собой на железнодорожной станции в Иркутске.
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Политика
В Великобритании начались досрочные выборы в парламент
Досрочные выборы в Палату общин британского парламента начались в четверг в Соединенном Королевстве.
Происшествия
ВМФ сообщил о пострадавших при пожаре на «Адмирале Кузнецове» военных
При пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Североморске пострадали двое военных, пытавшихся потушить огонь.
Политика
Рада продлила на год закон об особом статусе Донбасса
Власти Украины взяли на себя обязательства наделить отдельные районы Донбасса особым статусом еще в 2014 году при условии проведения там местных выборов по украинским законам и под контролем международных наблюдателей.
Общество
Путин проедет на поезде по Крымскому мосту
Президент России Владимир Путин примет участие в торжественной церемонии открытия железнодорожной части Крымского моста.
Шоу-бизнес
Анастасии Волочковой грозит облысение
По словам эксперта Анастасии Сивацкой, балерине грозит облысение.
Авто
Немецкий завод Tesla будет производить 500 000 электромобилей в год
Общество
СПЧ передал Путину предложения об изъятии родителей из семьи
Изъятие ребенка из семьи сделать крайней мерой, применяемой, «только если угроза исходит от родителя и неустранима».
Политика
Жириновский предложил сократить новогодние каникулы
Владимир Путин провел переговоры с Владимиром Жириновским, передает ОТР. Президент поздравил лидера ЛДПР с предстоящим юбилеем партии.
Происшествия
В Петербурге задержали напавших на 18-летнюю девушку из-за ориентации
В Санкт-Петербурге задержали группу парней, которые напали на 18-летнюю девушку Екатерину Лысых из-за ее ориентации.
Футбол
Черчесов – о сборной России, шансах на Евро-2020 и Дзюбе
Заодно главный тренер сборной России рассказал, кто ведет его «Инстаграм» С главным тренером сборной России мы встретились в его рабочем кабинете в офисе на Таганке.
Кино
Объявлены номинанты на «Золотой глобус»
Общество
Из эфира ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским
Политика
Европу призвали ответить на санкции США против «Северного потока — 2»
Президент Германо-российской промышленной палаты, глава австрийского нефтегазового концерна OMV Райнер Зеле призвал Европу принять меры в ответ на санкции США против газопровода «Северный поток — 2».
Финансы
Большинство экономистов верят в снижение ключевой ставки ЦБ
В этом году регулятор уже четырежды снижал ключевую ставку – суммарно на 1,25 п. п. с 7,75 до 6,5%. Причины такого единодушия – сохраняющийся тренд на замедление инфляции, невысокие инфляционные ожидания населения, укрепление рубля из-за договоренностей ОПЕК+ и сдержанная бюджетная политика.
Общество
С первого января россиян лишат ряда льгот
С 1 января прекратится компенсационная выплата в размере 50 рублей, которую ранее получали матери или иные родственники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком.
Гаджеты
Windows 10 научилась принимать звонки со смартфонов
В сети появилась информация о том, что Microsoft обновила собственное приложение Your Phone на Windows 10 — теперь программа позволяет синхронизировать компьютер со смартфоном, чтобы в дальнейшем использовать устройство на Windows 10 для принятия и совершения звонков.
Армия и оружие
В НАТО считают, что С-400 и F-35 не могут сосуществовать в Турции
Наука
Кефир может восстановить поражённую алкоголем печень
Происшествия
Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки
Технологии
PlayStation стала главной консолью для просмотра порно
По данным порносайта, самой популярной игровой консолью для просмотра видео для взрослых стала PlayStation.
Политика
В ООН заявили о 3344 погибших мирных жителях в Донбассе с 2014 года
С начала конфликта в 2014 году на территории Донбасса погибли как минимум 3344 мирных жителя, более 7 тыс. человек с обеих сторон получили ранения.
Общество
Госдума отменяет штрафы за превышение «средней скорости»
В пояснительной записке к инициативе законодатели обратили внимание, что в некоторых регионах автомобилистам приходят "штрафы за так называемое движение со средней скоростью, которую измеряют с помощью автоматических комплексов".
Авто
Рэпер Баста стал лицом китайского автомобильного бренда GAC в России
Баста, российский рэп-исполнитель, смог стать лицом китайской автомобильной марки GAC, специализирующейся на продаже премиум машин.
Общество
Госдума приняла закон о возврате курилок в аэропорты
Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект, позволяющий вернуть места для курения в аэропорты, передает РИА "Новости".
Общество
Стал известен средний срок жизни россиян на пенсии
Для мужчин рекордный срок жизни после выхода на пенсию – 18,6 лет – был зафиксирован в Республике Ингушетия.
Происшествия
Отец и сын возили труп мужчины по городу на санках
Оказалось, что отец и сын хотели спрятать его тело, но невольный свидетель происходящего их спугнул.
Общество
Сбербанк хочет передать сокращенных сотрудников другим банкам
Сбербанк предложил ряду своих конкурентов взять на работу сотрудников, которых сама кредитная организация намерена сократить.