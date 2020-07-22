Экономика
Вести.RuГосдума приняла законопроект, запрещающий платить криптовалютой
Во втором чтении был принят законопроект, разграничивающий понятия "цифровая валюта" и "цифровые финансовые активы". В законопроекте указано, что цифровая валюта, к которой относятся и криптовалюта, не являются средством платежа в РФ и прямо не признается объектом гражданского права.
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Экономика
Польское СМИ рассказало о «медленной смерти» российской экономики
Российская экономика переживает «медленную смерть» из-за того, что правительство годами не модернизировало ее.
Московский Комсомолец 04:45
Экономика
Мишустин прокомментировал текущую экономическую ситуацию в России
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в настоящее время Россия обладает достаточными средствами для реализации национальных целей и проектов, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 06:11
Здоровье
Кабмин Украины продлил карантин до 31 августа
Правительство Украины продлило так называемый адаптивный карантин в стране до 31 августа и ввело классификацию для регионов по уровню заболеваемости.
ТАСС вчера в 08:17
Общество
В Госдуму внесен законопроект о повышении возраста молодежи до 35 лет
Законопроект о государственной молодежной политике России обсуждается более 10 лет. Ранее депутатами были отклонены шесть похожих законов.
Муксун.fm вчера в 09:39
Шоу-бизнес
71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке в мини
71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке у одного из своих друзей под песню Полины Гагариной.
НТВ 05:22
Общество
McDonald’s откроет рестораны внутри магазинов Х5
Интерфакс 03:10
Путешествия
Мишустин: правительство вернет туристам до 15 тыс. рублей на отдых
REGNUM вчера в 04:00
Шоу-бизнес
Суд взыскал с Шепелева 7 млн рублей в пользу родителей Жанны Фриске
Родителям певицы удалось вернуть фонду весь долг, причем 7,2 млн из них должен быть выделить Шепелев, но не сделал этого.
Evo-rus.com 04:10
Происшествия
СБУ задержала бывшего сотрудника в рамках дела об убийстве Захарченко
В июне 2019 года в МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что Байдала, агент пятого департамента контрразведки СБУ, причастен к гибели главы республики Александра Захарченко.
РИА Новости вчера в 18:11
Происшествия
В Полтаве мужчина при задержании взял в заложники полицейского
В Полтаве злоумышленник при попытке задержания взял в заложники сотрудника полиции, угрожая взорвать гранату.
RT на русском 04:52
Здоровье
Названа доля россиян с лишним весом
Lenta.ru 05:43
Общество
Суд арестовал бренды косметической компании Natura Siberica
Агентство Телеграф вчера в 12:00
Политика
Памфилова объяснила удаление опроса о многодневном голосовании
Сотрудники избиркома, разместившие в Twitter Центральной избирательной комиссии опрос об удобстве многодневного голосования, «сделали глупость».
РБК 05:19
Политика
Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края
Президент России на днях подписал указ, в котором говорится о снятии Сергея Фургала с должности губернатора Хабаровского края и назначении Дегтярева.
CT news вчера в 07:22
Политика
Байден назвал Трампа первым президентом-расистом в истории США
Московский Комсомолец 04:24
Политика
Членов британской Консервативной партии заподозрили в принятии пожертвований от людей и компаний, связанных с Россией
Издание пишет, что двое из получателей – действующие члены парламентского комитета по разведке Тереза Виллерс и Марк Притчард.
Эхо Москвы 06:34
Шоу-бизнес
Анна Седокова объявила, что выходит замуж за баскетболиста Яниса Тимму
Поп-певица Анна Седокова разместила в инстаграме романтическую фотографию, на которой обнимается с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, и сообщила, что он седлал ей предложение.
РИА Новости 04:10
Футбол
Двукратный чемпион России по футболу Рыжиков покинул «Крылья Советов»
До "Крыльев Советов" Рыжиков играл за казанский "Рубин", в составе которого становился двукратным чемпионом России (2008, 2009), обладателем Кубка России (2012) и двукратным обладателем Суперкубка России (2010, 2012).
ТАСС Спорт 05:48
Политика
В Кремле прокомментировали дату открытия внешних границ
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал дату открытия внешних российских границ после ограничений, связанных с пандемией коронавируса.
Lenta.ru 06:19
Авто
Запретят устанавливать подержанные автозапчасти на автомобили в РФ
Поправки, прописанные в изменениях для Техрегламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» запрещает российским автовладельцам использовать восстановленные узлы и агрегаты, а также обяжет получать разрешения для установки, например, багажника на крышу.
SpeedMe 21 июля в 23:10
Авто
О внедорожных возможностях нового Kia Sorento рассказали в компании
Как уверяет производитель, именно Kia Sorento четвертой генерации с системой полного привода AWD сможет похвастаться максимальным внедорожным потенциалом за всю "жизнь" этой модели.
Новые автомобили 06:38
Общество
Главу карельского «Мемориала» приговорили к 3,5 годам заключения
Обвинение просит 15 лет заключения для главы карельского «Мемориала» Ануфриев уточнил, что ещё не получил на руки приговор.
Право.ру вчера в 08:46
Общество
Group-IB: рынок видеопиратства в России просел до $63,5 млн
Если в 2018 году объем пиратского рынка составил $87 млн, то уже год спустя он сократился до $63,5 млн.
Газета.Ru 04:34
Происшествия
Адвокат сообщил о задержании политолога Федора Крашенинникова
Адвокат Алексей Бушмаков сообщил о задержании в Екатеринбурге своего подзащитного – политолога Федора Крашенинникова.
Вести.Ru 05:33
Политика
США назначили награду в $1 млн за помощь в поимке украинских хакеров
Государственный департамент США назначил награду в размере 1 миллиона долларов за информацию, которая будет способствовать задержанию или привлечению к суду украинских хакеров Артема Радченко и Александра Еременко, обвиняемых в участии в международной организованной преступности.
РАПСИ вчера в 10:36
Шоу-бизнес
Личную переписку Эмбер Херд и Илона Маска зачитали в суде
В Высоком суде Лондона 21 июля зачитали личную переписку бывшей супруги актера Джонни Деппа актрисы Эмбер Херд и главы компании SpaceX Илона Маска, пишет Insider.
Известия 00:32
Общество
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
По словам журналистки издания The Bell Екатерины Арениной, он приставал к ней, когда ей было 15 лет.
Цензуры.Нет вчера в 09:38
Гаджеты
Компания AMD представила процессоры Ryzen 4000
Графическое ядро в Ryzen 7 4700G восьмиядерное с частотой 2100 МГц. Серия Ryzen 4000 появится у производителей в третьем квартале 2020 года.
Astera 21 июля в 13:17
Футбол
Экс-тренер «Спартака» Унаи Эмери возглавил испанский «Вильярреал»
Ранее Эмери тренировал несколько испанских клубов, в том числе "Валенсию" и "Севилью", которую трижды привел к победе в Лиге Европы, московский "Спартак", французский "Пари Сен-Жермен".
РИА Новости 06:26