Во втором чтении был принят законопроект, разграничивающий понятия "цифровая валюта" и "цифровые финансовые активы". В законопроекте указано, что цифровая валюта, к которой относятся и криптовалюта, не являются средством платежа в РФ и прямо не признается объектом гражданского права.

Экономика Мишустин прокомментировал текущую экономическую ситуацию в России Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в настоящее время Россия обладает достаточными средствами для реализации национальных целей и проектов, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции. 45

Здоровье Кабмин Украины продлил карантин до 31 августа Правительство Украины продлило так называемый адаптивный карантин в стране до 31 августа и ввело классификацию для регионов по уровню заболеваемости. 2

Происшествия СБУ задержала бывшего сотрудника в рамках дела об убийстве Захарченко В июне 2019 года в МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что Байдала, агент пятого департамента контрразведки СБУ, причастен к гибели главы республики Александра Захарченко. 464

Футбол Двукратный чемпион России по футболу Рыжиков покинул «Крылья Советов» До "Крыльев Советов" Рыжиков играл за казанский "Рубин", в составе которого становился двукратным чемпионом России (2008, 2009), обладателем Кубка России (2012) и двукратным обладателем Суперкубка России (2010, 2012).

Политика В Кремле прокомментировали дату открытия внешних границ Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал дату открытия внешних российских границ после ограничений, связанных с пандемией коронавируса. 244

Авто Запретят устанавливать подержанные автозапчасти на автомобили в РФ Поправки, прописанные в изменениях для Техрегламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» запрещает российским автовладельцам использовать восстановленные узлы и агрегаты, а также обяжет получать разрешения для установки, например, багажника на крышу. 798

Авто О внедорожных возможностях нового Kia Sorento рассказали в компании Как уверяет производитель, именно Kia Sorento четвертой генерации с системой полного привода AWD сможет похвастаться максимальным внедорожным потенциалом за всю "жизнь" этой модели. 19

Политика США назначили награду в $1 млн за помощь в поимке украинских хакеров Государственный департамент США назначил награду в размере 1 миллиона долларов за информацию, которая будет способствовать задержанию или привлечению к суду украинских хакеров Артема Радченко и Александра Еременко, обвиняемых в участии в международной организованной преступности. 4

Шоу-бизнес Личную переписку Эмбер Херд и Илона Маска зачитали в суде В Высоком суде Лондона 21 июля зачитали личную переписку бывшей супруги актера Джонни Деппа актрисы Эмбер Херд и главы компании SpaceX Илона Маска, пишет Insider. 5

Гаджеты Компания AMD представила процессоры Ryzen 4000 Графическое ядро в Ryzen 7 4700G восьмиядерное с частотой 2100 МГц. Серия Ryzen 4000 появится у производителей в третьем квартале 2020 года. 26