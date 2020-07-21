Экономика
Вести.RuГосдума приняла законопроект, запрещающий платить криптовалютой
Во втором чтении был принят законопроект, разграничивающий понятия "цифровая валюта" и "цифровые финансовые активы". В законопроекте указано, что цифровая валюта, к которой относятся и криптовалюта, не являются средством платежа в РФ и прямо не признается объектом гражданского права.
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Политика
Кремль оценил британский доклад о вмешательстве России в выборы
Доклад Великобритании о якобы вмешательстве России в выборы полностью оправдал негативные ожидания.
Известия 06:04
Общество
Дегтярев: позвонил Мишустин, Хабаровскому краю выделят 1,3 млрд рублей
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал, что ему позвонил премьер-министр России Михаил Мишустин и сообщил, что региону выделят дополнительные 1,3 миллиарда рублей.
Дождь 06:14
Армия и оружие
The National Interest назвал пять самых смертоносных танков в мире
Журналисты американского издания The National Interest составили список из самых смертоносных танков в мире.
NewInform вчера в 04:34
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов прокомментировал смерть своего отца
Российский боец, чемпиона UFC, Хабиб Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть своего отца, заслуженного тренера России, Абдулманапа Нурмагомедова.
Телеканал Санкт-Петербург 03:34
Армия и оружие
Бронеавтомобиль Вооруженных сил США перевернулся на севере Сирии
Военное дело вчера в 05:04
Футбол
«Краснодар» объявил об уходе из команды Мануэла Фернандеша
Португальский футболист Мануэл Фернандеш покинул "Краснодар" в связи с истечением срока контракта, сообщается на сайте клуба.
РИА Новости 03:55
Происшествия
Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору
Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Руслан Миниахметов уволился из ведомства.
РБК вчера в 13:07
Армия и оружие
Эксперт назвал возможные сроки создания ракетного комплекса «Баргузин»
Газета.Ru 05:27
Политика
Байден назвал Трампа первым «президентом-расистом» в истории США
Комсомольская правда 06:23
Хоккей
Панарин номинирован на приз «Харт Трофи»
CT news вчера в 04:22
Политика
Новые договоренности по перемирию в Донбассе вступят в силу 27 июля
Москва удовлетворена тем, что трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины 22 июля достигла договоренности по принятию дополнительных мер по контролю за соблюдением режима тишины в Донбассе, заявил полпред России в группе.
Газета.Ru 03:03
Общество
Глава СКР Бастрыкин дал оценку делу Фургала
Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин дал оценку делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Lenta.ru 06:16
Общество
СК подтвердил, что у Мизулиной нет двойного гражданства
РИА Новости 05:20
Политика
Памфилова объяснила удаление опроса о многодневном голосовании
Сотрудники избиркома, разместившие в Twitter Центральной избирательной комиссии опрос об удобстве многодневного голосования, «сделали глупость».
РБК 05:19
Путешествия
Мишустин: правительство вернет туристам до 15 тыс. рублей на отдых
REGNUM вчера в 04:00
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов поселил экс-супругу в дом за 70 млн рублей
По словам друзей музыканта, после развода Эмин отселил бывшую супругу в другой дом за 70 миллионов рублей на Новой Риге, чтобы его дочь могла учиться в Ломоносовской школе.
Evo-rus.com 04:24
Футбол
Газизов предложил новую стратегию развития «Спартака»
Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов предложил стратегию развития клуба, сообщает Sport24.
Газета.Ru 05:59
Футбол
Общее собрание клубов РПЛ не поддержало увеличение лиги до 18 клубов
На заседании общего собрания клубов РПЛ не было принято решение об увеличении числа участников до 18.
Российская газета 06:25
Политика
Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края
Президент России на днях подписал указ, в котором говорится о снятии Сергея Фургала с должности губернатора Хабаровского края и назначении Дегтярева.
CT news вчера в 07:22
Космос
Первый китайский марсоход «Тяньвэнь-1» вышел на заданную орбиту
Пекин, 23 июля 2020, 09:34 — REGNUM Китай осуществил успешный запуск первого зонда для изучения Марса «Тяньвэнь-1».
REGNUM 02:34
Происшествия
Мужчина с гранатой взял в заложники полковника полиции в Полтаве
В Полтаве вооруженный гранатой мужчина обменял взятого в заложники оперативника на полковника полиции, после чего они вместе поехали за пределы города.
Вести.Ru 04:51
Общество
Суд арестовал бренды косметической компании Natura Siberica
Агентство Телеграф вчера в 12:00
Общество
Мишустин не видит предпосылок для второй волны коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин ориентируется на мнение специалистов в вопросе прогнозирования второй волны коронавируса.
Коммерсантъ 05:57
Армия и оружие
В Белоруссии назвали российские Су-30СМ бесполезными
Вечерний курьер вчера в 02:07
Происшествия
Фигурант дела о хищениях на стройке в резиденции Путина получил 8 лет
Мосгорсуд приговорил к восьми годам колонии и штрафу в 1,5 млн руб. бывшего заместителя гендиректора ФГУП «Атэкс» ФСО России Станислава Кюнера, которому вменялись хищения на строительстве в резиденции главы государства «Ново-Огарево».
РБК 04:25
Игры
В PS Store стал доступен предзаказ Mafia: Definitive Edition
В PlayStation Store открылись предзаказы Mafia: Definitive Edition. В российской версии цифрового магазина ремейк стоит ₽2 599.
CyberSport.ru вчера в 16:37
Шоу-бизнес
В Сети появилось новое фото принца Джорджа в честь его дня рождения
Делимся с вами фотографией, сделанной герцогиней Кембриджской, в честь седьмого дня рождения принца Джорджа, — лаконично подписано фото, опубликованное в официальном Instagram-блоге Кенсингтонского дворца.
Летидор вчера в 03:40