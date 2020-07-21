Во втором чтении был принят законопроект, разграничивающий понятия "цифровая валюта" и "цифровые финансовые активы". В законопроекте указано, что цифровая валюта, к которой относятся и криптовалюта, не являются средством платежа в РФ и прямо не признается объектом гражданского права.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов прокомментировал смерть своего отца Российский боец, чемпиона UFC, Хабиб Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть своего отца, заслуженного тренера России, Абдулманапа Нурмагомедова. 12

Футбол «Краснодар» объявил об уходе из команды Мануэла Фернандеша Португальский футболист Мануэл Фернандеш покинул "Краснодар" в связи с истечением срока контракта, сообщается на сайте клуба.

Происшествия Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Руслан Миниахметов уволился из ведомства. 52

Политика Новые договоренности по перемирию в Донбассе вступят в силу 27 июля Москва удовлетворена тем, что трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины 22 июля достигла договоренности по принятию дополнительных мер по контролю за соблюдением режима тишины в Донбассе, заявил полпред России в группе. 192

Общество Глава СКР Бастрыкин дал оценку делу Фургала Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин дал оценку делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. 68

Шоу-бизнес Эмин Агаларов поселил экс-супругу в дом за 70 млн рублей По словам друзей музыканта, после развода Эмин отселил бывшую супругу в другой дом за 70 миллионов рублей на Новой Риге, чтобы его дочь могла учиться в Ломоносовской школе. 20

Футбол Газизов предложил новую стратегию развития «Спартака» Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов предложил стратегию развития клуба, сообщает Sport24.

Футбол Общее собрание клубов РПЛ не поддержало увеличение лиги до 18 клубов На заседании общего собрания клубов РПЛ не было принято решение об увеличении числа участников до 18.

Происшествия Мужчина с гранатой взял в заложники полковника полиции в Полтаве В Полтаве вооруженный гранатой мужчина обменял взятого в заложники оперативника на полковника полиции, после чего они вместе поехали за пределы города. 391