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Вести.Ru
Вести.Ru

Госдума приняла законопроект, запрещающий платить криптовалютой

Во втором чтении был принят законопроект, разграничивающий понятия "цифровая валюта" и "цифровые финансовые активы". В законопроекте указано, что цифровая валюта, к которой относятся и криптовалюта, не являются средством платежа в РФ и прямо не признается объектом гражданского права.В источнике
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РБК

Аксаков: законы о криптовалюте разрешат компаниям выпускать стейблкоины

РБКвчера в 12:09
Коммерсантъ

Госдума приняла закон о цифровых активах и криптовалюте

Коммерсантъвчера в 09:42
Агентство Москва

Госдума приняла закон о регулировании сферы криптовалют

Агентство Москвавчера в 09:13
REGNUM

Коины и криптовалюты: Госдума приняла закон о цифровых финансовых активах

REGNUMвчера в 09:10
ПРАЙМ

Бизнес сможет выпускать стейблкоины и обменивать их на другие активы

ПРАЙМвчера в 10:04
Вести.Ru

Новый закон позволит бизнесу выпускать свои стейблкоины

Вести.Ruвчера в 11:01
ТАСС

Госдума приняла во втором чтении законопроект о цифровых финансовых активах

ТАСС21 июля в 08:02
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Трамп назвал умными Путина, Си Цзиньпина и Эрдогана

Вашингтон, 23 июля 2020, 04:57 — REGNUM Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отличаются острым умом, заявил американский президент Дональд Трамп в своем интервью телеканалу Fox News.
REGNUM21:57
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В Сети появилось новое фото принца Джорджа в честь его дня рождения

Делимся с вами фотографией, сделанной герцогиней Кембриджской, в честь седьмого дня рождения принца Джорджа, — лаконично подписано фото, опубликованное в официальном Instagram-блоге Кенсингтонского дворца.
Летидорвчера в 03:40
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СБУ задержала бывшего сотрудника в рамках дела об убийстве Захарченко

В июне 2019 года в МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что Байдала, агент пятого департамента контрразведки СБУ, причастен к гибели главы республики Александра Захарченко.
РИА Новости18:11
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Гондольеры Венеции сократили вместимость лодок из-за полных пассажиров

По словам президента Ассоциации гондольеров Венеции Андреа Балби, за последние 10–15 лет вес туристов серьезно вырос, а поскольку в лодках нет весов для определения максимальной нагрузки, гондольерам пришлось сократить число пассажирских мест.
Известиявчера в 16:05
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